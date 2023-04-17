當中國持續擴大亞洲影響力，歐盟該以多大力度表達他們的擔憂？
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迫於美國的壓力，歐盟需要對中國在東南亞的戰略擴張採取更加強硬的立場，然而歐洲領導人表示，他們希望避免被視為華盛頓的傳聲筒。法國總統馬克宏近期的評論就是一個案例......
文：David Hutt
隨著東南亞成為歐盟外交政策中日益重要的地區，這樣一個問題擺在歐洲領導人的面前：他們應該以多大力度表達他們對中國在該地區軍事擴張的擔憂？
幾個歐洲國家在南中國海進行了「航行自由」演習。這裡一個潛在衝突的熱點，因為中國與幾個東南亞國家爭奪眾多島嶼和海洋領土的所有權，其中最危險的是與越南和菲律賓的爭端。
上個月，歐盟印度太平洋地區特使提伯斯（Richard Tibbels）表示，歐盟渴望加強與該地區合作夥伴的聯合安全行動和訊息共享。 然而，當談到美國和澳洲明確表示擔心中國可能通過秘密交易使用其東南亞盟友的軍事基地時，歐盟和歐洲政府大多保持沉默。
中國正在擴大在東南亞的軍事部署？
自2018年以來，美國政府一直擔心柬埔寨作為北京的盟友，可能會和北京簽署一項協議，允許中國軍方使用柬埔寨雲壤海軍基地，而中國正在資助大力改造該海軍基地。金邊和北京都極力否認這一點。然而，分析人士認為，該海軍基地的發展速度以及新建基礎設施的複雜性表明，它可能是專為中國使用而設計的。由於該基地位於泰國灣，中國的任何優勢都會極大地加劇越南的安全擔憂。
五角大樓去（2022）年11月發布的關於中國軍事和安全發展的最新報告稱，「（中國）在柬埔寨雲壤海軍基地的軍事設施將成為印太地區第一個（中國）海外基地。」
去年6月，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，有關中國在雲壤海軍基地活動的報導「令人擔憂」。最近幾週還有輿論指，中國可能會進入緬甸大可可島上的一個軍事基地，該島位於印度和緬甸之間的孟加拉灣。
據報導，印度官員上週在與通過2021年政變上台的緬甸軍政府代表會面時提出了這一問題。緬甸軍政府現在似乎與北京的關係更加密切。
歐盟擔心東南亞合作夥伴面臨風險
歐洲議會議員兼歐洲議會對中國關係小組副組長雷帕西（René Repasi）認為，歐盟應該擔心中國在東南亞進行更多軍事部署，這「將導致軍事對抗的風險上升」。雷帕西告訴《德國之聲》，「歐盟可以發布更多公開聲明，要求柬埔寨提高該計畫以及中國參與該計畫的透明度，並承諾保持雲壤海軍基地對所有國家開放。」
目前，歐盟正在重新評估與北京的關係。上週前往中國訪問的前幾天，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）強調：「中國也在其周邊地區採取了更加自信的立場。」
她於3月30日在墨卡托中國研究中心和歐洲政策中心的一次演講中說，「中國在南海和東海以及與印度接壤的邊界上展示軍事力量，直接影響到我們的合作夥伴及其合法利益。」她說，「亞洲是世界上發展最快的地區，任何對地區穩定的削弱都會影響全球安全、貿易自由流動以及我們在該地區的利益。」
她還提到，「台灣海峽的穩定至關重要。」馮德萊恩上週末在與中國領導人習近平會面後的記者會上說，「任何國家都不應單方面以武力改變該地區的現狀。威脅使用武力改變現狀是不可接受的。」
幾個小時後，習近平對此作出了回應：「誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想。」歐盟執委會發言人沒有回應《德國之聲》的評論請求。
一方面，歐盟受到來自美國和其他盟國的壓力，要求其對中國的海外行動採取更加強硬的立場，而對中國的軍事擴張採取積極的立場，也可以讓歐盟贏得一些東南亞國家政府的更多支持。
根據最新的東南亞狀況報告，歐盟是東南亞人迄今為止最喜歡的「第三方」來緩衝美中戰略競爭的不確定性，該報告是由新加坡東南亞研究院－尤索夫伊薩研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）發布的精英意見年度調查。
調查發現，50％的東南亞「精英」信任歐盟，其中約有五分之二表示，這是因為歐盟的「軍事力量是全球和平與安全的資產」。然而，在那些不信任歐盟的受訪者中，三分之一的人表示，這是因為「歐盟不具備領導全球的能力或政治意願」。
另一方面，華盛頓就雲壤海軍基地對柬埔寨大肆批評，導致兩國關係惡化，而且大多數東南亞國家的政府都反對西方領導人要求該地區的安全問題從其所願。
歐洲不能自私自利地遠程說教
去年12月在布魯塞爾舉行的歐盟－東協峰會上，印尼總統佐科威（Joko Widodo）說：「不能將觀點強加於人……不能指手畫腳，認為我的標準比你的好。」
歐洲議會議員兼歐洲議會對中國關係代表團團長比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）表示，他「不願進行任何可能被視為自私自利的歐洲遠程式說教。」
「歐洲人可以與東協夥伴加強安全合作，這應該根據2018年理事會的決議來進行，但不要大張旗鼓。」他指的是歐洲理事會呼籲「量身定製的合作」以促進歐盟在亞洲的安全。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週末從北京訪問歸來後發表了受到廣泛關注的評論。他在接受新聞雜誌《政客》（Politico）採訪時表示，歐洲面臨的「巨大風險」是，「陷入一場不屬於我們的危機，它將阻止歐盟建立戰略自主。」
「自相矛盾的是，我們被恐慌所籠罩，認為我們只能是美國的追隨者。」他說，「最糟糕的是，認為我們歐洲人在這個問題上必須成為追隨者，只能跟從美國的議程以及中國的過度反應。」
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
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根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。