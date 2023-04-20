擔心得罪中國，瑞士為堅守「一中原則」犧牲與台灣的科技合作
我們想讓你知道的是
由於擔心來自中國政府的經濟報復，瑞士迄今為止拒絕在「一個中國」政策下加強與台灣的科學合作。這嚴重阻礙了瑞士與全球最大的半導體生產商的聯繫，而半導體是電子設備的核心部件。
文：Sara Ibrahim
與世界上大部分國家一樣，瑞士並未正式承認台灣是一個主權獨立的國家。中國一直聲稱台灣是其領土，雖然許多發達國家已找到與台灣發展關係的其他途徑，但瑞士仍然猶豫不決。這種猶豫體現在眾多領域的合作上，其中包括台灣具有全球領先優勢的領域，比如微奈米技術。
瑞士政府至今拒絕簽署一份加強與台灣科技合作的雙邊協議，理由是這將違反「一個中國」原則，該原則規定只能與中國的唯一合法政府保持外交關係。瑞士議會的部分成員認為這種立場目光短淺，因為他們覺得在地緣政治層面上，瑞士有必要與一個受威脅的、擁有共同價值觀的民主政權加強聯繫。
「瑞士在亞洲應該與哪個國家建立良好關係？答案無疑是台灣。」左翼社會民主黨的莫利納（Fabian Molina）表示，「途徑是存在的，但需要一定程度的政治意願。」莫利納是瑞士-台灣友好議會小組的成員之一，他們在2月初對台灣進行了非正式訪問。
許多國家的研究組織和機構，已與台灣簽署諒解備忘錄和雙邊框架交流計劃，而這並不影響它們堅持「一個中國」原則。
在瑞士，雖然與台灣各大學的科學研究交流合作也在進行，但總體而言，瑞士政府（及瑞士科學研究機構）更為嚴格地遵守「一個中國」原則。因此，近期加強與台灣科技創新合作的嘗試均無疾而終。
「瑞士對一個中國政策的解讀對北京極為有利，」蘇黎世大學漢學教授格拉諾（Simona Grano）表示。
瑞士將中國視為重要的經貿夥伴，而其他歐洲國家和美國則將其視為競爭對手。2013年，瑞士與中國簽署了中歐之間首份自由貿易協定，使瑞士企業在向中國出口商品時，節省了數億瑞郎稅費。蘇黎世大學教授、對外經濟政策專家齊爾特納（Patrick Ziltener）說：「這是中國政府專門給予瑞士的優惠待遇，但若瑞士政府的政策走向觸犯了中國的底線，這種待遇隨時可能被取消。」
到目前為止，瑞士聯邦政府似乎寧可犧牲與台灣的合作，包括科學研究領域合作，也要保持這種經濟上的優惠待遇。然而，這種做法不利於特定領域的研究，比如台灣具有領先優勢的高科技產業細分領域，如計算機晶片及相關半導體技術的研發。
半導體的關鍵產地
台灣生產的計算機晶片佔全球銷售總量近60％，並且生產了全球90％的先進製程晶片（製程低於七奈米）。新竹科學園區內有著全球最大的晶圓廠，這家晶圓廠歸屬於台積電公司（TSMC）。
如此一來，台灣便成為地緣政治博弈的焦點，備受世界強國關注，這些國家都需要大量晶片來保障設備運行和產業運轉。半導體是幾乎所有電子設備的核心部件，從冰箱、洗衣機到電視、計算機和智能手機。智能汽車以及部分自行車同樣搭載了計算機晶片。
僅在2021年，全球半導體需求就增長了26％，這主要是由於疫情期間遠程辦公和遠程教育持續推動網絡平台的使用需求。銷售額預計將從2022年的5800億美元增長到2030年的超過1萬億美元。然而，台灣與中國之間日益緊張的局勢，對全球供應鏈構成威脅。由於中國在台灣海峽舉行軍事演習，導致台灣港口運行受阻及航空運輸效率降低。
倘若中國武力統一台灣，由此引發的晶片短缺將使西方國家蒙受嚴重損失。歐盟和美國意識到了這一點，因此正在擬定備用計劃。
瑞士處於觀望狀態
2022年2月，歐盟推出《歐洲晶片法案》，旨在促進半導體領域的研究、開發與生產。幾個月後，拜登政府簽署《晶片與科學法案》，意在吸引台灣晶片製造商在美國投資。因此，台灣巨頭企業台積電近期宣布將在亞利桑那州興建第二座大型工廠。目前，德國正與台積電談判，推動後者在歐洲建立首家晶片廠。
儘管疫情期間瑞士也受到晶片短缺影響，特別是在供應鏈中斷的時候，但迄今為止，瑞士在對台關係上仍處於觀望狀態。瑞士政府尚未制定戰略加強與台灣的關係，也未制定戰略提高瑞士在半導體領域的地位。蘇黎世聯邦理工學院化學與生物工程研究所台籍所長施智仁認為，這種做法並不明智。
施智仁表示：「瑞士與台灣達成科技合作協議，無疑將提升瑞士在半導體領域的競爭力。」他還說，這樣的協議能讓瑞士學生接觸到尖端的微型化技術，有助於他們在人工智能、機器人技術和網絡安全等領域開發解決方案，這些領域對瑞士而言具有戰略意義。
台積電近期攜手合作高校，啟動了七奈米製程半導體研究項目。然而，瑞士高校並未參與其中。「假如瑞士學生能夠接受先進系統的使用培訓，他們將能接觸到未來科技，」施智仁說。
洛桑聯邦理工學院微奈米技術中心運營總監弗呂基格（Philippe Flückiger）也認為，瑞士應該加強半導體研究，包括進一步加大與台灣的合作力度。「我認為瑞士的基礎科學知識水平很高，但工程技術和與產業的融合還有提升空間，」弗呂基格表示。
未與台灣達成協議
台灣的重要性遠不止於半導體。台灣還大量投資於瑞士也關注的領域，如電池、光子學，特別是應用於醫療和農業領域的生物和奈米技術。台灣還是瑞士在亞洲的第六大出口市場。
瑞士政府與主要亞洲貿易夥伴都簽訂了雙邊科技合作協議：中國、日本、印度、韓國和越南。然而，儘管在議會層面進行了多次嘗試和施壓，瑞士政府仍然將台灣排除在外。
Tags：
不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。