擔心得罪中國，瑞士為堅守「一中原則」犧牲與台灣的科技合作

文：Sara Ibrahim

與世界上大部分國家一樣，瑞士並未正式承認台灣是一個主權獨立的國家。 中國一直聲稱台灣是其領土，雖然許多發達國家已找到與台灣發展關係的其他途徑，但瑞士仍然猶豫不決。 這種猶豫體現在眾多領域的合作上，其中包括台灣具有全球領先優勢的領域，比如微奈米技術。

瑞士政府至今拒絕簽署一份加強與台灣科技合作的雙邊協議，理由是這將違反「一個中國」原則，該原則規定只能與中國的唯一合法政府保持外交關係。 瑞士議會的部分成員認為這種立場目光短淺，因為他們覺得在地緣政治層面上，瑞士有必要與一個受威脅的、擁有共同價值觀的民主政權加強聯繫。

「瑞士在亞洲應該與哪個國家建立良好關係？答案無疑是台灣。」左翼社會民主黨的莫利納（Fabian Molina）表示，「途徑是存在的，但需要一定程度的政治意願。」莫利納是瑞士-台灣友好議會小組的成員之一，他們在2月初對台灣進行了非正式訪問。

許多國家的研究組織和機構，已與台灣簽署諒解備忘錄和雙邊框架交流計劃，而這並不影響它們堅持「一個中國」原則。

在瑞士，雖然與台灣各大學的科學研究交流合作也在進行，但總體而言，瑞士政府（及瑞士科學研究機構）更為嚴格地遵守「一個中國」原則。 因此，近期加強與台灣科技創新合作的嘗試均無疾而終。

「瑞士對一個中國政策的解讀對北京極為有利，」蘇黎世大學漢學教授格拉諾（Simona Grano）表示。

瑞士將中國視為重要的經貿夥伴，而其他歐洲國家和美國則將其視為競爭對手。 2013年，瑞士與中國簽署了中歐之間首份自由貿易協定，使瑞士企業在向中國出口商品時，節省了數億瑞郎稅費。 蘇黎世大學教授、對外經濟政策專家齊爾特納（Patrick Ziltener）說：「這是中國政府專門給予瑞士的優惠待遇，但若瑞士政府的政策走向觸犯了中國的底線，這種待遇隨時可能被取消。」

到目前為止，瑞士聯邦政府似乎寧可犧牲與台灣的合作，包括科學研究領域合作，也要保持這種經濟上的優惠待遇。 然而，這種做法不利於特定領域的研究，比如台灣具有領先優勢的高科技產業細分領域，如計算機晶片及相關半導體技術的研發。

半導體的關鍵產地

台灣生產的計算機晶片佔全球銷售總量近60％，並且生產了全球90％的先進製程晶片（製程低於七奈米）。 新竹科學園區內有著全球最大的晶圓廠，這家晶圓廠歸屬於台積電公司（TSMC）。

台積電新竹總部｜Photo Credit: GettyImages

如此一來，台灣便成為地緣政治博弈的焦點，備受世界強國關注，這些國家都需要大量晶片來保障設備運行和產業運轉。 半導體是幾乎所有電子設備的核心部件，從冰箱、洗衣機到電視、計算機和智能手機。 智能汽車以及部分自行車同樣搭載了計算機晶片。

僅在2021年，全球半導體需求就增長了26％，這主要是由於疫情期間遠程辦公和遠程教育持續推動網絡平台的使用需求。 銷售額預計將從2022年的5800億美元增長到2030年的超過1萬億美元。 然而，台灣與中國之間日益緊張的局勢，對全球供應鏈構成威脅。 由於中國在台灣海峽舉行軍事演習，導致台灣港口運行受阻及航空運輸效率降低。

倘若中國武力統一台灣，由此引發的晶片短缺將使西方國家蒙受嚴重損失。 歐盟和美國意識到了這一點，因此正在擬定備用計劃。

瑞士處於觀望狀態

2022年2月，歐盟推出《歐洲晶片法案》，旨在促進半導體領域的研究、開發與生產。 幾個月後，拜登政府簽署《晶片與科學法案》，意在吸引台灣晶片製造商在美國投資。 因此，台灣巨頭企業台積電近期宣布將在亞利桑那州興建第二座大型工廠。 目前，德國正與台積電談判，推動後者在歐洲建立首家晶片廠。

儘管疫情期間瑞士也受到晶片短缺影響，特別是在供應鏈中斷的時候，但迄今為止，瑞士在對台關係上仍處於觀望狀態。 瑞士政府尚未制定戰略加強與台灣的關係，也未制定戰略提高瑞士在半導體領域的地位。 蘇黎世聯邦理工學院化學與生物工程研究所台籍所長施智仁認為，這種做法並不明智。

施智仁表示：「瑞士與台灣達成科技合作協議，無疑將提升瑞士在半導體領域的競爭力。」他還說，這樣的協議能讓瑞士學生接觸到尖端的微型化技術，有助於他們在人工智能、機器人技術和網絡安全等領域開發解決方案，這些領域對瑞士而言具有戰略意義。

台積電近期攜手合作高校，啟動了七奈米製程半導體研究項目。 然而，瑞士高校並未參與其中。 「假如瑞士學生能夠接受先進系統的使用培訓，他們將能接觸到未來科技，」施智仁說。

洛桑聯邦理工學院微奈米技術中心運營總監弗呂基格（Philippe Flückiger）也認為，瑞士應該加強半導體研究，包括進一步加大與台灣的合作力度。 「我認為瑞士的基礎科學知識水平很高，但工程技術和與產業的融合還有提升空間，」弗呂基格表示。

未與台灣達成協議

台灣的重要性遠不止於半導體。 台灣還大量投資於瑞士也關注的領域，如電池、光子學，特別是應用於醫療和農業領域的生物和奈米技術。 台灣還是瑞士在亞洲的第六大出口市場。

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