真正落實PoS機制，以太坊主網Shapella升級細節一次看
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以太坊主網的Shapella將於13日早上升級，供用戶以部分或完全提領的方式，提取質押ETH，將讓以太坊真正轉為權益證明（PoS）機制。「Shapella」這個名稱的由來是什麼？升級後又會帶來哪些影響呢？
以太坊主網的Shapella將於台灣時間明日（13日）大約早上6:27升級，為以太坊合併的七個月後，不過由於影響規模龐大，專家預測可能需要數周的時間來完成升級。
自合併以來用戶可以單向質押以太幣（ETH）但無法取出，而在此次升級後，將讓用戶首次提取已存於以太坊網絡三年的質押ETH。若升級成功即可在所有主要平台和網絡直接提取ETH，而以太坊則會完成合併，真正改採權益證明（PoS）機制。
- 何謂Shapella？
Shapella的名稱由來是結合了「Shanghai」和「Capella」二詞，因升級將發生於共識層（信標鏈）的Shanghai，以及執行層的Capella上。升級主要採的改進提案為EIP4895，目前信標鏈上的1800萬枚ETH，將可變為流動的狀態。
- 如何提領質押ETH？
Shapella將啟動兩種提款方式，分別為「部分提款」和「完全提款」。
部分提款將讓驗證者至少提取出參與驗證所需的32ETH，而每個以太坊區塊中，將有16名驗證者可以進行部分提款，會於每週結束時提取獎勵。
另一方式則為完全提款，用戶能完全提領出在信標鏈上的質押ETH，包括原本的32ETH以及後續累計的獎勵或懲罰。
不過用戶將無法一次性全部採完全提款方式，每天最多只能1800名驗證者完全解除質押，相當於每天可提出的總額為57600枚ETH。加密貨幣公司Attestant的CEO估計，Shapella升級後的一周內，總共將有近110萬枚ETH可供提取。
- 為何不在以太坊合併時一同升級？
以太坊在合併時並未同時升級，是因升級過程複雜需先有完善的計劃，這可能會讓本就具挑戰性的合併，帶來額外的風險，進而才會通過兩階段的方式，來確保每次升級都能良好運行。
- 用戶需要做些什麼？
作為使用交易所、數位錢包或硬體錢包的以太坊用戶和ETH持有人，並不需為因應此次升級而採取額外措施，除非有接獲其他通知。
- 升級後將帶來哪些影響？
不少聲音擔心開放提取質押ETH後會對加密貨幣市場帶來負面影響，包括出現大規模的短期抛售行為，讓ETH價格大幅下跌等。
不過區塊鏈工程師Sili Zhao不認為ETH價格會受太大影響，因為許多提款的用戶也會再次重新質押，同時也能吸引到新的市場參與者來開始首次質押。另外，也有人擔憂在湧入大量交易活動時，恐讓以太坊網絡面臨風險，讓駭客試圖利用此機會採取不肖手段。
但這些僅是預期可能發生的問題，Shapella升級的初衷是為以太坊帶來效益，將如何影響加密貨幣仍有待持續追蹤。
（本文初稿為INSIDE使用AI編撰，資料來源：The Block、Crypto Potato、Kitco、The Coin Republic）
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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