為何只要蔡英文會面美國眾議院議長，習近平就非得用軍演回應？

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

為期三天的解放軍環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習已經結束。雖然此次軍演的規模和強度普遍認為不及去（2022）年裴洛西（Nancy Pelosi）訪台解放軍發動的圍台軍演，但後果仍很嚴重。

根據中國軍事專家的解讀，本次軍演實戰意味濃，東部戰區曝光了電腦全面模擬攻台的演練，三日出動的飛機架次和機種都超去年，特別是山東艦首次參加軍演，意味著解放軍若攻台，將採取東西夾擊方式。

中國是次軍演，當然是衝著蔡麥會來的。不過，在中國宣佈軍演前，外界對北京可能採取的反制措施有些樂觀，多數觀察家認為，北京言辭會很嚴厲，但行動上會相對克制，不大可能再用軍演來回應蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的會見。這與北京在當下營造的兩岸和緩氣氛不合拍，且蔡英文的過境訪美很低調，已經是顧忌北京的反應。

軍演讓「善意」打折

今（2023）年以來，北京釋放出了改善兩岸關係的「善意」，尤其是邀請馬英九訪陸，容忍馬在大陸喊出「中華民國」，這在過去是禁忌。軍演無疑會讓北京極力營造的「善意」打折，使馬英九這趟大陸行的意義下降。

另外，蔡英文的過境訪美本是為對衝麥卡錫的訪台而採取的折中辦法，本身是一種退讓姿態，行程中又受拜登（Joe Biden）政府的壓制，不但公開的活動被取消，聯邦政府也未派官員與蔡見面。雖然蔡最後在加州見到了麥卡錫等一些跨黨派議員，但兩人簡短的公開發言都很低調，沒有觸及北京的紅線。如果北京用軍演來報復蔡麥會，有點小題大做。

然而，習近平顯然不用觀察家們的邏輯去看待蔡麥會。

對習來說，不論麥卡錫來台見蔡英文，還是蔡英文借過境美見麥卡錫，事實上給外界的印象都是台灣總統會見了美國眾議院議長，因而是違反了中國的一中原則之舉，是蔡的「倚美謀獨」和麥的「以台製華」，都是不能容忍的，不能說，蔡去美國會見麥氏，對中國利益的危害程度好像就比麥氏去台灣要輕。兩者都一樣。這是北京對蔡麥會的判定。

而且，一旦允許蔡英文在美國本土會見麥卡錫，以後台灣領導人過境美國，都會會見眾議院議長，甚至見副總統、總統都有可能，形成一種所謂慣例。因此，北京絕對要杜絕這種情況發生，可北京目前所能訴諸的最有效的阻止手段，就是軍演，加強對台灣的軍事威懾。

台灣不讓麥卡錫訪台，改採蔡親自登門拜訪，反會被習做出錯誤解讀，認為正是裴洛西來台後解放軍的軍演發揮出了對台獨的震懾效果，那麼，今後要阻止此類事情出現，就必須再來一次軍演。這乃是習的邏輯。

事實上，假如外界不是一廂情願地認為北京會降低對蔡麥會的反應力度，在兩人的會見尚未開始前的國台辦第一次回應中，就應預感到北京可能會採取軍事手段，因為國台辦發言人對蔡麥會的性質進行了定調，且強硬表態中國會堅決回擊。蔡麥會發生後，中國外交部、中台辦、全國人大外委會以及國防部四部門發表聲明或談話，在北京眼裡，麥卡錫是「高調」會見了蔡英文，不是外界認為的低調。

四部門的這個反應規格，和去年針對裴洛西訪台的表態是一樣的。如果在四部門密集發聲後，北京反而在軍事上沒有什麼動靜，以後就會被台灣輕看，不怕北京聲色俱厲的批判。故既然已說重話，就要有和這些言辭相對應的反制措施出來，否則不如不講。

習近平的警告

假如到此還不能確定中國會不會軍演，那麼習近平在同歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的會談中談到台灣問題，就應該知道軍演呼之欲出。習強調，台灣問題是中國核心利益中的核心。誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。

這話是習直接回懟馮德萊恩在會談中對台灣問題的表態，不過，既然蔡麥會已發生，也可以看作是習針對蔡麥會發出的警告，從而預示著北京必然要採取行動。

去年解放軍的圍台軍演，是在裴洛西落地台灣後即刻宣佈的。蔡麥會的時間是在4月6日，而7日馬英九才離開大陸返回台灣，馬克宏（Emmanuel Macron）也要7日從中國返航飛回法國。北京就是再不爽，也得等兩人離開中國後才能宣佈軍演，這個外交禮儀它是要顧忌的。

另外，在此同時，中國外交部宣佈制裁哈德遜研究所和雷根圖書館這兩個為蔡英文提供場所的機構及其負責人，卻沒有制裁麥卡錫和其他參與蔡英文會見的議員，而去年中國是直接制裁了裴洛西本人，這個時間差以及制裁的差別，可能讓一部分觀察家誤以後北京的反制不會很強。

筆者在中國的四部門發表聲明或談話後，對北京的反制做過一個判斷。若將反制措施分為強、偏強、中等、偏弱、弱五個等級，要和已經釋放的強硬訊息相一致，這次應該是中等偏強。弱或偏弱不足以對台美產生嚇阻效應，但太強也會破壞目前營造出的兩岸和緩氣氛，偏強在北京看來會是個合適的反應。我還假定北京決定搞軍演，時間會在蔡、馬回台，馬克宏回法之後，規模和強度應該比不上去年，現在看來，和我的判斷大致吻合。