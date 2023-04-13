「書店通路能不能打折銷售」再度掀起討論，但出版業似乎問錯問題了
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出版業績懸崖崩壞是2012年開始，那時可沒有momo的超低折扣、更沒有博客來跟進搶市占——10年前讀者就不想買書了，竟然覺得問題是出在書店打折促銷？那更早以前出版業銷售額維持在350億以上時，怎麼就不怪博客來新書79折？
最近出版業在討論「通路銷售折扣秩序」的制度，簡單說就是書店通路能不能打折銷售這個老話題。不過我從羅玫玲那裡看到這張表，覺得出版業是不是問錯問題了？
看這張表就知道，出版業績懸崖崩壞是2012年開始，那時可沒有momo的超低折扣、更沒有博客來跟進搶市占。所以出版界想拿這兩年網路書店的經營方式，去找10年前的問題解答？
找得到答案才奇怪吧。10年前讀者就不想買書了，竟然覺得問題是出在書店打折促銷？那更早以前出版業銷售額維持在350億以上時，怎麼就不怪博客來新書79折？
出版界就是不願意誠懇面對「讀者不想買書」這件事。欣欣向榮時，折扣都不是問題。奄奄一息時，折扣就是罪魁禍首。
對出版社來說，獲利模式「A銷售本數 x B單價 x C毛利率」這個公式中，銷售折扣影響的是 B和 C，但這兩者再怎麼調整，都比不上 A下滑的嚴重性。
那麼出版社怎麼提高A銷售本數？
A-1：為每一本書籍尋找到更多讀者。嗯嗯，辦不到
A-2：出版更多書。如果一家出版社一年要賣掉10萬本書才能生存，但每一種書的銷售量都下滑了怎麼辦？沒關係，從一年出版100種新書，提高到一年120種新書就好了。如果還是不夠呢？沒關係，每位編輯從一年負責8本書，提高到一年10本、甚至12本書囉。
然後出版社就更沒有力氣資源為每一本書尋找讀者了。
再回顧一下通路折扣這件事。二十幾年前，當博客來的倉庫還在辦公室的地下室時，有一天博客來老闆跟我說，業績已經成長到誠品敦南店的七分之一了，博客來遲早會追上誠品敦南店。這個雄心壯志當時沒多少人相信。
當然，博客來追上誠品的方式就是打折，以及統一超入主後的物流和門市優勢。而當時出版社的態度呢？普遍認為網路書店的業績占比很低，打折無所謂，而且，出版社的大家捫心自問，是不是也曾經認為：如果博客來繼續成長，就可以平衡書店通路的力量，所以樂觀其成？
當時出版社想要「平衡」的，就是誠品。出版社的大家再往前回憶一下，當時是如何全力配合誠品，所有文宣、活動（包括作者的意願）都盡量辦在誠品，是不是也想要平衡書店通路的力量，不能讓金石堂獨大？
然後，博客來、誠品、金石堂在好長一段時間，成為出版社口中的三大通路。然後出版社又害怕了，博客來慢慢獨大，沒有另一家網路書店可以平衡博客來（誠品一直辦不到）。
momo開始像博客來當年以折扣搶市佔時，有多少出版人的潛台詞是「業績占比很低，打折無所謂」、「台灣需要另一家有力量的網路書店」？
回顧這些，會發現跟讀者沒什麼關係，只是要說今天這種折扣環境，也是出版人自己養出來的。當年誠品在都會區的形象那麼好，在二三線城市展店的金石堂，很少得到出版人的青睞。博客來曾經的折扣，也只有零星傳出抗議。
再說一次，這些產業的此消彼長，跟讀者沒什麼關係。不管是少子化、4G網路智慧手機、串流媒體還是什麼原因，總之讀者就是離開了。
找回讀者，從新書不打折開始？我覺得喔，讀書人的邏輯真是特別。而且不太誠懇。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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