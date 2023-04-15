美麗新世界還沒有到來：對文案高手而言，現階段的AI工具可能反而是種負擔
我們想讓你知道的是
對你的公司和產品而言，AI就是一個（或好幾個）熱心聰明但是剛到職的新人；即使你餵的是同一個產品的資料，每次產生出來的措詞、上游資料、以及結果都可能有內容和品質上的差異和錯誤。如果你帶部門時，不敢把沒彙整過的資料交上去，為什麼用AI寫的時候就可以？
行銷不僅是一種需要知識、技巧、以及一些天分的能力，在企業組織中也是貫穿產品從開發到銷售的流程、並且潤滑流程中各個階段的溝通工具。
而對於外部市場更不用說，以文案為主的溝通策略擬定更是產品運作的基礎。也因為「溝通」必然觸及心理層面，所以寫文案是有架構、有階段、而且必須重視心理機制的工作。
所謂心理機制有兩個層面：
1. 企業內部的：從產品的發想（為什麼要做這個產品？為什麼這個產品能創造獲利機會？）、研發過程（碰到過什麼困難？過程中取得了什麼成就、技術突破、或是專利？）、合作策略（跟哪些上下游廠商合作過？取得了哪些投資或技術？跟誰達成了策略聯盟？）、一直到產品上市的細節（在什麼時間點發表？要走哪些通路？如何訂價），都有許多決策人員的心理轉折，而這些都可能是行銷上的材料、以及行銷人員必須思考的要件。
2. 外部市場的：當初是為哪個客層開發的？他們為什麼需要？他們願意付多少費用？競爭對手是誰？對手如何制定行銷策略？顧客和對手會如何評價我們的產品？
這些心理機制，目前是AI還還沒有辦法深入顧及到的。事實上，這些不只是寫文案要顧及到的要件，打造完整的行銷策略更需要這些前提；「寫文案」只是相關工作的統一代稱而已。
所以如果你想用AI工具來寫文案，在前期仍然必須透過不同職位的「工人智慧」彼此合作，萃取出這些要素，並且盡可能使用準確的表達方式，透過自然語言或指令「餵」給AI工具，讓它取代部分燒腦的轉化過程，變成可用的文案粗胚。
對，我想強調的是「粗胚」。從專業行銷和文案人員的角度來說，AI產生的材料仍然必須經過檢查、潤飾、以及強化，才能變成可用的東西。
或許你在網路上看過許多人測試AI文案工具之後，給予很高的讚譽；我只能說，請先謹慎看待這些評語，不必全盤相信。
因為一來每個人「餵」的資料和詳細程度不同，你不一定能複製同樣的結果，二來測試者自己可能不是專業人士、也不一定清楚前面提到的「心理機制」，所以只要看到AI寫出似乎通順的文句，就已經驚艷不已。
AI工具對文案作者的影響
總而言之，目前AI文案工具對行銷文案作者的影響是：
- 對於不會寫的人：
AI幫忙寫的功能是個福音——因為它可以借助訓練資料，幫忙生出很多自己想不出來的語句。雖然AI看起來能「無中生有」，但其實並非如此，而是去融會貫通一些其他人已經寫好的東西。
- 對於普通會寫的人：
AI是還不錯的靈感產生和時間節省工具——缺乏靈感的時候，可以叫AI幫你觸類旁通，想幾個項目當作起點；如果已經有了起點，可以讓AI幫你生一些延伸內容出來。
但要再一次強調，這些生出來的東西其實都是別「人」寫的，AI只是幫你撈來整理而已，所以不是原創、不一定完全符合你的需求、也可能跟其他AI使用者重複。
- 對於很會寫的人：
AI可能會變成一種負擔。
想像一下，如果你已經是文案高手，結果老闆或業主丟了一大篇他們叫AI寫出來的東西給你「參考」、或是叫你「潤飾」，你可能會非常痛苦。（如果你還沒碰過這種事情，可以再想像一下：高手譯者被老闆交代，拿一整篇機器翻譯的結果來「潤稿」時，會有多痛苦。）
因為你不知道他們餵了AI什麼東西，也可能發現稿子看來有模有樣（而且業主還蠻喜歡的），但架構和論點卻完全不是那麼回事，修辭也沒有技巧可言，讓你覺得與其重新餵資料叫AI做，乾脆自己重寫還比較快。
（目前的）正確使用態度
之所以強調「目前的」，是因為AI的能力一直在進步；而整體來說，人的能力也在進步。而未來AI能做什麼，則取決於「AI的進步」和「人的進步」之間的互動關係、甚至往後人會對AI加上怎麼樣的限制，這些都會影響我們使用工具的方式。
不過站在人類的私心，我還是希望人（至少有一些人）能走在AI的前面，讓它能為人所用，而不是受制於它。
所以，我們的態度應該是不要想著「AI能幫我做完所有的事」，而要將過程的主導權、以及最後的決定權留給自己。一來經過人類主導的訓練，它才能變成真正有用的工具（除非你的目標是「以後人類擺爛就好」）、二來你的工作才不會真的被它取代。
如同前面提到的，目前AI最大的問題之一，在於它不會比你懂產品。你可以餵它一些基本的產品資訊和規格，讓它跟熱心聰明、但是剛到職的新人一樣，「悶著頭」幫你做腦力激盪；但對於客戶需求、市場互動、競爭關係之類的外在因素，以及與真實世界連結的想像力，目前它還幫不上太多的忙。
至於從新人的好點子、以及外在因素之間抽取出重點、並且轉化成實際內容，對你的老闆而言，你就是那個「人工智慧」，而且必須是你；因為如果不是你、或是你做得沒有機器好，這個職務以後可能就是機器的了。
AI生成文案的優點
讓AI寫文案還是有優點的。前面講了這麼多前提，不外是希望你能善用它的優點，而不是優缺點全盤接受，導致自己、以及你的公司因為方便而反倒失去了競爭力。
用AI生成文案的優點包括：
- 速度
如果不論品質、以及和「心理機制」之間的連結，AI寫作的速度確實非常快（付費版服務更快，而且以後只會越來越快）；人類需要絞盡腦汁一個小時寫出來的段落，AI可能幾秒鐘就可以完成，而且修正重寫的速度也一樣快。
除了生成文字的速度之外，AI「找點子」的速度也很快；例如我想要列出「國內旅遊有哪些方面比出國好」，或許你想了半天想不出來，但AI幾秒鐘就可以生給你，所以你可以用省下來的時間去檢視這些點是否合用、或是以它為靈感想出自己的點。
- 成本
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！