美麗新世界還沒有到來：對文案高手而言，現階段的AI工具可能反而是種負擔

行銷不僅是一種需要知識、技巧、以及一些天分的能力，在企業組織中也是貫穿產品從開發到銷售的流程、並且潤滑流程中各個階段的溝通工具。

而對於外部市場更不用說，以文案為主的溝通策略擬定更是產品運作的基礎。也因為「溝通」必然觸及心理層面，所以寫文案是有架構、有階段、而且必須重視心理機制的工作。

所謂心理機制有兩個層面：

1. 企業內部的：從產品的發想（為什麼要做這個產品？為什麼這個產品能創造獲利機會？）、研發過程（碰到過什麼困難？過程中取得了什麼成就、技術突破、或是專利？）、合作策略（跟哪些上下游廠商合作過？取得了哪些投資或技術？跟誰達成了策略聯盟？）、一直到產品上市的細節（在什麼時間點發表？要走哪些通路？如何訂價），都有許多決策人員的心理轉折，而這些都可能是行銷上的材料、以及行銷人員必須思考的要件。

2. 外部市場的：當初是為哪個客層開發的？他們為什麼需要？他們願意付多少費用？競爭對手是誰？對手如何制定行銷策略？顧客和對手會如何評價我們的產品？

這些心理機制，目前是AI還還沒有辦法深入顧及到的。事實上，這些不只是寫文案要顧及到的要件，打造完整的行銷策略更需要這些前提；「寫文案」只是相關工作的統一代稱而已。

所以如果你想用AI工具來寫文案，在前期仍然必須透過不同職位的「工人智慧」彼此合作，萃取出這些要素，並且盡可能使用準確的表達方式，透過自然語言或指令「餵」給AI工具，讓它取代部分燒腦的轉化過程，變成可用的文案粗胚。

對，我想強調的是「粗胚」。從專業行銷和文案人員的角度來說，AI產生的材料仍然必須經過檢查、潤飾、以及強化，才能變成可用的東西。

或許你在網路上看過許多人測試AI文案工具之後，給予很高的讚譽；我只能說，請先謹慎看待這些評語，不必全盤相信。

因為一來每個人「餵」的資料和詳細程度不同，你不一定能複製同樣的結果，二來測試者自己可能不是專業人士、也不一定清楚前面提到的「心理機制」，所以只要看到AI寫出似乎通順的文句，就已經驚艷不已。

AI工具對文案作者的影響

總而言之，目前AI文案工具對行銷文案作者的影響是：

對於不會寫的人：

AI幫忙寫的功能是個福音——因為它可以借助訓練資料，幫忙生出很多自己想不出來的語句。雖然AI看起來能「無中生有」，但其實並非如此，而是去融會貫通一些其他人已經寫好的東西。

對於普通會寫的人：

AI是還不錯的靈感產生和時間節省工具——缺乏靈感的時候，可以叫AI幫你觸類旁通，想幾個項目當作起點；如果已經有了起點，可以讓AI幫你生一些延伸內容出來。

但要再一次強調，這些生出來的東西其實都是別「人」寫的，AI只是幫你撈來整理而已，所以不是原創、不一定完全符合你的需求、也可能跟其他AI使用者重複。

對於很會寫的人：

AI可能會變成一種負擔。

想像一下，如果你已經是文案高手，結果老闆或業主丟了一大篇他們叫AI寫出來的東西給你「參考」、或是叫你「潤飾」，你可能會非常痛苦。（如果你還沒碰過這種事情，可以再想像一下：高手譯者被老闆交代，拿一整篇機器翻譯的結果來「潤稿」時，會有多痛苦。）

因為你不知道他們餵了AI什麼東西，也可能發現稿子看來有模有樣（而且業主還蠻喜歡的），但架構和論點卻完全不是那麼回事，修辭也沒有技巧可言，讓你覺得與其重新餵資料叫AI做，乾脆自己重寫還比較快。

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（目前的）正確使用態度

之所以強調「目前的」，是因為AI的能力一直在進步；而整體來說，人的能力也在進步。而未來AI能做什麼，則取決於「AI的進步」和「人的進步」之間的互動關係、甚至往後人會對AI加上怎麼樣的限制，這些都會影響我們使用工具的方式。

不過站在人類的私心，我還是希望人（至少有一些人）能走在AI的前面，讓它能為人所用，而不是受制於它。

所以，我們的態度應該是不要想著「AI能幫我做完所有的事」，而要將過程的主導權、以及最後的決定權留給自己。一來經過人類主導的訓練，它才能變成真正有用的工具（除非你的目標是「以後人類擺爛就好」）、二來你的工作才不會真的被它取代。

如同前面提到的，目前AI最大的問題之一，在於它不會比你懂產品。你可以餵它一些基本的產品資訊和規格，讓它跟熱心聰明、但是剛到職的新人一樣，「悶著頭」幫你做腦力激盪；但對於客戶需求、市場互動、競爭關係之類的外在因素，以及與真實世界連結的想像力，目前它還幫不上太多的忙。

至於從新人的好點子、以及外在因素之間抽取出重點、並且轉化成實際內容，對你的老闆而言，你就是那個「人工智慧」，而且必須是你；因為如果不是你、或是你做得沒有機器好，這個職務以後可能就是機器的了。

AI生成文案的優點

讓AI寫文案還是有優點的。前面講了這麼多前提，不外是希望你能善用它的優點，而不是優缺點全盤接受，導致自己、以及你的公司因為方便而反倒失去了競爭力。

用AI生成文案的優點包括：

速度

如果不論品質、以及和「心理機制」之間的連結，AI寫作的速度確實非常快（付費版服務更快，而且以後只會越來越快）；人類需要絞盡腦汁一個小時寫出來的段落，AI可能幾秒鐘就可以完成，而且修正重寫的速度也一樣快。

除了生成文字的速度之外，AI「找點子」的速度也很快；例如我想要列出「國內旅遊有哪些方面比出國好」，或許你想了半天想不出來，但AI幾秒鐘就可以生給你，所以你可以用省下來的時間去檢視這些點是否合用、或是以它為靈感想出自己的點。