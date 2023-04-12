2023/04/12,
商業

鴻海宣布每年將推出1至2款電動車，鎖定售價3萬美元全球市場

鴻海宣布每年將推出1至2款電動車，鎖定售價3萬美元全球市場
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鴻海發言人巫俊毅指出，鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資的泰國電動車廠，正緊鑼密鼓興建中，規劃明（2024）年完工開始量產；在印尼推進電動巴士及電池製造。

（中央社）鴻海發言人巫俊毅今（12）日表示，集團未來每年將推出1至2輛電動車新車款，明（2024）年美國俄亥俄州廠電動車量產後，鴻海鎖定全球每輛電動車價格約3萬美元的市場。

鴻海每年將推出1至2輛電動車

2023台北國際車用電子展今天起至15日在南港展覽館一館登場，鴻海與MIH開放電動車聯盟共同參展，現場展示旗下3款電動車Model C、Model B、Model V，也展示車用半導體與模組產品。

鴻海發言人巫俊毅受訪表示，這是鴻海第一次在台灣參加車用電子展，邀請300位以上供應商、投資人，以及青年學子一起參訪，展現鴻海集團布局電動車的「鴻海速度」。

巫俊毅指出，鴻海與產業界研議加速推動台灣電動車產業的方案，藉由鴻海以往50年發展資通訊（ICT）技術實力，快速導入未來電動車發展路程。他表示，鴻海集團未來每年將推出1至2輛電動車新車款。

全球布局方面，巫俊毅指出，鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資的泰國電動車廠，正緊鑼密鼓興建中，規劃明年完工開始量產；在印尼推進電動巴士及電池製造。

巫俊毅指出，美國俄亥俄州電動車生產基地，3月首批5輛智能純電農用曳引車已經出廠，去年底俄亥俄州廠電動皮卡產線也進入量產，今（2023）年也會協助客戶推出電動原型車。

巫俊毅表示，明年度鴻海俄亥俄州廠電動車進入大量生產階段後，鴻海鎖定全球每輛電動車價格約3萬美元的市場。

談到與品牌車廠合作進展，巫俊毅表示，若有進度會對外公布。

鴻海取得日月光中國廠，攻車用第三代半導體封裝

（中央社）鴻海旗下工業富聯先前取得日月光位於中國4座工廠，產業人士透露，工業富聯與鴻海轉投資青島新核芯科技分工合作，規劃4座封測廠布局車用第三代半導體等功率元件封裝。

封測大廠日月光投控在2021年12月底出售子公司GAPT Holding Limited股份給智路資本，包括Global Advanced Packaging Test（Hong Kong）、日月光半導體（威海）、蘇州日月新半導體及日榮半導體（上海）100%股權，以及日月光半導體（昆山）股權。中國媒體去年6月底報導，工業富聯已聯手智路資本收購上述4間封測廠。

產業人士今天透露，工業富聯規劃透過這4座半導體封測廠，布局系統級封裝、小晶片和微機電封裝外，更鎖定車用第三代半導體碳化矽（SiC）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等功率元件封裝。

工業富聯積極布局2+2新事業，內容包括半導體設計服務、封裝測試、檢測設備。產業人士表示，工業富聯在半導體封測領域，將與鴻海轉投資的青島新核芯科技分工合作。

鴻海集團持續深耕半導體，在中國轉投資首座晶圓級封測廠青島新核芯科技，以晶圓級封裝（Wafer Level Package）為主，應用在邏輯晶片和記憶體晶片等，客戶包括台灣和中國大陸等地，規劃今年下半年將提供碳化矽量產服務。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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