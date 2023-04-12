民安九號演習13日登場：戰爭假定情況提升至70％，強化11縣市應變戰時災害能力

中共軍演完畢，我國民安演習即將登場，國防部全動署今（12）日宣布，本年度全民防衛動員兼災害防救（民安九號）演習規劃，將自明日展開，去（2022）年民安八號演習首次在災害防救中納入戰爭元素，今（2023）年更將戰時景況由原來50％的占比提升到70％，此顯示我國對戰爭的警戒升級。

民安演習與軍民聯合防空演習（萬安演習）不同，目的在於結合全民防衛動員與災防機制，統合中央與地方、國軍和民間能量，支援災害防救及應變制變，凝聚全民防救災及國土安全共識。

國防部全動署物力動員處處長沈威志今日表示，去年和今年民安演習的重大差異，是在演練科目上，把戰爭場景從50％提升到70％，另外30％為天然災害，以強化戰爭下的防災科目，並選定轄內重要關鍵基礎設施做現地操演，驗證地方政府「聯合應變中心」臨災應變機制。

今年度的民安演習排定於4至7月實施，由台中市等3個直轄市及連江縣等8個縣市政府辦理（如下表）。

縣市 民安九號演習日期 台中市 4月13日 連江縣 4月20日 新竹市 4月27日 台北市 5月4日 金門縣 5月11日 台東縣 5月18日 澎湖縣 5月25日 花蓮縣 6月8日 基隆市 6月15日 台南市 7月25日 嘉義市 7月27日

演習時間為一日，上午是兵棋推演，由地方政府就戰時及天然災害等複合式災害等想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性；下午是綜合實作，由地方首長擔任指揮官，統籌轄屬公民營單位、民防單位、替代役、救難志工團體、國軍及後備軍人輔導組織等單位，依演習想定狀況驗證緊急事故演變機制。

演習由直轄市及縣市首長擔任演習指揮官，所屬各局處有關動員及災防事務人員（如民防、警消、衛生、志工）縣市後備指揮部及行政區內國軍部隊等單位參演。雖然《民防法》規定高中以上學校需編組學校防護團，但本次民安九號沒有納入學生參演。

中共於台灣北方設「禁航區」，國防部否認為軍事任務

中共傳出計畫在4月16日至18日在台灣北部設立「禁航區」（no-fly zone），國防部情報次長顏有賢今日表示，中共發布的禁航區，是在防空識別區內，台灣北面85海里左右（約157公里），主要內容是以衛星通訊發射等航太活動為主，並不是軍事任務。

國防部發言人孫立方會後對媒體表示，強調這與去年8月的禁航區不同，是由交通部說明，不是國防部範圍，意味不會有飛彈射擊。

去年8月美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後，中共在多處海域和空域進行3天重要「實彈」軍事演訓行動，警告各界「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。」

中共軍演，國防部：認知作戰方式更精緻

針對中共這次軍演和去年8月軍演，這次時間為3天，是否比去年裴洛西訪台7天軍演有差？顏有賢表示，演習任務有差異，但「手段是一樣的，就是為了威嚇台灣」，不放棄武力犯台。

國防部發言人孫立方表示，不管去年還是今年的中共軍演，利用訊息與軍事行動意圖影響台灣民心士氣都是必然的趨勢，孫立方表示，相較於去年操演，中共這次在整個假訊息或認知作戰方式上「更精緻」，而且手法上一改以往P圖被抓包，這次不再用這種方式，而是以類似好像在現場報導。

作戰及計畫次長李天龍表示，中共新常態戰備演訓「確實會增加擦槍走火可能性」，我國國軍秉持不升高衝突、不引發事端、不冒進不挑釁，保持自我克制，但決不退讓。

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核稿編輯：羅元祺