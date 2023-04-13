2023/04/13,
能源

2022世界核能產業現況報告：核電占比首度低於10%、跌破40年新低，而且還愈來愈貴

2022世界核能產業現況報告：核電占比首度低於10%、跌破40年新低，而且還愈來愈貴
綠盟發布《2022世界核能產業現況報告》中文摘要 | Photo Credit: 綠色公民行動聯盟

我們想讓你知道的是

報告除了指出全球核能比例逐漸下降，今年也首次以專章呈現核電在戰爭下的威脅——除了飛彈和炮火可能破壞核電廠，反應爐心和用過燃料棒在燃料池中能否持續冷卻也是關鍵。

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

綠色公民行動聯盟今（29日）公布《2022世界核能產業現況報告》中文摘要，指出全球再生能源占比大幅成長並超越核電，核電發電占比迎來40年新低；因應烏俄戰爭爆發，報告書也首次以專章呈現核電在戰爭下的風險，燃料池能否持續冷卻將是核安關鍵。

全球核能比例逐漸下降，2021年跌破40年新低

自1992年起，《世界核能產業現況報告》每年分析全球各國核電廠運轉狀況及核能產業趨勢。最新報告指出，全球核能比例正逐漸下降。綠盟研究員林正原說明，全球核電發電占比在1996年達高峰（17.5%）後一路下降，至2021年跌破40年新低（9.8%），也是首次低於10%。

報告預測，2024年全球核反應爐數量將急遽下降。過去20年全球已關閉105座核電機組，截至2022年7月統計，全球仍有411座反應爐在運轉，比2002年高峰時期少了27座。

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記者會簡報
全球核能比例正逐漸下降

小型反應爐SMR工程延宕、成本高昂

近年來「小型模組化反應爐」（Small Modular Reactor, SMR）引發討論。不過報告團隊指出，這項技術過去數年並未取得重大進展，還長期面臨進度延宕及成本高昂問題。

地球公民基金會蔡中岳執行長提到，阿根廷及中國都因多次延誤至今未發出一度電；而美國能源部已在SMR技術耗費超過12億美元，未來10年還要追加55億美元。

目前SMR的成本是每1000度電（MWh）105至135美元；而風力和光電的成本分別為25至32美元，以及32至37美元。蔡中岳說，若想用SMR彌補再生能源間歇性發電的缺口，每單位發電成本可能還會增加，「事實上它是無法商轉的，又貴效率又低。」

報告首度放入戰爭專章，核安關鍵在於燃料池能否冷卻

今年報告首次以專章呈現核電在戰爭下的威脅。中研院社會所研究員彭保羅表示，除了飛彈和炮火可能破壞核電廠，反應爐心和用過燃料棒在燃料池中能否持續冷卻也是關鍵。若無法排出殘留的衰變熱，爐心可能在數小時內熔燬，或使燃料棒冷卻池著火、洩漏大量輻射。

報告調查指出，全球新再生能源投資額已是核能的15倍以上。台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，投資額牽涉到發電技術成本，導致核電越來越貴。2009年以來風力與光電成本分別削減72%與90%，核電卻變貴36%。依據國際能源總署分析，2050年時核電成本將是風力與光電的2.5倍以上。

《2022世界核能產業現況報告》中文摘要 by 環境資訊中心公共檔案區

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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