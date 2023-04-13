2023/04/13,
國際

台海安全國際化：橫跨太平洋東西兩岸的美中台外交戰火

台海安全國際化：橫跨太平洋東西兩岸的美中台外交戰火
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

不僅台海安全被國際化，台灣的外交空間議題也開始成為國際關注，不再將其視為只是兩岸的外交爭奪戰議題。台灣在南太平洋與中南美洲、加勒比海的外交關係，也被放在民主體系與中國進行競爭的視角下看待。

文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）

蔡總統三月底出訪瓜地馬拉及貝里斯兩中美洲邦交國與來回過境訪問美國之旅，吸引了大家的目光。中國此時拔除宏都拉斯以及邀請前總統馬英九於此時訪問中國，自然是對應蔡總統的出訪之舉。

但如果注意到從今年二月到現在的美中作為，可以發現台灣的作為以及中國此舉，並不是單純針對兩岸關係的外交操作，而是國際戰略合縱連橫的一環。

美國積極鞏固第一島鏈制中戰略，中國藉拉攏沙烏地在中東發動外交突襲

中國在二十大後對世界發出一個中國想要重新與世界和解的訊號，並主動在G-20會議時與多國領袖展開雙邊晤談，並邀請包括德國、菲律賓、越南、伊朗等國領袖訪問中國。

習近平之後也訪問沙烏地阿拉伯等環波斯灣國家，王毅也與澳大利亞等國外長見面。但是之後出現的美中氣球事件，中國反應從一開始低聲下氣的承認疏失，到之後對美國採取全面反對的態度，並使美國務卿因此延遲訪問中國。加上之後中國提出「政治解決烏克蘭危機的立場」，由於該立場基本上是以要烏克蘭承認俄羅斯侵略的成果為基礎，所謂中共二十大後中國對外作為會和緩的認知，也因此出現變化。

由於這些作為與原先認為中共二十大後會採和解路線的發展大相逕庭，因此開始有國際分析家懷疑是否中國內部出現軍方不聽文人指揮，開始自行其事的問題。但是之後習近平在兩會時罕見強硬批評美國，所謂軍方自行其事的懷疑才漸漸消風，逐漸認為軍方的舉動是在習近平背書之下所為，但也因為外交部門一開始對氣球事件的態度與之後判若兩人，更因此認為中國外交部門在涉外事務的決策沒有得到習近平的太多授權。反而是軍方似有更多空間。

美國此時當然也沒閒著。二月初有消息指出，菲律賓與美國達成協定，讓美軍可以使用的菲律賓基地大幅增加近一倍，同時菲律賓總統在二月上旬訪日時，也與日本達成新的安全合作協議，更關鍵的是，這個菲日協議出場的背景與台海安全有直接關係。如與稍早菲律賓與美國達成的軍事基地使用協議合併起來，我們看到菲美基地協議與台海的關聯，也看到美日菲的環台海第一島鏈安全合作也同時在發生。

但更大的震撼，是在三月十三日美英澳合作發佈有關的AUKUS核潛艦協議的新進展。不僅美國與英國將會有核潛艦定期停留在西澳大利亞的伯斯市（Perth）附近基地，澳大利亞還會透過先購買三到五艘美國維吉尼亞核潛艦，以便在2032年前就有核潛艦使用，其共同開發的阿庫斯級核潛艦（SSN-AUKUS）也預計在2030年代末可以先後在英國與澳大利亞出場。

鑒於核潛艦的水下匿蹤特性與長航程，顯示2021的AUKUS核潛艦計畫不會只針對南中國海的事態，更由於維吉尼亞級核潛艦能夠發射長程巡弋飛彈，因此這個計畫對台海的戰略意涵更是呼之欲出，難怪中國對此發展憤恨不平。

美國與英澳的潛艦合作，顯示了澳大利亞在台海有事的可能角色，但也暗示了英國的可能參與。澳大利亞預計在四月會發布其「戰略與防衛檢討」（Strategic and Defense Review），而英國也已經發布了「綜合戰略檢討更新」（Integrated Review Refresh）。這些戰略文件出場的時間可見到AUKUS核潛艦合作案的深度。

中國在美國連串動作下也有其應對。就在美英澳核潛艦協議宣布前一周，長期是伊斯蘭遜尼派與什葉派兩端互為宿敵的沙烏地阿拉伯與伊朗，在北京宣布重新復交。此舉固然顯示俄羅斯勢力因對烏戰爭而在中東有式微跡象，但也顯示沙烏地阿拉伯追隨美國的路線已經不再，中國也以此顯示其是中東地緣政治的新莊家

之後，沙烏地阿拉伯更在中國邀請下，於三月底成為「上海合作組織」的對話夥伴。這些發展顯示中國在中東勢力的大幅擴張，也顯示美國影響力的下墜。

接著在兩會結束後習近平第一個出訪的國家就是俄羅斯。雖然習近平在俄羅斯沒有直接承諾提供軍火給普亭，但習近平此舉應該是讓不少期待中俄有戰略分歧的分析家大失所望。與其說習近平是透過穿梭外交向普亭提供和平方案，還不如說習近平更擔心普亭影響力的式微，因此特地親自加持，期待維持普亭的統治與對烏克蘭戰爭的聲勢於不墜。此舉也見證中俄的不可能拆夥，以及普亭在習近平心中的特殊地位。

GettyImages-1243271340
Photo Credit: GettyImages

中國前述的舉動是否也有為了與美國就台海衝突預作準備呢？

有人認為，北京擔心能源的麻六甲困境，因此透過沙烏地阿拉伯、伊朗、俄羅斯等產油大國的緊密合作，建立向中國的陸路輸油氣管路，以便在台海出現戰爭使美國發動對中國的海上封鎖後，其能源供應依舊可以不虞。

我們雖然不知道中國此舉是否有這樣的考慮，但中國如果在中東出現巨大影響力，就可能透過影響紅海地緣政治（吉布地）以及蘇伊士運河，影響美歐力量在台海有事的可能介入。屆時如果中國又能影響巴拿馬運河，美國全球軍力針對台海有事的調度就會受到影響。

中國拔除宏都拉斯，有意藉此向美國示威

從這個角度來看，中國在三月底拔除宏都拉斯之舉，就不會只是單純針對蔡總統過境訪美的反制作為，也可能有與美國戰略競爭的意涵。

過去美國介入尼加拉瓜內戰的操作基地之一，就是其位於宏都拉斯的指揮部，宏都拉斯與美國關係極為密切，這也是部分國內學者直到斷交前都還認為宏都拉斯不會與台灣斷交的主因，因為認為美國對宏都拉斯影響力很大。但是這次斷交，與其說是中國撒錢挖邦交，宏都拉斯新任總統本身的意志也是重要因素。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。