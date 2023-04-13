台海安全國際化：橫跨太平洋東西兩岸的美中台外交戰火
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不僅台海安全被國際化，台灣的外交空間議題也開始成為國際關注，不再將其視為只是兩岸的外交爭奪戰議題。台灣在南太平洋與中南美洲、加勒比海的外交關係，也被放在民主體系與中國進行競爭的視角下看待。
文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）
蔡總統三月底出訪瓜地馬拉及貝里斯兩中美洲邦交國與來回過境訪問美國之旅，吸引了大家的目光。中國此時拔除宏都拉斯以及邀請前總統馬英九於此時訪問中國，自然是對應蔡總統的出訪之舉。
但如果注意到從今年二月到現在的美中作為，可以發現台灣的作為以及中國此舉，並不是單純針對兩岸關係的外交操作，而是國際戰略合縱連橫的一環。
美國積極鞏固第一島鏈制中戰略，中國藉拉攏沙烏地在中東發動外交突襲
中國在二十大後對世界發出一個中國想要重新與世界和解的訊號，並主動在G-20會議時與多國領袖展開雙邊晤談，並邀請包括德國、菲律賓、越南、伊朗等國領袖訪問中國。
習近平之後也訪問沙烏地阿拉伯等環波斯灣國家，王毅也與澳大利亞等國外長見面。但是之後出現的美中氣球事件，中國反應從一開始低聲下氣的承認疏失，到之後對美國採取全面反對的態度，並使美國務卿因此延遲訪問中國。加上之後中國提出「政治解決烏克蘭危機的立場」，由於該立場基本上是以要烏克蘭承認俄羅斯侵略的成果為基礎，所謂中共二十大後中國對外作為會和緩的認知，也因此出現變化。
由於這些作為與原先認為中共二十大後會採和解路線的發展大相逕庭，因此開始有國際分析家懷疑是否中國內部出現軍方不聽文人指揮，開始自行其事的問題。但是之後習近平在兩會時罕見強硬批評美國，所謂軍方自行其事的懷疑才漸漸消風，逐漸認為軍方的舉動是在習近平背書之下所為，但也因為外交部門一開始對氣球事件的態度與之後判若兩人，更因此認為中國外交部門在涉外事務的決策沒有得到習近平的太多授權。反而是軍方似有更多空間。
美國此時當然也沒閒著。二月初有消息指出，菲律賓與美國達成協定，讓美軍可以使用的菲律賓基地大幅增加近一倍，同時菲律賓總統在二月上旬訪日時，也與日本達成新的安全合作協議，更關鍵的是，這個菲日協議出場的背景與台海安全有直接關係。如與稍早菲律賓與美國達成的軍事基地使用協議合併起來，我們看到菲美基地協議與台海的關聯，也看到美日菲的環台海第一島鏈安全合作也同時在發生。
但更大的震撼，是在三月十三日美英澳合作發佈有關的AUKUS核潛艦協議的新進展。不僅美國與英國將會有核潛艦定期停留在西澳大利亞的伯斯市（Perth）附近基地，澳大利亞還會透過先購買三到五艘美國維吉尼亞核潛艦，以便在2032年前就有核潛艦使用，其共同開發的阿庫斯級核潛艦（SSN-AUKUS）也預計在2030年代末可以先後在英國與澳大利亞出場。
鑒於核潛艦的水下匿蹤特性與長航程，顯示2021的AUKUS核潛艦計畫不會只針對南中國海的事態，更由於維吉尼亞級核潛艦能夠發射長程巡弋飛彈，因此這個計畫對台海的戰略意涵更是呼之欲出，難怪中國對此發展憤恨不平。
美國與英澳的潛艦合作，顯示了澳大利亞在台海有事的可能角色，但也暗示了英國的可能參與。澳大利亞預計在四月會發布其「戰略與防衛檢討」（Strategic and Defense Review），而英國也已經發布了「綜合戰略檢討更新」（Integrated Review Refresh）。這些戰略文件出場的時間可見到AUKUS核潛艦合作案的深度。
中國在美國連串動作下也有其應對。就在美英澳核潛艦協議宣布前一周，長期是伊斯蘭遜尼派與什葉派兩端互為宿敵的沙烏地阿拉伯與伊朗，在北京宣布重新復交。此舉固然顯示俄羅斯勢力因對烏戰爭而在中東有式微跡象，但也顯示沙烏地阿拉伯追隨美國的路線已經不再，中國也以此顯示其是中東地緣政治的新莊家。
之後，沙烏地阿拉伯更在中國邀請下，於三月底成為「上海合作組織」的對話夥伴。這些發展顯示中國在中東勢力的大幅擴張，也顯示美國影響力的下墜。
接著在兩會結束後習近平第一個出訪的國家就是俄羅斯。雖然習近平在俄羅斯沒有直接承諾提供軍火給普亭，但習近平此舉應該是讓不少期待中俄有戰略分歧的分析家大失所望。與其說習近平是透過穿梭外交向普亭提供和平方案，還不如說習近平更擔心普亭影響力的式微，因此特地親自加持，期待維持普亭的統治與對烏克蘭戰爭的聲勢於不墜。此舉也見證中俄的不可能拆夥，以及普亭在習近平心中的特殊地位。
中國前述的舉動是否也有為了與美國就台海衝突預作準備呢？
有人認為，北京擔心能源的麻六甲困境，因此透過沙烏地阿拉伯、伊朗、俄羅斯等產油大國的緊密合作，建立向中國的陸路輸油氣管路，以便在台海出現戰爭使美國發動對中國的海上封鎖後，其能源供應依舊可以不虞。
我們雖然不知道中國此舉是否有這樣的考慮，但中國如果在中東出現巨大影響力，就可能透過影響紅海地緣政治（吉布地）以及蘇伊士運河，影響美歐力量在台海有事的可能介入。屆時如果中國又能影響巴拿馬運河，美國全球軍力針對台海有事的調度就會受到影響。
中國拔除宏都拉斯，有意藉此向美國示威
從這個角度來看，中國在三月底拔除宏都拉斯之舉，就不會只是單純針對蔡總統過境訪美的反制作為，也可能有與美國戰略競爭的意涵。
過去美國介入尼加拉瓜內戰的操作基地之一，就是其位於宏都拉斯的指揮部，宏都拉斯與美國關係極為密切，這也是部分國內學者直到斷交前都還認為宏都拉斯不會與台灣斷交的主因，因為認為美國對宏都拉斯影響力很大。但是這次斷交，與其說是中國撒錢挖邦交，宏都拉斯新任總統本身的意志也是重要因素。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
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發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。