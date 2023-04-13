台海安全國際化：橫跨太平洋東西兩岸的美中台外交戰火

文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）

蔡總統三月底出訪瓜地馬拉及貝里斯兩中美洲邦交國與來回過境訪問美國之旅，吸引了大家的目光。中國此時拔除宏都拉斯以及邀請前總統馬英九於此時訪問中國，自然是對應蔡總統的出訪之舉。

但如果注意到從今年二月到現在的美中作為，可以發現台灣的作為以及中國此舉，並不是單純針對兩岸關係的外交操作，而是國際戰略合縱連橫的一環。

美國積極鞏固第一島鏈制中戰略，中國藉拉攏沙烏地在中東發動外交突襲

中國在二十大後對世界發出一個中國想要重新與世界和解的訊號，並主動在G-20會議時與多國領袖展開雙邊晤談，並邀請包括德國、菲律賓、越南、伊朗等國領袖訪問中國。

習近平之後也訪問沙烏地阿拉伯等環波斯灣國家，王毅也與澳大利亞等國外長見面。但是之後出現的美中氣球事件，中國反應從一開始低聲下氣的承認疏失，到之後對美國採取全面反對的態度，並使美國務卿因此延遲訪問中國。加上之後中國提出「政治解決烏克蘭危機的立場」，由於該立場基本上是以要烏克蘭承認俄羅斯侵略的成果為基礎，所謂中共二十大後中國對外作為會和緩的認知，也因此出現變化。

由於這些作為與原先認為中共二十大後會採和解路線的發展大相逕庭，因此開始有國際分析家懷疑是否中國內部出現軍方不聽文人指揮，開始自行其事的問題。但是之後習近平在兩會時罕見強硬批評美國，所謂軍方自行其事的懷疑才漸漸消風，逐漸認為軍方的舉動是在習近平背書之下所為，但也因為外交部門一開始對氣球事件的態度與之後判若兩人，更因此認為中國外交部門在涉外事務的決策沒有得到習近平的太多授權。反而是軍方似有更多空間。

美國此時當然也沒閒著。二月初有消息指出，菲律賓與美國達成協定，讓美軍可以使用的菲律賓基地大幅增加近一倍，同時菲律賓總統在二月上旬訪日時，也與日本達成新的安全合作協議，更關鍵的是，這個菲日協議出場的背景與台海安全有直接關係。如與稍早菲律賓與美國達成的軍事基地使用協議合併起來，我們看到菲美基地協議與台海的關聯，也看到美日菲的環台海第一島鏈安全合作也同時在發生。

但更大的震撼，是在三月十三日美英澳合作發佈有關的AUKUS核潛艦協議的新進展。不僅美國與英國將會有核潛艦定期停留在西澳大利亞的伯斯市（Perth）附近基地，澳大利亞還會透過先購買三到五艘美國維吉尼亞核潛艦，以便在2032年前就有核潛艦使用，其共同開發的阿庫斯級核潛艦（SSN-AUKUS）也預計在2030年代末可以先後在英國與澳大利亞出場。

鑒於核潛艦的水下匿蹤特性與長航程，顯示2021的AUKUS核潛艦計畫不會只針對南中國海的事態，更由於維吉尼亞級核潛艦能夠發射長程巡弋飛彈，因此這個計畫對台海的戰略意涵更是呼之欲出，難怪中國對此發展憤恨不平。

美國與英澳的潛艦合作，顯示了澳大利亞在台海有事的可能角色，但也暗示了英國的可能參與。澳大利亞預計在四月會發布其「戰略與防衛檢討」（Strategic and Defense Review），而英國也已經發布了「綜合戰略檢討更新」（Integrated Review Refresh）。這些戰略文件出場的時間可見到AUKUS核潛艦合作案的深度。

中國在美國連串動作下也有其應對。就在美英澳核潛艦協議宣布前一周，長期是伊斯蘭遜尼派與什葉派兩端互為宿敵的沙烏地阿拉伯與伊朗，在北京宣布重新復交。此舉固然顯示俄羅斯勢力因對烏戰爭而在中東有式微跡象，但也顯示沙烏地阿拉伯追隨美國的路線已經不再，中國也以此顯示其是中東地緣政治的新莊家。

之後，沙烏地阿拉伯更在中國邀請下，於三月底成為「上海合作組織」的對話夥伴。這些發展顯示中國在中東勢力的大幅擴張，也顯示美國影響力的下墜。

接著在兩會結束後習近平第一個出訪的國家就是俄羅斯。雖然習近平在俄羅斯沒有直接承諾提供軍火給普亭，但習近平此舉應該是讓不少期待中俄有戰略分歧的分析家大失所望。與其說習近平是透過穿梭外交向普亭提供和平方案，還不如說習近平更擔心普亭影響力的式微，因此特地親自加持，期待維持普亭的統治與對烏克蘭戰爭的聲勢於不墜。此舉也見證中俄的不可能拆夥，以及普亭在習近平心中的特殊地位。

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中國前述的舉動是否也有為了與美國就台海衝突預作準備呢？

有人認為，北京擔心能源的麻六甲困境，因此透過沙烏地阿拉伯、伊朗、俄羅斯等產油大國的緊密合作，建立向中國的陸路輸油氣管路，以便在台海出現戰爭使美國發動對中國的海上封鎖後，其能源供應依舊可以不虞。

我們雖然不知道中國此舉是否有這樣的考慮，但中國如果在中東出現巨大影響力，就可能透過影響紅海地緣政治（吉布地）以及蘇伊士運河，影響美歐力量在台海有事的可能介入。屆時如果中國又能影響巴拿馬運河，美國全球軍力針對台海有事的調度就會受到影響。

中國拔除宏都拉斯，有意藉此向美國示威

從這個角度來看，中國在三月底拔除宏都拉斯之舉，就不會只是單純針對蔡總統過境訪美的反制作為，也可能有與美國戰略競爭的意涵。

過去美國介入尼加拉瓜內戰的操作基地之一，就是其位於宏都拉斯的指揮部，宏都拉斯與美國關係極為密切，這也是部分國內學者直到斷交前都還認為宏都拉斯不會與台灣斷交的主因，因為認為美國對宏都拉斯影響力很大。但是這次斷交，與其說是中國撒錢挖邦交，宏都拉斯新任總統本身的意志也是重要因素。