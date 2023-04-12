五角大廈機密文件外洩：美國監視中國訊號情報，埃及秘密計畫向俄國提供火箭砲

結合《華盛頓郵報》、《CNN》與《BBC》報導，美國五角大廈機密文件遭洩露之後，文件中的國際情報接連曝光。最新內容揭示了美國對中國的監視、尼加拉瓜考慮給予中國海軍准入權、埃及計畫向俄國提供武器、西方各國在烏克蘭的特種部隊部署，以及瓦格納集團與海地政府合作的計畫。

美國監視中國的軍力發展與外交訊號情報

《CNN》與《華盛頓郵報》報導指出，根據最新洩漏文件，美國正在監視中國的軍事發展。

一份文件指出，中國於2月25日，對DF-27高超音速飛行器進行了飛行測試。根據文件，DF-27可以裝載中程彈道導彈，且不易被防空雷達偵測，很有可能「突破美國的導彈防禦系統」。

據專家稱，配備高超音速飛行器的導彈，其飛行速度是音速的五倍以上，並且可以在飛行中機動變換位置，使它們幾乎不可能被擊落。中國被認為擁有世界上最先進的高超音速武器開發計劃。

另一份文件表明，美國監視他國如何用訊號情報與中國互動。訊號情報包括各國的通訊系統、雷達與武器系統。

根據文件內容，尼加拉瓜正在與一家中國公司，針對加勒比海一個深水港的建設事項進行談判。文件指出，尼加拉瓜可能會向中國提供海軍准入權，以換取中國的經濟投資，不過中國並沒有展現在尼加拉瓜獲得海外軍事基地或軍事准入權的興趣。

埃及計畫向俄國提供火箭砲

根據《華盛頓郵報》報導，一份日期標示為2月17日的文件，指出埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi），正計劃向俄國提供4萬枚火箭砲。

埃及總統塞西｜Photo Credit: GettyImages

該文件總結了塞西與埃及高級軍官的談話，其中提到了向俄羅斯提供砲彈和火藥的計劃。在文件中，塞西指示官員對火箭砲的生產和運輸保密，避免埃及與西方各國發生衝突。

埃及一直是美國在中東最緊密的盟友之一，也是美國軍事援助的主要接受國。儘管近年埃及與俄國的關係不斷升溫，但因為美國幾十年來，每年都為埃及提供超過10億美元的國防資金，埃及仍致力於強化與美國的關係。

針對此消息，美國聯邦參議院外交委員會議員墨菲（Chris Murphy）即表示：「埃及是我們在中東最古老的盟友之一，如果塞西真的在秘密為俄羅斯，製造攻擊烏克蘭的火箭砲，我們必須重新審視美埃關係。」

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）拒絕就洩露文件的內容發表評論，但於4月11日表示：「我們沒有看到任何跡象表明埃及，正在向俄羅斯提供致命武器，埃及仍然是美國的『重要安全夥伴』。」

埃及外交部發言人扎伊德（Ahmed Abu Zeid）則回應：「埃及的立場從一開始就是不捲入這場衝突，並承諾與雙方保持平等距離。我們將繼續敦促雙方停止敵對行動，通過談判達成政治解決方案。」

西方各國在烏克蘭部署特種部隊，英國部署人數最多

《BBC》報導指出，根據一份洩漏文件，西方各國在烏克蘭部署特種部隊，其中，以英國的規模最大。

根據此份日期為3月23日的文件，英國在烏克蘭的特種部隊人數為50人，其次是北約成員國拉脫維亞的17人，法國的15人、美國的14人和荷蘭的1人。該文件沒有說明部隊所在的位置或他們在烏克蘭從事哪些活動。

《BBC》指出，雖然特種部隊人員數量很少，而且人數會有波動。但特種部隊在幫助烏克蘭對抗俄國上，是非常有效的，也因此俄國近幾個月不斷對外表示，自己不僅要對抗烏克蘭，還要對抗北約。

然而，針對此消息，英國國防部4月11日在推特上表示，此訊息「嚴重不準確」，並補充：「讀者應該謹慎對待傳播假訊息的指控。」

In response to the leak of alleged classified US information: pic.twitter.com/WWFLOhbeeU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2023

瓦格納集團進駐海地

《華盛頓郵報》報導指出，根據其中一份遭洩露的文件，俄國傭兵組織瓦格納集團，從2月下旬開始秘密前往海地，評估其與海地政府簽訂合約、合作的可能性，以幫助海地打擊、控制首都猖獗的幫派暴力、謀殺與綁架。

海地因為深受大規模幫派暴力活動所苦，該國總理亨利（Ariel Henry）於去（2022）年10月，向聯合國發出求救，請求聯合國派出武裝部隊協助海地重建秩序。

雖然該請求得到了聯合國與美國的支持，聯合國也起草了一份安理會決議，提出「非聯合國國際安全援助團」計畫，不過美國與加拿大，因為考量到過去干預海地內政失敗的歷史，皆沒有意願領導該部隊。

針對此消息，海地政府發言人約瑟夫（Jean-Junior Joseph）否認政府曾與瓦格納集團聯繫或會面。海地警方發言人德斯羅塞爾斯（Gary Desrosiers）也表示，他不知道瓦格納集團與警方有過任何會面。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺