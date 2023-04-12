五角大廈機密文件外洩：美國監視中國訊號情報，埃及秘密計畫向俄國提供火箭砲
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另一份文件表明了美國，監視他國如何用訊號情報與中國互動。訊號情報包括了各國的通訊系統、雷達與武器系統。根據文件內容，尼加拉瓜正在與一家中國公司，針對加勒比海一個深水港的建設事項進行談判。文件指出，尼加拉瓜可能會向中國提供海軍准入權，以換取中國的經濟投資，不過中國並沒有展現在尼加拉瓜獲得海外軍事基地或軍事准入權的興趣。
結合《華盛頓郵報》、《CNN》與《BBC》報導，美國五角大廈機密文件遭洩露之後，文件中的國際情報接連曝光。最新內容揭示了美國對中國的監視、尼加拉瓜考慮給予中國海軍准入權、埃及計畫向俄國提供武器、西方各國在烏克蘭的特種部隊部署，以及瓦格納集團與海地政府合作的計畫。
美國監視中國的軍力發展與外交訊號情報
《CNN》與《華盛頓郵報》報導指出，根據最新洩漏文件，美國正在監視中國的軍事發展。
一份文件指出，中國於2月25日，對DF-27高超音速飛行器進行了飛行測試。根據文件，DF-27可以裝載中程彈道導彈，且不易被防空雷達偵測，很有可能「突破美國的導彈防禦系統」。
據專家稱，配備高超音速飛行器的導彈，其飛行速度是音速的五倍以上，並且可以在飛行中機動變換位置，使它們幾乎不可能被擊落。中國被認為擁有世界上最先進的高超音速武器開發計劃。
另一份文件表明，美國監視他國如何用訊號情報與中國互動。訊號情報包括各國的通訊系統、雷達與武器系統。
根據文件內容，尼加拉瓜正在與一家中國公司，針對加勒比海一個深水港的建設事項進行談判。文件指出，尼加拉瓜可能會向中國提供海軍准入權，以換取中國的經濟投資，不過中國並沒有展現在尼加拉瓜獲得海外軍事基地或軍事准入權的興趣。
埃及計畫向俄國提供火箭砲
根據《華盛頓郵報》報導，一份日期標示為2月17日的文件，指出埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi），正計劃向俄國提供4萬枚火箭砲。
該文件總結了塞西與埃及高級軍官的談話，其中提到了向俄羅斯提供砲彈和火藥的計劃。在文件中，塞西指示官員對火箭砲的生產和運輸保密，避免埃及與西方各國發生衝突。
埃及一直是美國在中東最緊密的盟友之一，也是美國軍事援助的主要接受國。儘管近年埃及與俄國的關係不斷升溫，但因為美國幾十年來，每年都為埃及提供超過10億美元的國防資金，埃及仍致力於強化與美國的關係。
針對此消息，美國聯邦參議院外交委員會議員墨菲（Chris Murphy）即表示：「埃及是我們在中東最古老的盟友之一，如果塞西真的在秘密為俄羅斯，製造攻擊烏克蘭的火箭砲，我們必須重新審視美埃關係。」
美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）拒絕就洩露文件的內容發表評論，但於4月11日表示：「我們沒有看到任何跡象表明埃及，正在向俄羅斯提供致命武器，埃及仍然是美國的『重要安全夥伴』。」
埃及外交部發言人扎伊德（Ahmed Abu Zeid）則回應：「埃及的立場從一開始就是不捲入這場衝突，並承諾與雙方保持平等距離。我們將繼續敦促雙方停止敵對行動，通過談判達成政治解決方案。」
西方各國在烏克蘭部署特種部隊，英國部署人數最多
《BBC》報導指出，根據一份洩漏文件，西方各國在烏克蘭部署特種部隊，其中，以英國的規模最大。
根據此份日期為3月23日的文件，英國在烏克蘭的特種部隊人數為50人，其次是北約成員國拉脫維亞的17人，法國的15人、美國的14人和荷蘭的1人。該文件沒有說明部隊所在的位置或他們在烏克蘭從事哪些活動。
《BBC》指出，雖然特種部隊人員數量很少，而且人數會有波動。但特種部隊在幫助烏克蘭對抗俄國上，是非常有效的，也因此俄國近幾個月不斷對外表示，自己不僅要對抗烏克蘭，還要對抗北約。
然而，針對此消息，英國國防部4月11日在推特上表示，此訊息「嚴重不準確」，並補充：「讀者應該謹慎對待傳播假訊息的指控。」
瓦格納集團進駐海地
《華盛頓郵報》報導指出，根據其中一份遭洩露的文件，俄國傭兵組織瓦格納集團，從2月下旬開始秘密前往海地，評估其與海地政府簽訂合約、合作的可能性，以幫助海地打擊、控制首都猖獗的幫派暴力、謀殺與綁架。
海地因為深受大規模幫派暴力活動所苦，該國總理亨利（Ariel Henry）於去（2022）年10月，向聯合國發出求救，請求聯合國派出武裝部隊協助海地重建秩序。
雖然該請求得到了聯合國與美國的支持，聯合國也起草了一份安理會決議，提出「非聯合國國際安全援助團」計畫，不過美國與加拿大，因為考量到過去干預海地內政失敗的歷史，皆沒有意願領導該部隊。
針對此消息，海地政府發言人約瑟夫（Jean-Junior Joseph）否認政府曾與瓦格納集團聯繫或會面。海地警方發言人德斯羅塞爾斯（Gary Desrosiers）也表示，他不知道瓦格納集團與警方有過任何會面。
新聞來源
- The key countries and revelations from the Pentagon document leak（The Washington Post）
- Leaked Pentagon documents provide snapshot of US intelligence officials watching China（CNN）
- Egypt secretly planned to supply rockets to Russia, leaked U.S. document says（The Washington Post）
- Ukraine war: Leak shows Western special forces on the ground（BBC）
- U.S. pushing Canada to lead international force to Haiti（The Washington Post）
延伸閱讀
- 五角大廈機密文件遭洩露：美國長期監視澤倫斯基、瓦格納向土耳其尋求武器、英國隱瞞俄軍機攻擊
- 尹錫悅訪美前夕，五角大廈外洩文件揭美國長期監聽韓國，官方：不實資訊
- 《紐約時報》：美國防機密數十年來最嚴重外洩，援烏反攻、中東印太戰略皆被翻拍上網
- 拜登敦促加拿大領導部隊重建海地秩序，杜魯道反控：「美國應該做得更多」
- 調停以巴衝突有功，埃及是否能順利接下華府在中東的代理人？
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！