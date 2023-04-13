李文批小S「吃相噁心且教壞女兒」是否有道理？餐桌禮儀是階級主義歧視的產物嗎？

我們想讓你知道的是
殘酷的事實是：擁有財力和文化資本的人無疑更容易獲得餐桌禮儀的學習機會，正如李文對小S的評論所暗示的那樣：「你們下一代有這麼好的資源，為什麼不去幫助你的未成年的孩子們呢。」但再延伸來談，餐桌禮儀是不是階級主義歧視的產物呢？
文：羅紹桀
上週，女星小S曬出一張兩個女兒陪自己在家吃飯的照片，隨後被作家李敖之女李文批評餐桌禮儀不當。隨後，李文因被認為對他人的日常生活有過分強烈的看法，而受到網友們的抨擊 。
作為對反彈的回應，李文回覆了幾則評論，然而那幾個評論才是真的讓我看了覺得冷汗直流，因為即使意圖可能是好的，她的用字實在是太階級歧視，且揭露了強烈的中產階級／資產階級優越感。
例如：
「你們星媽出生不太好可以理解，那你們下一代有這麼好的資源，為什麼不去幫助你的未成年的孩子們呢。」
還有激怒最多人的：
「雖然大家很自卑聽不進去完了還會反駁，這個就所謂的『窮人多作怪』。」
李文看似針對個人的批判，其實隱含著很多潛藏的社會意識，例如階級意識、世代交替，甚至某些句子中也透露了「揭示了她對華人在美國的如何被看待」的焦慮。
所以我就想乾脆來做一個PAA（People Also Ask）主題探討的，討論關於餐桌禮儀潛藏的社會意識和邏輯。
首先，儘管李文可能出於好意，但老實說，她的措辭是公然的階級歧視，可能也有點年齡歧視。她聲明的最後一句話，揭示了她對華人在美國的看法的焦慮，也很耐人尋味。
人們從什麼時候開始認為年輕人缺乏餐桌禮儀呢？
所以，我想在討論餐桌禮儀的本質之前，首先想探討一下小S餐桌禮儀羞辱事件當中一件有趣的事：李文在批評小S時，還提到她認為現在的年輕人並不在乎關心餐桌禮儀，這自然會激怒一些自認為是年輕人的人。
台灣保守派報紙 《中時電子報》發表的一篇文章，甚至題為〈年輕人正在陷入小S現象嗎？〉認為現在的年輕人缺乏適當的餐桌禮儀。 這讓我想知道餐桌禮儀的衰退或「餐桌禮儀衰退的感覺」 ，是否為最近僅限於年輕一代的現象。為了調查這個問題，我決定檢視歷史上的文本，尋找更早時期對同一問題的類似敘述。
那麼人們什麼時候開始認為他們的年輕人缺乏餐桌禮儀呢？事實證明，上一代批評年輕一代餐桌禮儀並不是近年來才有的事。
我發現一篇《紐約時報》封存的的文章發表於1985年，標題為〈餐桌禮儀：時代變遷的犧牲品〉，表明其實人們早在40年前就喜歡批評下一代缺乏餐桌禮儀了。
在這篇文章中，作者對他們的年輕人缺乏餐桌禮儀進行了長篇大論，並將他們的失禮歸因於以下原因：
- 傳統晚餐的消亡，過去家庭聚集在一起吃飯，父母很能快糾正錯誤的舉止。
- 快餐和即食食品的增長也導致了餐桌禮儀的下降。
- 個人自由變得比禮儀更重要，而且由於家庭在餐桌上共度的時間越來越少，父母未能傳遞社會的餐桌規則。
即使這是我發現最早一篇關於人們指責年輕人缺乏餐桌禮儀的文章，但其實也很難確定歷史上人們開始認為年輕一代缺乏餐桌禮儀的確切時間，因為這種情緒可能已經存在好幾世紀了。
不同的世代一直都有自己的習俗，老一輩人普遍認為年輕一代不遵守他們從小到大的禮儀標準，餐桌禮儀的概念隨著時間的推移而演變，具體的習俗和禮儀規則會根據文化和歷史背景而發生變化。
隨著這些變化的發生，一些人自然會認為年輕一代缺乏適當的餐桌禮儀。 認為年輕一代缺乏餐桌禮儀的看法並不是一個新現象，它很可能在整個人類歷史上以各種形式存在。這種看法受到不斷發展的社會規範、 文化因素以及隨著社會不斷變化而出現的自然代溝的影響。
另外就是，關於這篇文章，我想提一個有趣的細節，作者提到當時流行的聯合禮儀專欄「禮儀小姐」的作者朱迪思・馬丁（Judith Martin）將餐桌禮儀的衰落歸因於國家的創始人及其對平等的重視，以及對虛偽禮儀的藐視。
馬丁表示，這種趨勢可能起源於湯瑪斯・傑佛遜（Thomas Jefferson）本人。 傑佛遜在擔任總統期間試圖放寬外交排名規則的原因是，他認為這些排名在人生而平等的人之間強加了人為的區別。從某種意義上說，這種觀點間接影響了美國人將餐桌禮儀視為一種階級主義歧視的觀點，因為它們會在人與人之間造成不必要的區別，並且可能並不總是反映一個人的真實性格或價值觀。
這就引出了我們今天主要想討論的話題：餐桌禮儀是階級主義歧視的產物嗎？
餐桌禮儀是階級主義歧視的產物嗎？
《時代雜誌》（Time）發表的一篇題為〈為什麼餐桌禮儀仍然重要〉的文章，暗示餐桌禮儀並不是本質上的階級主義，因為它們的目的是表現出對他人的尊重和體貼，而不管社會階層如何。通過了解並遵守適當的餐桌禮儀，人們可以展示其對文化規範的理解以及適應不同情況的能力。
這在商業交易中特別有用，因為尊重某人的文化是一項非常寶貴的技能。此外，良好的餐桌禮儀可以給他人留下好的印象，也有可能促進個人或職業發展。在這種情境下，餐桌禮儀被視為有效溝通和建立關係的工具，而不是強制區分階級的一種方式。
然而，雖然我們都知道在用餐時表現出對他人的尊重和體諒很重要，但有些人會認為，這並不能使餐桌禮儀擺脫階級歧視的罪名。同時根據一般的餐桌禮儀或禮儀來判斷某人的特徵，而良好禮儀可能會導致個人或職業上的好處，本身可能實際上是階級主義歧視的產物。
Salon.com發表了一篇題為〈再次為每個人制定禮儀——即使禮儀能被武器化〉的文章，該網站是一個新聞和評論網站，其內容涵蓋與政治、文化、 娛樂和技術相關的廣泛主題。文章開頭的一句話描述了作者對禮儀的看法：
「適當的禮儀可以為我們的互動帶來祝福和恩惠。」......只要不要把它當成武器就好。
在這篇文章中，美國電視評論家和記者梅蘭妮・麥克法蘭（Melanie McFarland）講述了她早年參加一家主要大都會報紙暑期訓練的經歷 。 在暑期訓練期間，她與新聞編輯室的一位經理進行了簡短的互動，爾後經理邀請她在一家不錯的餐廳共進午餐。 經理在用餐期間很少說話，讓梅蘭妮主導談話，這很不禮貌，但經理的真正意圖其實更可怕。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。