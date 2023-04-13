李文批小S「吃相噁心且教壞女兒」是否有道理？餐桌禮儀是階級主義歧視的產物嗎？

文：羅紹桀

上週，女星小S曬出一張兩個女兒陪自己在家吃飯的照片，隨後被作家李敖之女李文批評餐桌禮儀不當。隨後，李文因被認為對他人的日常生活有過分強烈的看法，而受到網友們的抨擊 。

作為對反彈的回應，李文回覆了幾則評論，然而那幾個評論才是真的讓我看了覺得冷汗直流，因為即使意圖可能是好的，她的用字實在是太階級歧視，且揭露了強烈的中產階級／資產階級優越感。

例如：

「你們星媽出生不太好可以理解，那你們下一代有這麼好的資源，為什麼不去幫助你的未成年的孩子們呢。」

還有激怒最多人的：

「雖然大家很自卑聽不進去完了還會反駁，這個就所謂的『窮人多作怪』。」

李文看似針對個人的批判，其實隱含著很多潛藏的社會意識，例如階級意識、世代交替，甚至某些句子中也透露了「揭示了她對華人在美國的如何被看待」的焦慮。

所以我就想乾脆來做一個PAA（People Also Ask）主題探討的，討論關於餐桌禮儀潛藏的社會意識和邏輯。

首先，儘管李文可能出於好意，但老實說，她的措辭是公然的階級歧視，可能也有點年齡歧視。她聲明的最後一句話，揭示了她對華人在美國的看法的焦慮，也很耐人尋味。

人們從什麼時候開始認為年輕人缺乏餐桌禮儀呢？

所以，我想在討論餐桌禮儀的本質之前，首先想探討一下小S餐桌禮儀羞辱事件當中一件有趣的事：李文在批評小S時，還提到她認為現在的年輕人並不在乎關心餐桌禮儀，這自然會激怒一些自認為是年輕人的人。

台灣保守派報紙 《中時電子報》發表的一篇文章，甚至題為〈年輕人正在陷入小S現象嗎？〉認為現在的年輕人缺乏適當的餐桌禮儀。 這讓我想知道餐桌禮儀的衰退或「餐桌禮儀衰退的感覺」 ，是否為最近僅限於年輕一代的現象。為了調查這個問題，我決定檢視歷史上的文本，尋找更早時期對同一問題的類似敘述。

那麼人們什麼時候開始認為他們的年輕人缺乏餐桌禮儀呢？事實證明，上一代批評年輕一代餐桌禮儀並不是近年來才有的事。

我發現一篇《紐約時報》封存的的文章發表於1985年，標題為〈餐桌禮儀：時代變遷的犧牲品〉，表明其實人們早在40年前就喜歡批評下一代缺乏餐桌禮儀了。

在這篇文章中，作者對他們的年輕人缺乏餐桌禮儀進行了長篇大論，並將他們的失禮歸因於以下原因：

傳統晚餐的消亡，過去家庭聚集在一起吃飯，父母很能快糾正錯誤的舉止。 快餐和即食食品的增長也導致了餐桌禮儀的下降。 個人自由變得比禮儀更重要，而且由於家庭在餐桌上共度的時間越來越少，父母未能傳遞社會的餐桌規則。

即使這是我發現最早一篇關於人們指責年輕人缺乏餐桌禮儀的文章，但其實也很難確定歷史上人們開始認為年輕一代缺乏餐桌禮儀的確切時間，因為這種情緒可能已經存在好幾世紀了。

不同的世代一直都有自己的習俗，老一輩人普遍認為年輕一代不遵守他們從小到大的禮儀標準，餐桌禮儀的概念隨著時間的推移而演變，具體的習俗和禮儀規則會根據文化和歷史背景而發生變化。

隨著這些變化的發生，一些人自然會認為年輕一代缺乏適當的餐桌禮儀。 認為年輕一代缺乏餐桌禮儀的看法並不是一個新現象，它很可能在整個人類歷史上以各種形式存在。這種看法受到不斷發展的社會規範、 文化因素以及隨著社會不斷變化而出現的自然代溝的影響。

另外就是，關於這篇文章，我想提一個有趣的細節，作者提到當時流行的聯合禮儀專欄「禮儀小姐」的作者朱迪思・馬丁（Judith Martin）將餐桌禮儀的衰落歸因於國家的創始人及其對平等的重視，以及對虛偽禮儀的藐視。

馬丁表示，這種趨勢可能起源於湯瑪斯・傑佛遜（Thomas Jefferson）本人。 傑佛遜在擔任總統期間試圖放寬外交排名規則的原因是，他認為這些排名在人生而平等的人之間強加了人為的區別。從某種意義上說，這種觀點間接影響了美國人將餐桌禮儀視為一種階級主義歧視的觀點，因為它們會在人與人之間造成不必要的區別，並且可能並不總是反映一個人的真實性格或價值觀。

這就引出了我們今天主要想討論的話題：餐桌禮儀是階級主義歧視的產物嗎？

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餐桌禮儀是階級主義歧視的產物嗎？

《時代雜誌》（Time）發表的一篇題為〈為什麼餐桌禮儀仍然重要〉的文章，暗示餐桌禮儀並不是本質上的階級主義，因為它們的目的是表現出對他人的尊重和體貼，而不管社會階層如何。通過了解並遵守適當的餐桌禮儀，人們可以展示其對文化規範的理解以及適應不同情況的能力。

這在商業交易中特別有用，因為尊重某人的文化是一項非常寶貴的技能。此外，良好的餐桌禮儀可以給他人留下好的印象，也有可能促進個人或職業發展。在這種情境下，餐桌禮儀被視為有效溝通和建立關係的工具，而不是強制區分階級的一種方式。

然而，雖然我們都知道在用餐時表現出對他人的尊重和體諒很重要，但有些人會認為，這並不能使餐桌禮儀擺脫階級歧視的罪名。同時根據一般的餐桌禮儀或禮儀來判斷某人的特徵，而良好禮儀可能會導致個人或職業上的好處，本身可能實際上是階級主義歧視的產物。

Salon.com發表了一篇題為〈再次為每個人制定禮儀——即使禮儀能被武器化〉的文章，該網站是一個新聞和評論網站，其內容涵蓋與政治、文化、 娛樂和技術相關的廣泛主題。文章開頭的一句話描述了作者對禮儀的看法：

「適當的禮儀可以為我們的互動帶來祝福和恩惠。」......只要不要把它當成武器就好。

在這篇文章中，美國電視評論家和記者梅蘭妮・麥克法蘭（Melanie McFarland）講述了她早年參加一家主要大都會報紙暑期訓練的經歷 。 在暑期訓練期間，她與新聞編輯室的一位經理進行了簡短的互動，爾後經理邀請她在一家不錯的餐廳共進午餐。 經理在用餐期間很少說話，讓梅蘭妮主導談話，這很不禮貌，但經理的真正意圖其實更可怕。