《矢板明夫的台日大比較》：在日本出席黑道老大的葬禮，這人的政治生命絕對立刻結束
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結合台日經驗的獨家「矢板視角」——台灣＋日本÷2，說不定更好！本書收錄了七十五篇矢板的台日比較，一方面幫助台灣讀者理解日本的政治運作與社會文化，一方面也藉由日本人的視角反思台灣社會並提出獨特見解。
文：矢板明夫
在日本出席黑道老大的葬禮，這人的政治生命絕對立刻結束
九合一選舉之後，台灣民間出現了批評民進黨「黑道治國」的聲音。民進黨立法院黨團今天（二○二二年十二月五日）召開記者會，積極回應民意、推動公職排黑修法，並表示將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等五種情事者，不得登記成為候選人，也要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。
這是一個推動社會進步的好提案，希望在野黨也能夠支持，共同改善台灣的政治環境。
我長期觀察台灣，一直覺得台灣在處理黑道和政治的問題上表現得太寬鬆，簡直讓人難以置信。我曾經不止一次在媒體上，看到藍綠兩黨的知名政治人物，出席黑道老大的葬禮。這種事如果發生在日本，這些人的政治生命絕對會立刻被宣告結束。
日本政府把透過暴力、恐嚇、詐騙等手法追求經濟利益的團體，也就是台灣說的黑道，定義為「反社會組織」。多年以來，日本通過層層立法，切斷黑道和一般社會的聯繫管道，致力於在經濟上孤立黑道。這些年，已經取得了非常顯著的成果。
首先，日本各地的公安委員會擁有界定哪些團體或企業是「反社會團體」的權力。
「公安委員會」是由律師、醫師等地方名士組成，通過知事（都道府縣首長）提名、議會承認，進而監督員警維護治安的組織。它是日本政府為了維護員警的中立性、公正性而設置的合議制機關，但沒有直接命令員警的權限。
而日本的主要企業，為了維護自身社會形象，都簽署了「暴力團追放（排除）誓約書」。所以，反社會性質一旦被認定，該團體即無法在銀行開設帳戶，其成員在購買汽車或房子時也無法貸款，同時，也不能和大企業進行生意往來。
政治人物、運動選手、影星、歌星等公眾人物，一旦被發現和黑道人物一起吃飯喝酒、打高爾夫球，就不被允許繼續出現在媒體上，只能提前退休。曾經在日本紅遍半邊天、被稱為綜藝一哥的著名諧星島田紳助，就是因為被媒體爆出曾和某反社會團體的老大是多年的朋友關係，不得不退出演藝圈。日本社會對黑道的負面觀感比台灣強烈很多。
日本從戰後到上世紀九○年代之前，曾經有相當長一段時間是黑道的「黃金時代」。黑道槍戰電影曾經在日本電影史上占有重要位置。
日本最著名的黑道組織，除了台灣朋友比較熟悉的山口組，還有稻川會。山口組在西日本，稻川會在東日本，是日本兩個最大的暴力團體。山口組下面大概有一萬多個小組，最早的老大姓山口，所以叫山口組，這就是日本的責任文化制度在黑道組織上的表現。黑道的總裁辦公室裡掛出的牌匾，都寫著「任俠」二字，出處是司馬遷的《史記》。
現代日本的黑道是從哪裡來的呢？基本上都誕生於戰後反三國人。戰後，原本的日本殖民地突然變成三個國家：一個是中華民國、一個是大韓民國、一個是朝鮮民主主義人民共和國。突然間，生活在日本國內的這三個前殖民地的居民變成了戰勝國的國民。
他們違法、開賭場、開妓院、販毒、壟斷所有的物資，立即賺了很多錢，還欺男霸女。但日本的法律管不著他們。也就是戰敗國的警察無法管戰勝國的國民。所以山口組是為了保護這些弱勢的日本人，作為自衛組織而出現的。也就是說，日本的黑道，其實在法治不健全的時代發揮了一段維持秩序的作用，跟日本社會共存。
過去的日本，黑道跟地方社會的關係非常密切。阪神大地震的時候，山口組還會出來施粥、發便當，做過不少對社會有貢獻的事情，也有一些台灣人所說的人情味。
但是，他們慢慢變得膨脹，開始變相收保護費。比如賣招財貓，三千塊錢的一隻招財貓賣給你一百萬。但只要招財貓擺在店裡，這一年之內他們就會負責這裡的治安。就這樣，黑道慢慢變成反社會組織。
但是，自從日本政府在九○年以後多次修改「暴力團對策法」，黑道在日本的生存空間就越來越小了。據日本員警廳統計，二○二一年日本全國有登記的黑道成員為兩萬四千一百人。大約是三十年前的四分之一左右，並且連續十七年逐年減少。此外，日本黑道成員的老齡化也相當嚴重。估計在不久的將來，人數會變得更少。
希望台灣的這一次修法能夠成功。
書籍介紹
本文摘錄自《矢板明夫的台日大比較：台灣＋日本除以二，說不定更好》，八旗文化出版
作者：矢板明夫
編者：八旗文化
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「這一次，我想聽矢板先生聊台灣和日本！」
因為認同台灣，所以才會在台灣「說三道四」！
因為希望台灣變得更好，所以忍不住進行「台日大比較」！
結合台日經驗的獨家「矢板視角」——
「台灣＋日本÷2，說不定更好！」
台灣人熱愛日本、超過熱愛自己。他們喜歡去日本旅行，閱聽日本的影劇、文學和漫畫，談到對於日本的了解程度，中文世界裡幾乎沒有人可以超越台灣人。但台灣人真的理解日本嗎？
身為真心熱愛台灣的日本媒體人，《產經新聞》台北支局長矢板明夫在知命之年，突然意識到自己的新角色：
「過去當記者，每天想的，都是如何拿到獨家新聞、如何能寫出更有說服力的分析文章。2020年春天被派來台灣，雖然還是當記者，卻無意中發現，自己的『天命』好像多了一個——那就是，幫助台灣人更了解日本、日本人更了解台灣。」
從事國際報導的矢板明夫，其點評時政與國際社會議題的犀利與幽默，廣受讀者好評。因應台灣讀者對於日本的好奇，他常常在自己的臉書粉絲專頁上，結合日本和台灣的生活經驗，陸續介紹日本的政治、文化與風俗，一定程度上可說是起到了推動台日文化交流的作用。
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。