《矢板明夫的台日大比較》：在日本出席黑道老大的葬禮，這人的政治生命絕對立刻結束

文：矢板明夫

在日本出席黑道老大的葬禮，這人的政治生命絕對立刻結束

九合一選舉之後，台灣民間出現了批評民進黨「黑道治國」的聲音。民進黨立法院黨團今天（二○二二年十二月五日）召開記者會，積極回應民意、推動公職排黑修法，並表示將提案修正選罷法，增訂曾犯組織犯罪防制條例等五種情事者，不得登記成為候選人，也要求進行全國大掃黑、肅槍及緝毒。

這是一個推動社會進步的好提案，希望在野黨也能夠支持，共同改善台灣的政治環境。

我長期觀察台灣，一直覺得台灣在處理黑道和政治的問題上表現得太寬鬆，簡直讓人難以置信。我曾經不止一次在媒體上，看到藍綠兩黨的知名政治人物，出席黑道老大的葬禮。這種事如果發生在日本，這些人的政治生命絕對會立刻被宣告結束。

日本政府把透過暴力、恐嚇、詐騙等手法追求經濟利益的團體，也就是台灣說的黑道，定義為「反社會組織」。多年以來，日本通過層層立法，切斷黑道和一般社會的聯繫管道，致力於在經濟上孤立黑道。這些年，已經取得了非常顯著的成果。

首先，日本各地的公安委員會擁有界定哪些團體或企業是「反社會團體」的權力。

「公安委員會」是由律師、醫師等地方名士組成，通過知事（都道府縣首長）提名、議會承認，進而監督員警維護治安的組織。它是日本政府為了維護員警的中立性、公正性而設置的合議制機關，但沒有直接命令員警的權限。

而日本的主要企業，為了維護自身社會形象，都簽署了「暴力團追放（排除）誓約書」。所以，反社會性質一旦被認定，該團體即無法在銀行開設帳戶，其成員在購買汽車或房子時也無法貸款，同時，也不能和大企業進行生意往來。

政治人物、運動選手、影星、歌星等公眾人物，一旦被發現和黑道人物一起吃飯喝酒、打高爾夫球，就不被允許繼續出現在媒體上，只能提前退休。曾經在日本紅遍半邊天、被稱為綜藝一哥的著名諧星島田紳助，就是因為被媒體爆出曾和某反社會團體的老大是多年的朋友關係，不得不退出演藝圈。日本社會對黑道的負面觀感比台灣強烈很多。

日本從戰後到上世紀九○年代之前，曾經有相當長一段時間是黑道的「黃金時代」。黑道槍戰電影曾經在日本電影史上占有重要位置。

日本最著名的黑道組織，除了台灣朋友比較熟悉的山口組，還有稻川會。山口組在西日本，稻川會在東日本，是日本兩個最大的暴力團體。山口組下面大概有一萬多個小組，最早的老大姓山口，所以叫山口組，這就是日本的責任文化制度在黑道組織上的表現。黑道的總裁辦公室裡掛出的牌匾，都寫著「任俠」二字，出處是司馬遷的《史記》。

現代日本的黑道是從哪裡來的呢？基本上都誕生於戰後反三國人。戰後，原本的日本殖民地突然變成三個國家：一個是中華民國、一個是大韓民國、一個是朝鮮民主主義人民共和國。突然間，生活在日本國內的這三個前殖民地的居民變成了戰勝國的國民。

他們違法、開賭場、開妓院、販毒、壟斷所有的物資，立即賺了很多錢，還欺男霸女。但日本的法律管不著他們。也就是戰敗國的警察無法管戰勝國的國民。所以山口組是為了保護這些弱勢的日本人，作為自衛組織而出現的。也就是說，日本的黑道，其實在法治不健全的時代發揮了一段維持秩序的作用，跟日本社會共存。

過去的日本，黑道跟地方社會的關係非常密切。阪神大地震的時候，山口組還會出來施粥、發便當，做過不少對社會有貢獻的事情，也有一些台灣人所說的人情味。

但是，他們慢慢變得膨脹，開始變相收保護費。比如賣招財貓，三千塊錢的一隻招財貓賣給你一百萬。但只要招財貓擺在店裡，這一年之內他們就會負責這裡的治安。就這樣，黑道慢慢變成反社會組織。

但是，自從日本政府在九○年以後多次修改「暴力團對策法」，黑道在日本的生存空間就越來越小了。據日本員警廳統計，二○二一年日本全國有登記的黑道成員為兩萬四千一百人。大約是三十年前的四分之一左右，並且連續十七年逐年減少。此外，日本黑道成員的老齡化也相當嚴重。估計在不久的將來，人數會變得更少。

希望台灣的這一次修法能夠成功。

書籍介紹

本文摘錄自《矢板明夫的台日大比較：台灣＋日本除以二，說不定更好》，八旗文化出版

作者：矢板明夫

編者：八旗文化

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

「這一次，我想聽矢板先生聊台灣和日本！」

因為認同台灣，所以才會在台灣「說三道四」！

因為希望台灣變得更好，所以忍不住進行「台日大比較」！

結合台日經驗的獨家「矢板視角」——

「台灣＋日本÷2，說不定更好！」

台灣人熱愛日本、超過熱愛自己。他們喜歡去日本旅行，閱聽日本的影劇、文學和漫畫，談到對於日本的了解程度，中文世界裡幾乎沒有人可以超越台灣人。但台灣人真的理解日本嗎？

身為真心熱愛台灣的日本媒體人，《產經新聞》台北支局長矢板明夫在知命之年，突然意識到自己的新角色：

「過去當記者，每天想的，都是如何拿到獨家新聞、如何能寫出更有說服力的分析文章。2020年春天被派來台灣，雖然還是當記者，卻無意中發現，自己的『天命』好像多了一個——那就是，幫助台灣人更了解日本、日本人更了解台灣。」

從事國際報導的矢板明夫，其點評時政與國際社會議題的犀利與幽默，廣受讀者好評。因應台灣讀者對於日本的好奇，他常常在自己的臉書粉絲專頁上，結合日本和台灣的生活經驗，陸續介紹日本的政治、文化與風俗，一定程度上可說是起到了推動台日文化交流的作用。