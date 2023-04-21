《ESG新價值投資》：睽違兩百年的電動車全盛時代，各國政府與國際投資人都拍手叫好
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當綠色標的成為市場公認的利多趨勢，投資人該如何洞察企業競爭潛力，抓住未來的穩健獲利機會？本書讓你重新認識低碳的經濟影響力，從政府到金融圈；從歐美先行的案例到亞洲的市場改變；從科技業到餐飲零售業，介紹環境友善的投資標的。
文：黃裕植、劉權逸、金成友
睽違兩百年的電動車全盛時代
2021年的現今，我們正在往電動車的全盛時代邁進。英國與德國政府決定從2030年開始禁止銷售使用汽油和柴油的燃油新車。挪威與荷蘭更早，決定從2025年開始禁止銷售燃油車，中國則是2035年，法國是2040年開始禁止。愈來愈多國家開始禁止銷售使用化石燃料的燃油車，雖著時間的推移，禁止的時間也有愈來愈早的趨勢。
禁止銷售二氧化碳與甲烷等大氣污染排放量較大的燃油車，當然也意味著日後電動車與氫能車將會增加，特別是在技術發展和基礎設施較完善的電動車銷售量會率先迅速增加。過去車廠都是利用現有的燃油車產線，變更部分設計來生產電動車，但是2021年開始，將會有多數企業開始在電動車專用的產線上生產電動車。
也就是說，車廠會根據電動車的特性，優化馬達、電池、逆變器、轉換器等，接著設計車身骨架，並為其架構產線，構成電動車專用的平台。藉由這些動作，獲得提高車輛性能、改善設計、增加空間等優勢，生產出更強大的電動車，也可以經由大量生產節省成本。
燃油車廠中，正在最積極開發電動車生產專用平台的企業就是德國的福斯集團。福斯透過MEB（Modular Electric Drive Matrix）平台，從2020年開始生產電動車ID系列（ID.3、ID.4）；而同集團的奧迪、保時捷，計畫共同開發電動車專用平台PPE（Premium Platform Electric），量產電動車。
另外，豐田、日產、飛雅特克萊斯勒集團也在2020年推出了電動車專用平台。韓國的現代、起亞透過E-GMP（Electric Global Modular Platform）開始生產電動車，通用汽車則使用BEV3（Battery Electric Vehicle3）平台生產電動車，而戴姆勒是在MEA2（Modular Electric Architecture2）平台上生產專用電動車。
特斯拉可以說是提前實現了電動車的高級化與大眾化。特斯拉採用大量充電電池，把行駛距離提升至400公里以上，並且藉由高級車的定位，買主能負擔昂貴的電池價格。2014年特斯拉宣布開放自家持有的製造專利給所有人使用，使市場參與者增加，為電動車市場的快速普及帶來貢獻，獲得了高度評價。
特斯拉做出成績之後，全球汽車生產業者也爭相推出小型車至高級車輛等各式各樣的電動車款。當然，這有一部分是因為歐洲的二氧化碳排放限制，車廠必須義務性提高電動車生產，但是另一方面，車廠也是為了透過推出設計與性能方面領先的產品，來達到搶占市場的效果。
唯有環保電能才能製作出環保電動車
電動車的廣告中，大多都會出現在乾淨明亮的天空下，電動車在綠色的森林中緩緩奔馳的畫面。電動車總是強調自己環保、無碳排、無公害，但是請不要誤會，事實並非如此。電動車與燃油車的差別取決於，燃油車是直接燃燒化石燃料產生能源，而電動車是使用燃燒化石燃料生產的能源。電動車對於環境破壞的影響，取決於電力生產的方式以及能源使用階段的發電效率。順帶一提，氫能車是否環保也取決於氫氣生產的能源供給來源。
在能源效率方面，電動車的表現比燃油車更優秀。所謂的能源效率，是指與能源投入量相比之下，回收或傳遞的能源數量比例。通常電動車的能源效率是25％到30％，但是汽油車的能源效率是20％到25％，電動車的能源效率稍微高出一點。當然，能源效率也會根據發電來源而改變，包含規模、距離、天氣等，也會使能源的效率發生變化。除此之外，汽油或柴油等混合動力車的能源效率都不一樣，所以這不是一個絕對的數值。
由於電動車的能源是由電動公司提供，所以供應來源的電力生產方式會決定電動車是否環保。生命週期評估（Life-Cycle Assessment，LCA）指出，如果電動車使用由燃煤發電所生產的電力，那麼電動車的溫室氣體排放量會高於燃油車運作時產生的溫室氣體。所以說，電只有使用風電、太陽能、水力等可再生能源生產之電能的電動車，才是真正的環保運輸工具。
由於每個國家的發電基礎差異很大，所以電動車對比燃油車的溫室氣體減排效果則會因每個國家而異。例如，挪威的水力發電占整體發電量的95％，生產時沒有引發溫室氣體排放，所以電動車會成為真正的環保工具。2020年下半年，挪威整體汽車銷售量中，電動車的銷售量占比超過60％，如果把混合動力車也算進來，數量高達80％，是全世界電動車銷售比例最高的國家。歸功於挪威率先將國家電力轉型為綠能發電，隨著電動車銷量愈高，就能實際減少溫室氣體的排放。
然而對於印尼、印度等主要使用燃煤發電生產電力的開發中國家而言，行駛電動車所排放的溫室氣體量反而比行駛燃油車更高。由於電動車銷售和使用率愈來愈高，所以需要生產更多電力，如果再增建燃煤發電廠的話，就會產生溫室氣體排放增加的惡性循環。生命週期評估指出，在印尼目前的電力生產結構下，以汽車行駛15萬公里來說，電動車的溫室氣體排放量比燃油車高出7.5％。
但是根據2025年印尼的能源混合計畫，可再生能源的比例如果拓展至23％，那麼電動車的溫室氣體排放量就會比燃油車減少2.6％。電動車的溫室氣體貢獻度會根據電力的發電方法而改變，因此擴大可再生能源是運行電動車的必要前提條件。
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。