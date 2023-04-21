《ESG新價值投資》：睽違兩百年的電動車全盛時代，各國政府與國際投資人都拍手叫好

文：黃裕植、劉權逸、金成友

睽違兩百年的電動車全盛時代

2021年的現今，我們正在往電動車的全盛時代邁進。英國與德國政府決定從2030年開始禁止銷售使用汽油和柴油的燃油新車。挪威與荷蘭更早，決定從2025年開始禁止銷售燃油車，中國則是2035年，法國是2040年開始禁止。愈來愈多國家開始禁止銷售使用化石燃料的燃油車，雖著時間的推移，禁止的時間也有愈來愈早的趨勢。

Photo Credit: 感電出版

禁止銷售二氧化碳與甲烷等大氣污染排放量較大的燃油車，當然也意味著日後電動車與氫能車將會增加，特別是在技術發展和基礎設施較完善的電動車銷售量會率先迅速增加。過去車廠都是利用現有的燃油車產線，變更部分設計來生產電動車，但是2021年開始，將會有多數企業開始在電動車專用的產線上生產電動車。

也就是說，車廠會根據電動車的特性，優化馬達、電池、逆變器、轉換器等，接著設計車身骨架，並為其架構產線，構成電動車專用的平台。藉由這些動作，獲得提高車輛性能、改善設計、增加空間等優勢，生產出更強大的電動車，也可以經由大量生產節省成本。

燃油車廠中，正在最積極開發電動車生產專用平台的企業就是德國的福斯集團。福斯透過MEB（Modular Electric Drive Matrix）平台，從2020年開始生產電動車ID系列（ID.3、ID.4）；而同集團的奧迪、保時捷，計畫共同開發電動車專用平台PPE（Premium Platform Electric），量產電動車。

另外，豐田、日產、飛雅特克萊斯勒集團也在2020年推出了電動車專用平台。韓國的現代、起亞透過E-GMP（Electric Global Modular Platform）開始生產電動車，通用汽車則使用BEV3（Battery Electric Vehicle3）平台生產電動車，而戴姆勒是在MEA2（Modular Electric Architecture2）平台上生產專用電動車。

特斯拉可以說是提前實現了電動車的高級化與大眾化。特斯拉採用大量充電電池，把行駛距離提升至400公里以上，並且藉由高級車的定位，買主能負擔昂貴的電池價格。2014年特斯拉宣布開放自家持有的製造專利給所有人使用，使市場參與者增加，為電動車市場的快速普及帶來貢獻，獲得了高度評價。

特斯拉做出成績之後，全球汽車生產業者也爭相推出小型車至高級車輛等各式各樣的電動車款。當然，這有一部分是因為歐洲的二氧化碳排放限制，車廠必須義務性提高電動車生產，但是另一方面，車廠也是為了透過推出設計與性能方面領先的產品，來達到搶占市場的效果。

唯有環保電能才能製作出環保電動車

電動車的廣告中，大多都會出現在乾淨明亮的天空下，電動車在綠色的森林中緩緩奔馳的畫面。電動車總是強調自己環保、無碳排、無公害，但是請不要誤會，事實並非如此。電動車與燃油車的差別取決於，燃油車是直接燃燒化石燃料產生能源，而電動車是使用燃燒化石燃料生產的能源。電動車對於環境破壞的影響，取決於電力生產的方式以及能源使用階段的發電效率。順帶一提，氫能車是否環保也取決於氫氣生產的能源供給來源。

在能源效率方面，電動車的表現比燃油車更優秀。所謂的能源效率，是指與能源投入量相比之下，回收或傳遞的能源數量比例。通常電動車的能源效率是25％到30％，但是汽油車的能源效率是20％到25％，電動車的能源效率稍微高出一點。當然，能源效率也會根據發電來源而改變，包含規模、距離、天氣等，也會使能源的效率發生變化。除此之外，汽油或柴油等混合動力車的能源效率都不一樣，所以這不是一個絕對的數值。

由於電動車的能源是由電動公司提供，所以供應來源的電力生產方式會決定電動車是否環保。生命週期評估（Life-Cycle Assessment，LCA）指出，如果電動車使用由燃煤發電所生產的電力，那麼電動車的溫室氣體排放量會高於燃油車運作時產生的溫室氣體。所以說，電只有使用風電、太陽能、水力等可再生能源生產之電能的電動車，才是真正的環保運輸工具。

由於每個國家的發電基礎差異很大，所以電動車對比燃油車的溫室氣體減排效果則會因每個國家而異。例如，挪威的水力發電占整體發電量的95％，生產時沒有引發溫室氣體排放，所以電動車會成為真正的環保工具。2020年下半年，挪威整體汽車銷售量中，電動車的銷售量占比超過60％，如果把混合動力車也算進來，數量高達80％，是全世界電動車銷售比例最高的國家。歸功於挪威率先將國家電力轉型為綠能發電，隨著電動車銷量愈高，就能實際減少溫室氣體的排放。

然而對於印尼、印度等主要使用燃煤發電生產電力的開發中國家而言，行駛電動車所排放的溫室氣體量反而比行駛燃油車更高。由於電動車銷售和使用率愈來愈高，所以需要生產更多電力，如果再增建燃煤發電廠的話，就會產生溫室氣體排放增加的惡性循環。生命週期評估指出，在印尼目前的電力生產結構下，以汽車行駛15萬公里來說，電動車的溫室氣體排放量比燃油車高出7.5％。

但是根據2025年印尼的能源混合計畫，可再生能源的比例如果拓展至23％，那麼電動車的溫室氣體排放量就會比燃油車減少2.6％。電動車的溫室氣體貢獻度會根據電力的發電方法而改變，因此擴大可再生能源是運行電動車的必要前提條件。