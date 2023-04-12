Netflix台劇《模仿犯》持續寫下收視紀錄，上週全球累計觀看時長1774萬小時僅次《黑暗榮耀》

Netflix與瀚草文創共同打造的華語影集《模仿犯》，改編自日本推理大師宮部美幸的同名作品，由製作人曾瀚賢、湯昇榮領軍，導演張榮吉與張亨如共同執導。集結吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏等人演出，至於林心如則是擔任特別演出。

而《模仿犯》的話題口碑也引起觀眾熱議，今（12）日Netflix發布上週觀看排名，《模仿犯》在4月3日當週全球累計觀看時長達1774萬小時，在Netflix全球非英語影集排行榜榮登第2名，僅輸給韓國人氣影集《黑暗榮耀》。

Photo Credit: Netflix提供

《模仿犯》的收視狂潮，要從3月31日正式上線之後開始算起，面對清明連假，台灣僅用了不到3天時間，就拿下台灣Netflix週榜冠軍，其餘亞洲地區，包含香港週榜第4名、新加坡週榜第5名、泰國週榜第5名、越南週榜第10名。此外，截至昨（5）日，《模仿犯》也成功打進20個國家與地區的當日前10名榜單，橫跨亞洲、歐洲、中東以及中南美洲市場。

如今到了12日，除了成功在全球累計觀看時達1774萬小時之外，《模仿犯》也成為首部進入Netflix全球影集排名前10的台灣影集 ，並在20個國家與地區的Netflix週榜躋身前10名，更於台灣、香港、新加坡登上週榜冠軍，持續刷新台劇新里程碑。

值得一提的是，《模仿犯》也是少數登陸歐洲和中東的台灣劇集之一，上映僅一週時間，就進入了包括希臘和羅馬尼亞等歐洲市場在內的19個地區的每日Top 10影集榜單， 以及中東的卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林等，收視族群擴及全球。

Photo Credit: Netflix提供 《模仿犯》劇照

對於《模仿犯》的好成績，製作人曾瀚賢表示：「謝謝全球粉絲的支持，這是台劇成功的一步，也是台灣全體產業能量積聚的爆發。謝謝Netflix提供《模仿犯》完整全面的幫助，讓這成績出來時，我們能作為夥伴一起同慶。」

另一位製作人湯昇榮也表示，能夠將全球的收視群逐步打開，《模仿犯》的劇組與瀚草文創GrX的團隊都感到十分欣慰，湯昇榮進一步説：「畢竟從台灣、亞洲到全球不同地域，挑戰的是語言、族群、世界觀、文化差異與類型分眾，要在編導故事敘事、攝影燈光等技術質感；演員群的表演、音樂、特效等後製打磨，一路到媒體、社群、行銷每一個環節的準確執行，特別感謝Netflix為台灣戲開的一條路，而我們下一步的考驗才正要開始，期待影視音產業作為台灣最重要的戰略思維與行動。」

Photo Credit: Netflix提供 《模仿犯》製作人曾瀚賢（左）、湯昇榮 （右）

至於在《模仿犯》中飾演靈魂人物檢察官的吳慷仁，曾在2015年演出的《麻醉風暴》與曾瀚賢合作，隔年2016年，吳慷仁就以《一把青》獲得第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，此後演出邀約不斷，近年在大小銀／螢幕皆有好表現，主演影集包含《我們與惡的距離》、《斯卡羅》 等作，無論是與當時的新銳導演林君陽，或是老將曹瑞原導演，吳慷仁都磨出了讓觀眾喜愛的表演。

至於Netflix近期的台劇作品，從《華燈初上》、《媽，別鬧了！》、《她和她的她》到《模仿犯》也都能看見吳慷仁，基本上每一部Netflix話題作品，吳慷仁皆不缺席。

針對此次再度與曾瀚賢、Netflix合作，吳慷仁表示劇組團隊的凝聚力相當難忘：「一開始瀚賢哥和我討論劇本，分享彼此對檢察官這個角色的想法，後來也與演員們共同勾勒這個角色。至於拍攝時大家真的是戰戰兢兢，《模仿犯》確實如瀚賢哥所言，這是台灣累積10年拍攝的類型片，我的心中感觸非常深刻，希望大家看完會有滿滿的感動，也能對我們有更好的期待。」

而看見《模仿犯》在全球的收視成績，吳慷仁則表示：「希望這是對台劇種下基礎的種子，能被看見絕非偶然，未來一定能成為大樹。」

Photo Credit: Netflix提供 吳慷仁在《模仿犯》中飾演檢察官

此次除了吳慷仁之外，主打的影星柯佳嬿在劇中則是飾演吳慷仁的前女友臨床心理師，柯佳嬿在小螢幕的代表作，包含《小資女孩向前衝》、《必娶女人》、《想見你》等作，也憑藉後兩部作品，二度敲響金鐘獎戲劇節目女主角獎。

談到了這次擔任在《模仿犯》飾演的角色，柯佳嬿表示：「角色很難，其實每個演員在開拍前，都有對相關專業作很多功課，而我這次包含田調、閱讀書籍再到與相關心理師學習，都是功課之一。而擔任吳慷仁的前女友，我認為其實在我的角色心中，前男友還是有個特別位置。」

回溯吳慷仁與柯佳嬿的合作，在《模仿犯》之前，上一次合作2008年的電影《渺渺》，不過當時兩人並未對戲，此次事隔15年，兩人也分別在獎項鍍金，並累積自己的戲迷，而《模仿犯》就成了這兩位演員的首度「同框演出」。

柯佳嬿對於《模仿犯》的好成績，也表示拍攝這部作品的全體幕前幕後工作人員都很辛苦、很不容易，很開心大家的用心和努力，能被世界各地的觀眾朋友接收到。

Photo Credit: Netflix提供 柯佳嬿在《模仿犯》中飾演臨床心理師

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺