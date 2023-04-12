中泰鐵路工程延宕，泰民眾憂百年鐵道遺產遭移除
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中國與泰國合作的廊開高速鐵路（通稱中泰鐵路）引起泰國人民對於拆除鐵路遺產的反對，當地活動人士認為因共同保存新舊車站。此外，中泰鐵路工程長期延宕的主因也包含泰國政府各部門缺乏協調，但工程延誤也幫助泰國獲得了鐵路項目的所有權。
據《亞洲新聞台》報導，中國與泰國合作的廊開高速鐵路（通稱中泰鐵路），引起泰國人民對於拆除鐵路遺產的擔憂。
中泰鐵路斥資54億美元（新台幣1647.84億）打造，預計將在2028完工，屆時中國製造的火車將從曼谷開往湄公河與寮國接壤的廊開，以連接中國寮國的高鐵（昆明至萬象），時速可達250公里。
推動該政策的總理帕拉育認為這條600公里的鐵路可藉由與中國貿易作為一種振興經濟的方式，但新鐵路的建造將迫使泰國舊有的鐵道路網面臨部分拆除的命運，引起當地民眾的反對。
泰國舊有的鐵路網近5000公里，目前由泰國國家鐵路局管理和經營。幹線主要由泰王拉瑪五世之子甘烹碧王子公帕於20世紀初主持修建，至今已有100多年的歷史，但部分車站設施逐漸老舊，破舊的路網也使泰國民眾更偏好選擇公路，而非鐵路作為旅行交通方式。
其中，東北部呵叻府的舊車站邊緣已嚴重磨損，泰國國家鐵路局也計畫該車站將隨著中泰鐵路的建設工程拆除，並計劃用一個16倍大、內置玻璃和鋼鐵的新車站取代它。
當地的活動人士反對完全拆除舊車站，他們宣稱他們不想看到一段與皇室有關的泰國歷史就這樣成為推土機下的殘骸。
東北部暹羅建築師協會主席Werapol Chongjareonjai便表示：「我們並不反對高鐵項目，但我們認為新舊車站可以共存。」Werapol舉例，若將現有的車站的柱子稍微移動，並將這裡打造成一個旅遊景點，舊車站就可以在不被拆除的狀況下與新車站並排。
舊車站拆除工作原定於今年年初開始，但Werapol和其他的活動人士設法推遲了此計畫。隨著5月14號的大選將近，許多官員們不願意在民意調查結束之前實行可能會影響選票的政策，因此當地活動人士希望藉由選舉，向候選人爭取保留舊車站。
然而，拆除東北舊車站並非中泰鐵路計畫延遲的單一因素，整個鐵路計畫自2017年12月21日開工後便多次延宕。《曼谷郵報》先前便指出，中泰鐵路的計畫進度遲緩，主要原因為該項目的每個過程都受到泰國法律的監管，例如正式提出該項目的過程、準備環境影響報告以尋求內閣批准、發布土地徵用法令、設計鐵路的實施並通過招標尋找承包商等，除了泰國政府部門之間缺乏協調、效率不佳導致中泰鐵路進展甚微，也因為確保招標的公平性和透明度，泰國政府將不同的合同授予不同的承包商，造成招標過程曠日廢時。
此外，近年爆發的Covid-19疫情也是阻礙鐵路建設的另一個關鍵因素，因為Covid-19限制影響了建築材料的運輸和工人的流動。
對此，泰國鐵路局部門總幹事Pichet Kunadhamraks便表示：「延誤都是有原因的，因為一切都需要根據國家的最大利益做出明智的決定。」
中泰鐵路工程計畫分成兩階段，第一階段的建設由曼谷到呵叻共253公里路段，截止2022年12月，一期工程共完成16％；而在呵叻府和廊開府之間356公里路段的二期工程已完成環境評估，目前等待泰國內閣批准。
「因為高鐵項目對泰國來說確實是新項目，我們必須依靠中國幫助我們設計項目和控制施工。」Pichet表示，並強調：「無論如何，我們希望中國將所有這些技術訣竅傳授給我們，從基礎知識到如何操作和維修高鐵。」
中國政府於2010年首次向泰國政府提出中泰鐵路項目，部分民眾擔心泰國因此放棄在中美兩國關係間保持平衡的政策，而2014年政變後，領導軍政府的帕拉育與中國政府簽署諒解備忘錄，確認由泰國承擔所有中泰鐵路項目的所有支出，同時使用中國建議的技術。
《泰國：在美國和崛起的中國之間轉移陣地》一書的作者Benjamin Zawacki表示，長期工程延宕顯示了曼谷對中泰鐵路的熱衷程度不如北京，因為泰國當局避免陷入「一帶一路」的泥淖。
對中國的高額債務一直是參與「一帶一路」的國家擔心的問題， 以2021年開通的中寮鐵路為例，北京政府共支付了將近七成的費用，而寮國政府的大部分金源來自中國銀行的貸款。
曼谷朱拉隆功大學經濟學教授Suthiphand Chirathivat認為，工程延誤幫助泰國獲得了鐵路項目的所有權，並表示：「現在這是一個與中國合作的泰國項目，我們投入了我們的資金，這是我們自己的土地。」
新聞來源：
- Thailand's China-built high-speed rail, on track but delayed（亞洲新聞網）
- High-speed train still on track（曼谷郵報）
- High-speed rail project 'behind schedule'（曼谷郵報）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。