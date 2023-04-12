中泰鐵路工程延宕，泰民眾憂百年鐵道遺產遭移除

據《亞洲新聞台》報導，中國與泰國合作的廊開高速鐵路（通稱中泰鐵路），引起泰國人民對於拆除鐵路遺產的擔憂。

中泰鐵路斥資54億美元（新台幣1647.84億）打造，預計將在2028完工，屆時中國製造的火車將從曼谷開往湄公河與寮國接壤的廊開，以連接中國寮國的高鐵（昆明至萬象），時速可達250公里。

推動該政策的總理帕拉育認為這條600公里的鐵路可藉由與中國貿易作為一種振興經濟的方式，但新鐵路的建造將迫使泰國舊有的鐵道路網面臨部分拆除的命運，引起當地民眾的反對。

泰國舊有的鐵路網近5000公里，目前由泰國國家鐵路局管理和經營。幹線主要由泰王拉瑪五世之子甘烹碧王子公帕於20世紀初主持修建，至今已有100多年的歷史，但部分車站設施逐漸老舊，破舊的路網也使泰國民眾更偏好選擇公路，而非鐵路作為旅行交通方式。

Photo Credit:GettyImages 泰國舊鐵路車站。

其中，東北部呵叻府的舊車站邊緣已嚴重磨損，泰國國家鐵路局也計畫該車站將隨著中泰鐵路的建設工程拆除，並計劃用一個16倍大、內置玻璃和鋼鐵的新車站取代它。

當地的活動人士反對完全拆除舊車站，他們宣稱他們不想看到一段與皇室有關的泰國歷史就這樣成為推土機下的殘骸。

東北部暹羅建築師協會主席Werapol Chongjareonjai便表示：「我們並不反對高鐵項目，但我們認為新舊車站可以共存。」Werapol舉例，若將現有的車站的柱子稍微移動，並將這裡打造成一個旅遊景點，舊車站就可以在不被拆除的狀況下與新車站並排。

舊車站拆除工作原定於今年年初開始，但Werapol和其他的活動人士設法推遲了此計畫。隨著5月14號的大選將近，許多官員們不願意在民意調查結束之前實行可能會影響選票的政策，因此當地活動人士希望藉由選舉，向候選人爭取保留舊車站。

Photo Credit:GettyImages 宣傳中泰鐵路的廣告看板。

然而，拆除東北舊車站並非中泰鐵路計畫延遲的單一因素，整個鐵路計畫自2017年12月21日開工後便多次延宕。《曼谷郵報》先前便指出，中泰鐵路的計畫進度遲緩，主要原因為該項目的每個過程都受到泰國法律的監管，例如正式提出該項目的過程、準備環境影響報告以尋求內閣批准、發布土地徵用法令、設計鐵路的實施並通過招標尋找承包商等，除了泰國政府部門之間缺乏協調、效率不佳導致中泰鐵路進展甚微，也因為確保招標的公平性和透明度，泰國政府將不同的合同授予不同的承包商，造成招標過程曠日廢時。

此外，近年爆發的Covid-19疫情也是阻礙鐵路建設的另一個關鍵因素，因為Covid-19限制影響了建築材料的運輸和工人的流動。

對此，泰國鐵路局部門總幹事Pichet Kunadhamraks便表示：「延誤都是有原因的，因為一切都需要根據國家的最大利益做出明智的決定。」

中泰鐵路工程計畫分成兩階段，第一階段的建設由曼谷到呵叻共253公里路段，截止2022年12月，一期工程共完成16％；而在呵叻府和廊開府之間356公里路段的二期工程已完成環境評估，目前等待泰國內閣批准。

「因為高鐵項目對泰國來說確實是新項目，我們必須依靠中國幫助我們設計項目和控制施工。」Pichet表示，並強調：「無論如何，我們希望中國將所有這些技術訣竅傳授給我們，從基礎知識到如何操作和維修高鐵。」

中國政府於2010年首次向泰國政府提出中泰鐵路項目，部分民眾擔心泰國因此放棄在中美兩國關係間保持平衡的政策，而2014年政變後，領導軍政府的帕拉育與中國政府簽署諒解備忘錄，確認由泰國承擔所有中泰鐵路項目的所有支出，同時使用中國建議的技術。

《泰國：在美國和崛起的中國之間轉移陣地》一書的作者Benjamin Zawacki表示，長期工程延宕顯示了曼谷對中泰鐵路的熱衷程度不如北京，因為泰國當局避免陷入「一帶一路」的泥淖。

對中國的高額債務一直是參與「一帶一路」的國家擔心的問題， 以2021年開通的中寮鐵路為例，北京政府共支付了將近七成的費用，而寮國政府的大部分金源來自中國銀行的貸款。

曼谷朱拉隆功大學經濟學教授Suthiphand Chirathivat認為，工程延誤幫助泰國獲得了鐵路項目的所有權，並表示：「現在這是一個與中國合作的泰國項目，我們投入了我們的資金，這是我們自己的土地。」

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒