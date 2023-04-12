麗嬰房 官方品牌購物網全新改版 以友善環境為出發 註冊會員即贈2萬點 會員專屬抽百萬點數

寒冷冬天將過，緊接春日的到來，台灣母嬰領導品牌麗嬰房也邁向新的里程碑，即日起官方品牌購物網全新改版，以「陪孩子做自己」品牌初衷出發，未來將以專業、品質、優雅、親和、溫馨五大概念，希冀從視覺感受到銷售服務，帶給消費者截然不同的全新感受，同時為歡慶官方品牌購物網的全新改版，祭出一系列超好康的會員募集活動，在初春來臨之際，為喜愛麗嬰房的消費者們，提供最新一季的生活提案。

麗嬰房作為台灣婦幼領導品牌，十年前就陸續在原料選擇上，開始找尋對環境友善的相關成分，像是天絲萊賽爾、環保聚酯紗、環保竹纖維等等，近幾年更嘗試加入數位印刷等技術改良。在2023年春夏新款服飾，使用環境友善的素材已高達63%，其中內著類更高達99%的高佔比，未來麗嬰房也將繼續努力，為環保盡一份心力。

麗嬰房集團創立於1971年，持續拓展多角化的婦幼通路與產品經營。

麗嬰房「天絲涼感系列」，採用天絲™萊賽爾纖維，取材自可持續發展木源，更取得歐盟FSC、PEFC等相關認證。

一直以來廣受好評的「天絲涼感系列」，採用天絲™萊賽爾纖維，取材自可持續發展木源，更取得歐盟FSC、PEFC等相關認證。材質親膚柔滑，同時具備優良透氣性、保色性且不利於細菌滋生，持久柔軟與溫柔呵護，讓肌膚全天感受如新。

在設計創新上，本季於印花圖案內加安全環保的染料，使其具備長效型香味，穿著在身上時就會散發淡淡甜味，味道包含了小朋友最喜愛的西瓜、檸檬、巧克力與草莓牛奶口味。俏皮可愛的印花圖案與淡淡香味，建構你與寶貝之間的美味關係，快來聞聞看上面有什麼味道吧！

麗嬰房「竹纖維系列」，天然竹纖維素採再生工法，天然抗菌，吸汗更乾爽。

另一款「環保纱系列」，採用的是寶特瓶回收再製的環保纖維，減少塑料對環境影響。此外，涼爽必備的「竹纖維系列」採用天然竹子來的纖維，把竹子切成片狀後，溶解竹片萃取出竹纖維素，製成衣料可用的竹纖維，再製作成我們日常穿著的服飾。更獲得瑞典FSC森林資源保護、美國OCIA國際有機協會、瑞士oeko-tex standard 100，等多項國際組織認證。透氣性佳且觸感舒適柔軟的竹纖維，素來有會呼吸的面料之美稱，讓幼兒細嫩的肌膚能獲得最佳的保護，兼具透氣涼感和吸濕排汗功效，非常適合夏天。

再次感謝廣大消費者對麗嬰房長期支持與喜愛，生機盎然的初春之際，麗嬰房期待與大家共創更多美好回憶!為歡慶麗嬰房官方品牌購物網的全新改版，祭出一系列超好康會員募集活動，即日起至2023年5月1日，凡註冊就送兩萬點、全館消費滿888元免運；更有機會抽中會員專屬的百萬點數。欲知更多活動與優惠內容，請見麗嬰房官方品牌購物網:

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