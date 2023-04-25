《卡內基幫助千萬人的基礎說話課》：林肯如何靠演說技巧，讓敵對者成為支持他選總統的鐵粉？
我們想讓你知道的是
本書是卡內基專為商務人士量身打造的基礎說話課，15堂課帶你從心法到實戰，逐步提升自我表達力，找到最適合自己的說話風格。這套課程1926年創設至今仍被奉為說話聖經，幫助千萬人在商業談判、上台簡報、公開發言和社交場合上無往不利！
文：戴爾．卡內基（Dale Carnegie）
想贏得贊同，就要先獲得信任
幾年前，科羅拉多燃油暨鋼鐵公司（Colorado Fuel and Iron Company）正為勞工抗爭問題所苦。有人開了槍，因此引發流血事件。帶著仇恨的空氣像是通電般絲絲作響，眾人詛咒的苦主是洛克斐勒。不過，洛克斐勒想與相關員工懇談，向對方解釋並試圖說服他們採用他的方式思考，讓他們接受他的信念。
他明白，這場演說開口的第一句話就必須消弭所有的負面觀感和對抗情結。從第一句話開始，他就帶著真誠態度漂亮出擊。研究他的演說內容將受惠良多：
今天是我一生中值得紀念的日子之一。這是我第一次有幸看見這家偉大企業的勞方代表、職員和指揮者齊聚一堂。我向各位保證，我很榮幸能夠站在這裡，而且有生之年都不會忘記這場會議。
倘若這場會議在兩週前召開，站在這裡的我就會像是從未謀面的陌生人，只認得幾張面孔。上星期我有機會造訪南區煤礦所有的工棚，並和幾位代表個別懇談。除了幾位不在場的代表外，其他人我全都拜會過了。我拜訪過你們的家庭，見過各位的妻兒。今天我們不再是陌生人，而是以朋友的身分見面。我們之間已經互相傳遞友善互愛的精神，我很高興有此機會和各位一起討論有關我們之間共同利益的問題。
由於這是公司主管及員工代表的會議，我得以參加，全是因為各位以禮相待，因為我既不是公司主管，也不是員工代表，但我仍然覺得與各位關係密切，因為從某方面來說，我代表公司的股東及董事雙方。
這番說法真是無比機智。儘管雙方存在尖銳的憤恨，但這場演說仍然相當成功。當洛克斐勒解釋當前狀況的所有事實之後，曾經罷工高呼爭取更高工資的員工，再也沒有四處放話了。
「一滴蜂蜜能誘捕的蒼蠅數量比一加侖毒液還多。」這句古老箴言所言不假。同理也可用在我們人類身上。假使你想促使某人站在你這一邊，第一步就是要讓他相信你是真心誠意的朋友，這就是一滴贏取對方真心的蜂蜜，一旦成功，就能讓他對你的意見表達贊同。唯獨你的動機必須公正不偏。
林肯讓敵對者成為鐵粉的方法
林肯在一八五八年競選美國參議院議員期間，宣布要遠赴當時尚未完全開發，因而被譏稱為「埃及」的伊利諾州南部演說。當地居民多是大老粗，在公共場所也攜帶利刃槍械。他們憎恨所有反對奴隸制的對象，於是，這些居民連同幾名從肯塔基與密蘇里兩州遠道而來的南部奴隸主人準備生事。他們此前就先行放話，要是林肯膽敢發表公開演說，就會「把這名該死的廢奴主義者趕出城外」，然後「一槍斃命」。
林肯聽聞對方的威脅，深知緊張情勢一觸即發，卻仍淡定地說：「只要他們能給我一個公平的機會說上幾句話，我就可以說服他們。」於是，他遠下南部，演說前先向當地大頭目自我介紹並熱烈地和他們握手。然後，他發表了我生平聽過最成功的開場白：
南伊利諾州的同鄉、肯塔基的同胞與密蘇里州的同胞，聽說在座各位中有人想讓我吃點苦頭。
我不明白為什麼要這樣做，畢竟我和各位一樣也只是一介平民，那我為什麼不能和你們一樣擁有發表感觸的權利呢？ 各位兄弟，我是你們中的一員，不是來搗亂的局外人。我出生在肯塔基州、成長在伊利諾州，正和你們多數人一樣，都是在艱苦環境中一步一腳印，走出一片天。我認識肯塔基州和南伊利諾州當地人，我也認識密蘇里州當地人，我是其中一分子，他們認識我的程度應該更深。
倘若真是如此，他們就會知道我不是來找麻煩的，那麼，為什麼他們之中卻有人想要找我麻煩？ 各位同胞，別做這種蠢事，大家不如來做個朋友，以朋友之禮相待。我是全世界最謙卑、最愛好和平的人，不會加害任何人，也不會干涉任何人的權利。我的要求僅僅是讓我說幾句話，而且各位也願意靜下心來聽。你們是勇敢又豪爽的伊利諾、肯塔基與密蘇里人，我相信你們可以做到。現在，就讓我們坦誠相待，討論彼此的看法。
林肯娓娓道來，一臉真誠無欺，聲調充滿深富同情心的熱忱。這套打動人心的開場白平息了蠢蠢欲動的狂風暴雨。事實上，其中許多人轉變態度，不僅聽完演說後報以熱烈掌聲，往後，這群粗魯的「埃及人」更成為最熱烈支持他競選總統的鐵粉。
找到雙方的共同之處，避免對方說「不」
你可能會說：「是還滿有趣的啦，但說了這麼多，到底和我有什麼關係？我又不是洛克斐勒，沒打算對那些一心渴望扼殺、打擊我的狂熱罷工者演說；我也不是林肯，不曾想過和那些雙手都能使槍，滿肚子仇恨的鄉民對話。」
確實如此，但是難道你的日常生活中，從來不需要與意見相左的人展開討論嗎？無論是家裡、辦公室或上市場，都會發生需要說服對方接受你的意見的狀況。你的做法是否還有改進餘地？你會怎麼開場？像林肯一樣費盡心思嗎？還是像洛克斐勒一樣動之以情？如果你都做到了，你真的就是擁有罕見技巧和非凡判斷力的人。可惜，多數人開場並非站在對方的觀點和願望思考，也並非試圖找到一致的共識，而是擺出自己的意見要對方接受。
舉例來說，我曾聽過幾百場熱議各種禁令的演說，幾乎每一名演說者都是魯莽地一開口就像是向他人下戰帖，他會立刻就指出自己堅信的方向，並高舉旗幟，堅定地聲明自己的立場毫無改變的可能，卻反過來期待他人拋棄原來的主張，贊成他的意見。所有這類主張都會導向同一結果：沒有人服氣。
當下，他直率、富侵略性的開場白就讓他搞砸了，因為它激發聽眾反感；當下，聽眾馬上會說自己不願意全盤接受他的說法；當下，聽眾會起身挑戰他的論述；當下，聽眾就蔑視他的意見。他的演說，最終只是讓意見不同的聽眾更加堅守自身信仰的堡壘。
你看，他一開口就犯下致命的錯誤，那就是惹毛聽眾，結果聽眾連忙將身子往後仰，咬著牙根對他說：「才不是這樣！你說錯了！大錯特錯！」
若說有人希望可以說服他人站在自己這一邊，這種結果不是超難看嗎？關於這一點，以下引述歐沃斯崔教授具有啟發性的評論，取自他在紐約的社會研究新學院（New School for Social Research）的講座內容：
說「不」這種回應是最難克服的障礙。當一個人說出「不」的時候，他所有的自尊心都會要求他堅持到底。很可能後來他自覺說「不」是錯誤舉動，但自尊心也不會允許他改變立場。既已說「不」，駟馬難追。因此，在一開始便讓人萌生認同極為重要。技巧純熟的演說家應該一開口就馬上可以得到聽眾「嘖嘖稱是」的反應，這樣一來他就能引領聽眾的心理朝向肯定的方向，就好比撞球，輕輕一推球就會朝一個方向前進，之後得再費點功夫才能讓它轉向，但要是想讓它逆向而行，就得使出更多力氣。
在心理學領域，這一點自是不言自明。當某個人非常認真地說「不」時，言下之意已非單單一、二個字所能言喻。他的全身組織，包括分泌腺、神經與肌肉全都收緊，顯示出一種拒人千里之外的態勢。通常，只要幾分鐘就可以明顯看到他全身上下都處於將要退縮的狀態；簡而言之，整體神經和肌肉系統都在防衛。反之，當某個人說「是」時，全身上下看不到一絲退縮的跡象，所有身體組織都處於前進、接受、開放的狀態。因此，我們只要一開口便能引發更多的「是」，就更有可能成功擄獲聽眾關注我們的最終提議。
讓對方說「是」，其實是一個非常簡單的技巧，但卻鮮少人認真看待！ 我們似乎常常會在一開始就採取對抗，以便突顯自己的重要性。就像激進派人士與保守派會面時，立刻就惹怒對方！但是，這種做法對整件事有好處嗎？如果這麼做只是為了找點樂子，那也就罷了，但如果他期望從中取得某些成就，這麼做簡直愚蠢到家。
一開始就讓學生、顧客、兒女、丈夫或妻子說「不」的話，接下來就得發揮天使般的智慧和耐心，才能將這種令人抓狂的否定態度轉變成肯定的結果。
我們如何才能一開口就馬上得到令人滿意的「點頭稱是」？其實很簡單。林肯發現：「我用來開場並辯贏對方的方式，即是一開始就找到雙方討論的共同點。」即使他在討論奴隸制這種飽受攻擊的主題時，這種做法也很管用。中立報刊《鏡報》（The Mirror）如此觀察林肯的演說技巧：「在前半個小時裡，他的對手便會贊同他所說的每一句話。從那時起，他就會開始一小步、一小步地引領他們往前走，直到最後所有人全都掉進他的手掌心。」
用讚美開場，軟化聽眾的態度
第二次世界大戰結束沒多久，哈佛大學校長洛威爾（Abbott Lawrence Lowell）與參議員洛茲（Henry Cabot Lodge）計畫在波士頓聽眾面前辯論國際聯盟（League of Nations）這道議題。參議員洛茲覺得多數聽眾都懷疑他的觀點，但他想爭取他們的認同，究竟該怎麼做？難道是直接、正面且富侵略性地攻擊他們的信念？不，他發揮至高無上的機智，同時具備令人欽佩的高超技巧。
以下將引述他的開場白，請留意，即使是最冷血無情的對手也無法不認同這幾句開場白所傳達的高尚情懷，也請留意他如何訴諸愛國情操打動對方，觀察他如何傾盡全力消弭雙方觀點的差異，又是如何巧妙地強調雙方共同珍惜的事物。
閣下、各位女士、各位先生，我的美國同胞們：
我誠摯感謝洛威爾校長提供這個機會，讓我得以向廣大的聽眾致辭演說。他與我是多年老友，我們都是共和黨員。他擔任哈佛大學校長，這所偉大學府可說是美國最重要、最有影響力的大學之一；他本身是傑出校友，也是研究政治與政府領域的歷史學家。現在，就各位眼前所見的這道議題，他與我對於做法各執一詞，但我肯定，在世界和平安全與美國福祉方面，我們卻是有志一同。
請各位容許我就個人立場說幾句話。我其實已經試圖一遍又一遍地說明，而且我以為我說得相當直白易懂，但顯然還是讓少數有心人以錯誤陳述作為爭議的武器，而其他出類拔萃的人或許根本不曾聽過我的論點，因此也誤解我的初衷。有人指稱我反對任何形式的國際聯盟，其實不然，而且是錯得離譜。我十分渴望目睹聯盟成立，由全世界的自由國家組成並合力打造我們所說的聯盟，或是法國人所說的團結的地球村，然後盡一切可能力量確保全世界未來的和平、實現全面解除武裝的目標。
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。