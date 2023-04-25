《卡內基幫助千萬人的基礎說話課》：林肯如何靠演說技巧，讓敵對者成為支持他選總統的鐵粉？

文：戴爾．卡內基（Dale Carnegie）

想贏得贊同，就要先獲得信任

幾年前，科羅拉多燃油暨鋼鐵公司（Colorado Fuel and Iron Company）正為勞工抗爭問題所苦。有人開了槍，因此引發流血事件。帶著仇恨的空氣像是通電般絲絲作響，眾人詛咒的苦主是洛克斐勒。不過，洛克斐勒想與相關員工懇談，向對方解釋並試圖說服他們採用他的方式思考，讓他們接受他的信念。

他明白，這場演說開口的第一句話就必須消弭所有的負面觀感和對抗情結。從第一句話開始，他就帶著真誠態度漂亮出擊。研究他的演說內容將受惠良多：

今天是我一生中值得紀念的日子之一。這是我第一次有幸看見這家偉大企業的勞方代表、職員和指揮者齊聚一堂。我向各位保證，我很榮幸能夠站在這裡，而且有生之年都不會忘記這場會議。 倘若這場會議在兩週前召開，站在這裡的我就會像是從未謀面的陌生人，只認得幾張面孔。上星期我有機會造訪南區煤礦所有的工棚，並和幾位代表個別懇談。除了幾位不在場的代表外，其他人我全都拜會過了。我拜訪過你們的家庭，見過各位的妻兒。今天我們不再是陌生人，而是以朋友的身分見面。我們之間已經互相傳遞友善互愛的精神，我很高興有此機會和各位一起討論有關我們之間共同利益的問題。 由於這是公司主管及員工代表的會議，我得以參加，全是因為各位以禮相待，因為我既不是公司主管，也不是員工代表，但我仍然覺得與各位關係密切，因為從某方面來說，我代表公司的股東及董事雙方。

這番說法真是無比機智。儘管雙方存在尖銳的憤恨，但這場演說仍然相當成功。當洛克斐勒解釋當前狀況的所有事實之後，曾經罷工高呼爭取更高工資的員工，再也沒有四處放話了。

「一滴蜂蜜能誘捕的蒼蠅數量比一加侖毒液還多。」這句古老箴言所言不假。同理也可用在我們人類身上。假使你想促使某人站在你這一邊，第一步就是要讓他相信你是真心誠意的朋友，這就是一滴贏取對方真心的蜂蜜，一旦成功，就能讓他對你的意見表達贊同。唯獨你的動機必須公正不偏。

林肯讓敵對者成為鐵粉的方法

林肯在一八五八年競選美國參議院議員期間，宣布要遠赴當時尚未完全開發，因而被譏稱為「埃及」的伊利諾州南部演說。當地居民多是大老粗，在公共場所也攜帶利刃槍械。他們憎恨所有反對奴隸制的對象，於是，這些居民連同幾名從肯塔基與密蘇里兩州遠道而來的南部奴隸主人準備生事。他們此前就先行放話，要是林肯膽敢發表公開演說，就會「把這名該死的廢奴主義者趕出城外」，然後「一槍斃命」。

林肯聽聞對方的威脅，深知緊張情勢一觸即發，卻仍淡定地說：「只要他們能給我一個公平的機會說上幾句話，我就可以說服他們。」於是，他遠下南部，演說前先向當地大頭目自我介紹並熱烈地和他們握手。然後，他發表了我生平聽過最成功的開場白：

南伊利諾州的同鄉、肯塔基的同胞與密蘇里州的同胞，聽說在座各位中有人想讓我吃點苦頭。 我不明白為什麼要這樣做，畢竟我和各位一樣也只是一介平民，那我為什麼不能和你們一樣擁有發表感觸的權利呢？ 各位兄弟，我是你們中的一員，不是來搗亂的局外人。我出生在肯塔基州、成長在伊利諾州，正和你們多數人一樣，都是在艱苦環境中一步一腳印，走出一片天。我認識肯塔基州和南伊利諾州當地人，我也認識密蘇里州當地人，我是其中一分子，他們認識我的程度應該更深。 倘若真是如此，他們就會知道我不是來找麻煩的，那麼，為什麼他們之中卻有人想要找我麻煩？ 各位同胞，別做這種蠢事，大家不如來做個朋友，以朋友之禮相待。我是全世界最謙卑、最愛好和平的人，不會加害任何人，也不會干涉任何人的權利。我的要求僅僅是讓我說幾句話，而且各位也願意靜下心來聽。你們是勇敢又豪爽的伊利諾、肯塔基與密蘇里人，我相信你們可以做到。現在，就讓我們坦誠相待，討論彼此的看法。

林肯娓娓道來，一臉真誠無欺，聲調充滿深富同情心的熱忱。這套打動人心的開場白平息了蠢蠢欲動的狂風暴雨。事實上，其中許多人轉變態度，不僅聽完演說後報以熱烈掌聲，往後，這群粗魯的「埃及人」更成為最熱烈支持他競選總統的鐵粉。

找到雙方的共同之處，避免對方說「不」

你可能會說：「是還滿有趣的啦，但說了這麼多，到底和我有什麼關係？我又不是洛克斐勒，沒打算對那些一心渴望扼殺、打擊我的狂熱罷工者演說；我也不是林肯，不曾想過和那些雙手都能使槍，滿肚子仇恨的鄉民對話。」

確實如此，但是難道你的日常生活中，從來不需要與意見相左的人展開討論嗎？無論是家裡、辦公室或上市場，都會發生需要說服對方接受你的意見的狀況。你的做法是否還有改進餘地？你會怎麼開場？像林肯一樣費盡心思嗎？還是像洛克斐勒一樣動之以情？如果你都做到了，你真的就是擁有罕見技巧和非凡判斷力的人。可惜，多數人開場並非站在對方的觀點和願望思考，也並非試圖找到一致的共識，而是擺出自己的意見要對方接受。

舉例來說，我曾聽過幾百場熱議各種禁令的演說，幾乎每一名演說者都是魯莽地一開口就像是向他人下戰帖，他會立刻就指出自己堅信的方向，並高舉旗幟，堅定地聲明自己的立場毫無改變的可能，卻反過來期待他人拋棄原來的主張，贊成他的意見。所有這類主張都會導向同一結果：沒有人服氣。

當下，他直率、富侵略性的開場白就讓他搞砸了，因為它激發聽眾反感；當下，聽眾馬上會說自己不願意全盤接受他的說法；當下，聽眾會起身挑戰他的論述；當下，聽眾就蔑視他的意見。他的演說，最終只是讓意見不同的聽眾更加堅守自身信仰的堡壘。

你看，他一開口就犯下致命的錯誤，那就是惹毛聽眾，結果聽眾連忙將身子往後仰，咬著牙根對他說：「才不是這樣！你說錯了！大錯特錯！」

若說有人希望可以說服他人站在自己這一邊，這種結果不是超難看嗎？關於這一點，以下引述歐沃斯崔教授具有啟發性的評論，取自他在紐約的社會研究新學院（New School for Social Research）的講座內容：

說「不」這種回應是最難克服的障礙。當一個人說出「不」的時候，他所有的自尊心都會要求他堅持到底。很可能後來他自覺說「不」是錯誤舉動，但自尊心也不會允許他改變立場。既已說「不」，駟馬難追。因此，在一開始便讓人萌生認同極為重要。技巧純熟的演說家應該一開口就馬上可以得到聽眾「嘖嘖稱是」的反應，這樣一來他就能引領聽眾的心理朝向肯定的方向，就好比撞球，輕輕一推球就會朝一個方向前進，之後得再費點功夫才能讓它轉向，但要是想讓它逆向而行，就得使出更多力氣。 在心理學領域，這一點自是不言自明。當某個人非常認真地說「不」時，言下之意已非單單一、二個字所能言喻。他的全身組織，包括分泌腺、神經與肌肉全都收緊，顯示出一種拒人千里之外的態勢。通常，只要幾分鐘就可以明顯看到他全身上下都處於將要退縮的狀態；簡而言之，整體神經和肌肉系統都在防衛。反之，當某個人說「是」時，全身上下看不到一絲退縮的跡象，所有身體組織都處於前進、接受、開放的狀態。因此，我們只要一開口便能引發更多的「是」，就更有可能成功擄獲聽眾關注我們的最終提議。 讓對方說「是」，其實是一個非常簡單的技巧，但卻鮮少人認真看待！ 我們似乎常常會在一開始就採取對抗，以便突顯自己的重要性。就像激進派人士與保守派會面時，立刻就惹怒對方！但是，這種做法對整件事有好處嗎？如果這麼做只是為了找點樂子，那也就罷了，但如果他期望從中取得某些成就，這麼做簡直愚蠢到家。 一開始就讓學生、顧客、兒女、丈夫或妻子說「不」的話，接下來就得發揮天使般的智慧和耐心，才能將這種令人抓狂的否定態度轉變成肯定的結果。

我們如何才能一開口就馬上得到令人滿意的「點頭稱是」？其實很簡單。林肯發現：「我用來開場並辯贏對方的方式，即是一開始就找到雙方討論的共同點。」即使他在討論奴隸制這種飽受攻擊的主題時，這種做法也很管用。中立報刊《鏡報》（The Mirror）如此觀察林肯的演說技巧：「在前半個小時裡，他的對手便會贊同他所說的每一句話。從那時起，他就會開始一小步、一小步地引領他們往前走，直到最後所有人全都掉進他的手掌心。」

用讚美開場，軟化聽眾的態度

第二次世界大戰結束沒多久，哈佛大學校長洛威爾（Abbott Lawrence Lowell）與參議員洛茲（Henry Cabot Lodge）計畫在波士頓聽眾面前辯論國際聯盟（League of Nations）這道議題。參議員洛茲覺得多數聽眾都懷疑他的觀點，但他想爭取他們的認同，究竟該怎麼做？難道是直接、正面且富侵略性地攻擊他們的信念？不，他發揮至高無上的機智，同時具備令人欽佩的高超技巧。

以下將引述他的開場白，請留意，即使是最冷血無情的對手也無法不認同這幾句開場白所傳達的高尚情懷，也請留意他如何訴諸愛國情操打動對方，觀察他如何傾盡全力消弭雙方觀點的差異，又是如何巧妙地強調雙方共同珍惜的事物。