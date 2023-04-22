【影評】《日常對話》：我們需要不用超譯的日常對話

文：曾友俞

在家庭裡頭的日常對話是什麼樣子？吃飽了沒？功課寫了沒？考試第幾名？為什麼還不回家？那個朋友是做什麼的？去問你媽。你真的很沒出息，將來去做工好了。你不要管我！養你要幹嘛？不然不要生下我好了。媽我沒有錢。不要打媽媽！

這些對話就算不是全部，我想也八九不離十。然而導演黃惠偵想在這部紀錄片中創造出的日常對話，是愛語：關於親情，也關於愛情。電影的敘事主軸是建立在以導演的母親為主的紀錄，關於她作為「女同性戀」這件事在她的人生下所擴散而出的波盪。拍攝的人物包括母親與兄弟姐妹、女兒們、孫女們。

她是阿嬤，阿嬤是男生。

這是電影拍攝時的幾年前，母親在拍攝姪女還小時的一段對話，是這樣的。

「阿姨我問妳哦，阿嬤是男生還是女生？」（姪女）

「哪一個阿嬤？」（母親）

「我的外婆。」（姪女）

「我不知道」（母親）

「應該是男生吧」（姪女）

「為什麼？」（母親）

「因為她不穿裙子，每天都穿褲子。」（姪女）

「沒穿裙子就是男生？」（母親）

「對啊！」（姪女）

「阿嬤」這個親族身分是被告知、教授而出的，是母親、親戚等長輩人告訴你們說：要叫阿嬤，所以她就是阿嬤了。但是在性別身分的認知上沒有人說過阿嬤一定是女生，所以對於年幼的孩子而言當然從外顯的表徵來辨識，而在二元化的性別劃分中，褲子就是男性的象徵，相對的，裙子就是女性的代表。但這樣的認知又是被誰給教授而來？

男生要穿褲子、女生要穿裙子、男生不能哭、女生要溫柔、男主外、女主內種種的刻板印象形成了性別個體所「應該」趨向的路徑。這種應然的規範性要求並沒有任何道德上的依據，只不過傳統上是這樣，所以現在就應該是這樣，而這就是傳統的魔力：因為過去如此，現在也應該如此。只不過這百分之百是倫理學上的自然主義謬誤。

只不過在社會自體的觀點而言，傳統的這種特質正在於維持自身的穩定性，但當社會穩定遇上平等的道德原則，矛盾與衝突甚至革命就會發生。

Photo Credit: 《日常對話》

上述提到的刻板印象也出現在導演訪問親戚長輩時，他們提到，過往在鄉下女人到了二十幾歲，若是沒嫁人大家就會叫他快點嫁出去，所謂「男大當婚，女大當嫁」，也就是說，家庭是台灣傳統社會中最重要的社會單位。結婚了，有了家庭，有了歸屬，能傳宗與接代，這無疑是華人儒家式的思想顯現。

在這種家庭與社會環境下長大的母親，即便從小就知道自己喜歡的是女生，但也無從抵抗於龐大的社會壓力，她嫁給了一個男人。他會打人、賭博，但她也盡了這種社會觀下女性的責任，生子（女）。

從現下個體性極度膨脹的時代來看，我們很難想像如何去與一個自己不喜歡的性別、自己不喜歡的對象成家、發生性行為、生產。但在過去的時間這些都是理所當然，過往是沒有所謂「（自由）戀愛」，婚姻不過是社會上的結盟，大家找的不是愛人，而是飯票與煮飯婆。

在這種環境下，只要你進入婚姻關係，可以說是進入了一種「治外法權」的狀態。婚姻暴力？法律不管親族也不問。婚內強姦？這不是強姦，只是依法行使夫妻權利，使另一方履行夫妻義務。法不入家門的觀念深植，顯現出的是家庭單位的比重相對於當代國家——甚至法治國而言，是完全不平衡的超重。

但是當導演與母親談到過往的家庭事情，母親說出的是如果殺人無罪，第一個要殺的就是父親的他，還要做成肉醬。其實這樣的現象在過往的家庭中層出不窮，家暴也好、男人不顧家也好，即便親如手足也敬畏三分不過問為禮，直到發生鄧如雯案件才震懾了社會。諷刺的是，做了這樣舉動的女性還要改姓埋名再重新進入社會。

你知道我媽媽是同性戀嗎？導演這麼問著親族長輩。所有人都說不知道，卻被導演逗趣地反問，如果你不知道那你怎麼都不驚訝？但長輩們卻只想趕緊結束對話。避談的傾向也出現在母親。

「妳覺得這世上有了解妳的人嗎？」（母親）

「不知道，誰要了解我。」（外婆）

「我跟妹妹就想了解妳，但妳都不讓我們了解。」（母親）

「趕快問，問完我要出去了。」（外婆）

攝影當然是第三人的眼睛在觀看，或許會更形諸於壓力，但或許也因此能迴避掉傳統家庭中最忌諱地「促膝長談」。我們不擅長對話，用吃飽了沒代替對親人的愛，但這種理解毋寧是種超譯，實際上這些日常對話是「欠缺日常對話的對話」。

也就是說，我們需要的是「不同於日常對話的日常對話」。

Photo Credit: 《日常對話》

當導演與母親在鏡頭前，卻深深道出過往被父親性侵的事情時，不知如何面對的彼此都掉下了眼淚。但若是能在更久之前就能表達這件事、接收這件的訊息，是不是傷害就不會發生了呢？這樣的問句不是一種咎責，而是反省我們所匱缺的。但對話是在任何時候都不嫌晚的，即便憾事已生，但訴諸於言語或許也將是種釋放，將過去的自己釋放於過去。

電影裡頭也有訪問道姪女，在本文起首的幼時對話之後，鏡頭轉到電影拍攝時已經青少年的姪女們，說道那時社群網站流行的問題中其中之一是：是否支持同性戀？姪女之一無懸念地回答支持，因為那是他們的權利。這種權利觀之身就如同天賦人權一般的天經地義，但在記錄下姪女這個世代與阿嬤的世代所相隔的距離，卻是無數個體在時代中被屏除為異類所推進而來。這種異類就如同阿嬤所被形容的：變態。