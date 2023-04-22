【影評】《日常對話》：我們需要不用超譯的日常對話
我們想讓你知道的是
你知道我媽媽是同性戀嗎？導演這麼問著親族長輩。所有人都說不知道，卻被導演逗趣地反問，如果你不知道那你怎麼都不驚訝？但長輩們卻只想趕緊結束對話。我們不擅長對話，用吃飽了沒代替對親人的愛，但這種理解毋寧是種超譯，有如「欠缺日常對話的對話」。
文：曾友俞
在家庭裡頭的日常對話是什麼樣子？吃飽了沒？功課寫了沒？考試第幾名？為什麼還不回家？那個朋友是做什麼的？去問你媽。你真的很沒出息，將來去做工好了。你不要管我！養你要幹嘛？不然不要生下我好了。媽我沒有錢。不要打媽媽！
這些對話就算不是全部，我想也八九不離十。然而導演黃惠偵想在這部紀錄片中創造出的日常對話，是愛語：關於親情，也關於愛情。電影的敘事主軸是建立在以導演的母親為主的紀錄，關於她作為「女同性戀」這件事在她的人生下所擴散而出的波盪。拍攝的人物包括母親與兄弟姐妹、女兒們、孫女們。
她是阿嬤，阿嬤是男生。
這是電影拍攝時的幾年前，母親在拍攝姪女還小時的一段對話，是這樣的。
「阿姨我問妳哦，阿嬤是男生還是女生？」（姪女）
「哪一個阿嬤？」（母親）
「我的外婆。」（姪女）
「我不知道」（母親）
「應該是男生吧」（姪女）
「為什麼？」（母親）
「因為她不穿裙子，每天都穿褲子。」（姪女）
「沒穿裙子就是男生？」（母親）
「對啊！」（姪女）
「阿嬤」這個親族身分是被告知、教授而出的，是母親、親戚等長輩人告訴你們說：要叫阿嬤，所以她就是阿嬤了。但是在性別身分的認知上沒有人說過阿嬤一定是女生，所以對於年幼的孩子而言當然從外顯的表徵來辨識，而在二元化的性別劃分中，褲子就是男性的象徵，相對的，裙子就是女性的代表。但這樣的認知又是被誰給教授而來？
男生要穿褲子、女生要穿裙子、男生不能哭、女生要溫柔、男主外、女主內種種的刻板印象形成了性別個體所「應該」趨向的路徑。這種應然的規範性要求並沒有任何道德上的依據，只不過傳統上是這樣，所以現在就應該是這樣，而這就是傳統的魔力：因為過去如此，現在也應該如此。只不過這百分之百是倫理學上的自然主義謬誤。
只不過在社會自體的觀點而言，傳統的這種特質正在於維持自身的穩定性，但當社會穩定遇上平等的道德原則，矛盾與衝突甚至革命就會發生。
上述提到的刻板印象也出現在導演訪問親戚長輩時，他們提到，過往在鄉下女人到了二十幾歲，若是沒嫁人大家就會叫他快點嫁出去，所謂「男大當婚，女大當嫁」，也就是說，家庭是台灣傳統社會中最重要的社會單位。結婚了，有了家庭，有了歸屬，能傳宗與接代，這無疑是華人儒家式的思想顯現。
在這種家庭與社會環境下長大的母親，即便從小就知道自己喜歡的是女生，但也無從抵抗於龐大的社會壓力，她嫁給了一個男人。他會打人、賭博，但她也盡了這種社會觀下女性的責任，生子（女）。
從現下個體性極度膨脹的時代來看，我們很難想像如何去與一個自己不喜歡的性別、自己不喜歡的對象成家、發生性行為、生產。但在過去的時間這些都是理所當然，過往是沒有所謂「（自由）戀愛」，婚姻不過是社會上的結盟，大家找的不是愛人，而是飯票與煮飯婆。
在這種環境下，只要你進入婚姻關係，可以說是進入了一種「治外法權」的狀態。婚姻暴力？法律不管親族也不問。婚內強姦？這不是強姦，只是依法行使夫妻權利，使另一方履行夫妻義務。法不入家門的觀念深植，顯現出的是家庭單位的比重相對於當代國家——甚至法治國而言，是完全不平衡的超重。
但是當導演與母親談到過往的家庭事情，母親說出的是如果殺人無罪，第一個要殺的就是父親的他，還要做成肉醬。其實這樣的現象在過往的家庭中層出不窮，家暴也好、男人不顧家也好，即便親如手足也敬畏三分不過問為禮，直到發生鄧如雯案件才震懾了社會。諷刺的是，做了這樣舉動的女性還要改姓埋名再重新進入社會。
你知道我媽媽是同性戀嗎？導演這麼問著親族長輩。所有人都說不知道，卻被導演逗趣地反問，如果你不知道那你怎麼都不驚訝？但長輩們卻只想趕緊結束對話。避談的傾向也出現在母親。
「妳覺得這世上有了解妳的人嗎？」（母親）
「不知道，誰要了解我。」（外婆）
「我跟妹妹就想了解妳，但妳都不讓我們了解。」（母親）
「趕快問，問完我要出去了。」（外婆）
攝影當然是第三人的眼睛在觀看，或許會更形諸於壓力，但或許也因此能迴避掉傳統家庭中最忌諱地「促膝長談」。我們不擅長對話，用吃飽了沒代替對親人的愛，但這種理解毋寧是種超譯，實際上這些日常對話是「欠缺日常對話的對話」。
也就是說，我們需要的是「不同於日常對話的日常對話」。
當導演與母親在鏡頭前，卻深深道出過往被父親性侵的事情時，不知如何面對的彼此都掉下了眼淚。但若是能在更久之前就能表達這件事、接收這件的訊息，是不是傷害就不會發生了呢？這樣的問句不是一種咎責，而是反省我們所匱缺的。但對話是在任何時候都不嫌晚的，即便憾事已生，但訴諸於言語或許也將是種釋放，將過去的自己釋放於過去。
電影裡頭也有訪問道姪女，在本文起首的幼時對話之後，鏡頭轉到電影拍攝時已經青少年的姪女們，說道那時社群網站流行的問題中其中之一是：是否支持同性戀？姪女之一無懸念地回答支持，因為那是他們的權利。這種權利觀之身就如同天賦人權一般的天經地義，但在記錄下姪女這個世代與阿嬤的世代所相隔的距離，卻是無數個體在時代中被屏除為異類所推進而來。這種異類就如同阿嬤所被形容的：變態。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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