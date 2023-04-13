以太坊「上海升級」後，質押的ETH開放提款會不會因拋壓而大跌？

文：Ebunker

根據以太坊基金會協定支援團隊的博客文章，客戶團隊同意在Goerli測試網進行平穩過渡之後，啟動主網上的Shapella升級（即「上海升級」，Shapella升級是由名稱「上海」和「Capella」的組合創造的，分別指執行層用戶端和共識層用戶端的硬分叉）。

Shapella升級將預計在台灣時間4月13日大約早上6:27升級。該升級將使驗證者能夠將ETH從信標鏈中撤出，並為執行和共識層帶來新的功能。

升級完成之後，對於獨立運行驗證器的驗證者，可以選擇部分提款和全部提款。部分提款指提取每個質押32 ETH的驗證器所產生的利潤，這部分獎勵可以立即撤回，驗證器將繼續在信標鏈中添加區塊。

而提取這些獎勵所需時間，則將取決於上海升級後提出部分提款請求的數量。每個一個插槽可以接受16個部分提款請求（每12秒發生一次），佇列可能需要幾個小時。同時，以太坊設計了「自動掃描」功能，網路會定期掃描，自動將餘額超過32ETH的節點的利潤，按照掃描進度自動提取到使用者的指定位址當中。

另一方面，全部提款指從區塊鏈中提取包括32 ETH在內的所有餘額。這意味著驗證者將停止參與塊驗證過程。由於驗證器需要向區塊鏈發送消息以將其添加到提款佇列中，這需要等待較長時間。尤其是在上海升級完成後，可能會迎來一波「提現」高峰。按照目前的網路規模，以太坊每天最多處理5.7萬個節點的提現請求，和每天最大允許進入staking共識的節點數量相當。

如果質押者是通過質押服務商或去中心化質押池，提取質押的ETH需要由服務商或者質押協定進一步確定何時撤出質押。

例如，Coinbase在3月份曾表示，將在Shapella升級完成後24小時處理提款請求。所有撤出質押的請求都是在鏈上處理的，一旦質押的ETH通過以太坊協定釋放，Coinbase將馬上發放本金及獎勵。

Lido則表示持有Steth的使用者需要等到Lido協定在5月中旬進行升級之後才能提取質押的ETH，原因是該協定需要進行適當的安全檢查。Rocketpool則表示該協定需要在4月18日「Atlas」升級後才能撤出ETH質押。

升級後ETH拋壓分析

由於大多數用戶選擇在去中心化或中心化交易所上通過LSD來參與質押，這些質押者的ETH實際上一直都具備流動性，因此並沒有太大的出售動機。Lido等去中心化的LSD平臺目前占ETH總質押數的33.2％。另外，有大約27.1％的人通過Coinbase、Binance和Kraken等中心化交易所進行質押。

因此，約有60.3％的ETH通過LSD進行質押，剩下的，就是通過自行設置節點或協力廠商服務提供者直接存入質押合約的ETH，約占總質押數的40％，這部分ETH此前一直處於鎖定狀態，因此比較有可能在解鎖後出售。

根據資料網站Nansen的分析，在這部分暫時不具備流動性的ETH中，大約有59％（362萬至400萬枚ETH）處於盈利狀態，他們有可能在解鎖後進行部分提款或全部提款。當然，這其中也會有一部分質押者選擇繼續質押，Nansen估計ETH升級後的拋壓在120萬至300萬枚ETH之間，但是由於每日提取數量限制，這個過程將會緩慢進行。

根據Nansen的報告，升級後將有三個階段的ETH拋壓。

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第一階段是升級後的27小時內，拋壓來自於部分提款（即多年來累計的利息），約為每天84000至125000枚ETH。

第二階段潛在拋壓最高，來自於部分提款（利息）和全部提款（完整的32ETH），每天分別有136000枚ETH和173000枚ETH。此階段持續時間為升級後的第三天到第四天。

第三階段拋壓主要來自全部提款，將持續19到52天，每天約有48000至53000枚ETH的拋壓。

由於當前30日交易所流入平均值為313533枚ETH，這意味著升級後潛在的交易所流入量將在該均值的15％至55％之間，這可能會抑制ETH價格，直到3到8周後拋壓消退。

Arcana Research的另一項分析預估，由於部分提款和全部提款，升級後的10天內將出售約130萬枚ETH。ETH拋壓將在升級後前三天達到頂峰，每天拋壓力約為5.27億美元（按ETH價格為1800美元計算），占當前日常交易量的6.4％。

從另一個角度來看，Shapella升級將使ETH質押脫離不確定性的風險，並為ETH質押率的上升鋪平道路，這將在某種程度上對沖掉潛在的拋壓。升級之後，ETH的質押百分比可能會增加2到4倍。目前，ETH質押率只有15％左右，而其他PoS加密貨幣質押率基本都在50至70％，甚至更高。

ETH質押率較低是由於鎖定期不確定，這給許多投資者帶來了未知的風險。但是，升級將使ETH質押實現靈活提取，這將鼓勵更多的ETH持有者參與質押。

近期現貨市場需求

根據Santiment分析網站的資料，ETH在交易平臺上的供應量降到了2015年以來的最低點，僅占目前流通量的10.31%，換言之，有更多的ETH都處於投資者自己持有的狀態下，這反應了該持幣群體對ETH的長期表現充滿信心。