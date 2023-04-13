以太坊「上海升級」後，質押的ETH開放提款會不會因拋壓而大跌？
我們想讓你知道的是
一項分析預估，由於部分提款和全部提款，升級後的10天內可能將出售約130萬枚ETH，拋壓將在升級後前三天達到頂峰，每天拋壓力約為5.27億美元，但從另一個角度來看，「上海升級」將使ETH質押脫離不確定性的風險，這將在某種程度上對沖掉潛在的拋壓。
文：Ebunker
根據以太坊基金會協定支援團隊的博客文章，客戶團隊同意在Goerli測試網進行平穩過渡之後，啟動主網上的Shapella升級（即「上海升級」，Shapella升級是由名稱「上海」和「Capella」的組合創造的，分別指執行層用戶端和共識層用戶端的硬分叉）。
Shapella升級將預計在台灣時間4月13日大約早上6:27升級。該升級將使驗證者能夠將ETH從信標鏈中撤出，並為執行和共識層帶來新的功能。
升級完成之後，對於獨立運行驗證器的驗證者，可以選擇部分提款和全部提款。部分提款指提取每個質押32 ETH的驗證器所產生的利潤，這部分獎勵可以立即撤回，驗證器將繼續在信標鏈中添加區塊。
而提取這些獎勵所需時間，則將取決於上海升級後提出部分提款請求的數量。每個一個插槽可以接受16個部分提款請求（每12秒發生一次），佇列可能需要幾個小時。同時，以太坊設計了「自動掃描」功能，網路會定期掃描，自動將餘額超過32ETH的節點的利潤，按照掃描進度自動提取到使用者的指定位址當中。
另一方面，全部提款指從區塊鏈中提取包括32 ETH在內的所有餘額。這意味著驗證者將停止參與塊驗證過程。由於驗證器需要向區塊鏈發送消息以將其添加到提款佇列中，這需要等待較長時間。尤其是在上海升級完成後，可能會迎來一波「提現」高峰。按照目前的網路規模，以太坊每天最多處理5.7萬個節點的提現請求，和每天最大允許進入staking共識的節點數量相當。
如果質押者是通過質押服務商或去中心化質押池，提取質押的ETH需要由服務商或者質押協定進一步確定何時撤出質押。
例如，Coinbase在3月份曾表示，將在Shapella升級完成後24小時處理提款請求。所有撤出質押的請求都是在鏈上處理的，一旦質押的ETH通過以太坊協定釋放，Coinbase將馬上發放本金及獎勵。
Lido則表示持有Steth的使用者需要等到Lido協定在5月中旬進行升級之後才能提取質押的ETH，原因是該協定需要進行適當的安全檢查。Rocketpool則表示該協定需要在4月18日「Atlas」升級後才能撤出ETH質押。
升級後ETH拋壓分析
由於大多數用戶選擇在去中心化或中心化交易所上通過LSD來參與質押，這些質押者的ETH實際上一直都具備流動性，因此並沒有太大的出售動機。Lido等去中心化的LSD平臺目前占ETH總質押數的33.2％。另外，有大約27.1％的人通過Coinbase、Binance和Kraken等中心化交易所進行質押。
因此，約有60.3％的ETH通過LSD進行質押，剩下的，就是通過自行設置節點或協力廠商服務提供者直接存入質押合約的ETH，約占總質押數的40％，這部分ETH此前一直處於鎖定狀態，因此比較有可能在解鎖後出售。
根據資料網站Nansen的分析，在這部分暫時不具備流動性的ETH中，大約有59％（362萬至400萬枚ETH）處於盈利狀態，他們有可能在解鎖後進行部分提款或全部提款。當然，這其中也會有一部分質押者選擇繼續質押，Nansen估計ETH升級後的拋壓在120萬至300萬枚ETH之間，但是由於每日提取數量限制，這個過程將會緩慢進行。
根據Nansen的報告，升級後將有三個階段的ETH拋壓。
第一階段是升級後的27小時內，拋壓來自於部分提款（即多年來累計的利息），約為每天84000至125000枚ETH。
第二階段潛在拋壓最高，來自於部分提款（利息）和全部提款（完整的32ETH），每天分別有136000枚ETH和173000枚ETH。此階段持續時間為升級後的第三天到第四天。
第三階段拋壓主要來自全部提款，將持續19到52天，每天約有48000至53000枚ETH的拋壓。
由於當前30日交易所流入平均值為313533枚ETH，這意味著升級後潛在的交易所流入量將在該均值的15％至55％之間，這可能會抑制ETH價格，直到3到8周後拋壓消退。
Arcana Research的另一項分析預估，由於部分提款和全部提款，升級後的10天內將出售約130萬枚ETH。ETH拋壓將在升級後前三天達到頂峰，每天拋壓力約為5.27億美元（按ETH價格為1800美元計算），占當前日常交易量的6.4％。
從另一個角度來看，Shapella升級將使ETH質押脫離不確定性的風險，並為ETH質押率的上升鋪平道路，這將在某種程度上對沖掉潛在的拋壓。升級之後，ETH的質押百分比可能會增加2到4倍。目前，ETH質押率只有15％左右，而其他PoS加密貨幣質押率基本都在50至70％，甚至更高。
ETH質押率較低是由於鎖定期不確定，這給許多投資者帶來了未知的風險。但是，升級將使ETH質押實現靈活提取，這將鼓勵更多的ETH持有者參與質押。
近期現貨市場需求
根據Santiment分析網站的資料，ETH在交易平臺上的供應量降到了2015年以來的最低點，僅占目前流通量的10.31%，換言之，有更多的ETH都處於投資者自己持有的狀態下，這反應了該持幣群體對ETH的長期表現充滿信心。
Tags：
乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！