泰國政治人物換黨如家常便飯，國會大選看似百花齊放卻新瓶裝舊酒

文：呂欣憓

泰國5月將迎來國會大選，總理帕拉育在位超過8年，民心思變。但放眼泰國政壇，看似眾多政黨和參選人，其實仍是同一批人在輪轉，新瓶裝舊酒的泰國政治，缺少令人耳目一新的氣象。

泰國在3月20日解散國會眾議院，國會大選將在5月14日登場，現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在2014年的軍事政變後成為總理，2019年國會大選由公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）和泰自豪黨（Bhumjaithai）等組成的執政聯盟推舉，再度經由選舉機制成為總理。

帕拉育從2019年大選後，面臨國會4次的不信任案投票，但屢屢能脫身。而他的任期爭議案，憲法法庭判決只能擔任總理到2025年，但帕拉育依舊不放棄他的政治生涯，選擇繼續參選。

泰國政壇一個很大特色就是「一言不合便組黨」或「一言不合便換黨」，政治人物組黨或換黨是家常便飯，多數時候也不是理念不合，單純就是利益的重新結合。這次泰國國會大選看似百花齊放，有眾多的政黨參選，但多數根本就是老面孔，新瓶裝舊酒。

這次國會大選帕拉育選擇跳換到新政黨團結建國黨（United Thai Nation），並將代表新政黨競選總理 ；公民力量黨則推派黨主席兼現任副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）擔任總理參選人。

不管是帕拉育或普拉威，都是2014年軍事政變後搖身一變成為政治人物的軍人，泰國民眾對他們早已失去耐心。

在上次大選中擔任關鍵角色的民主黨和泰自豪黨，分別推出黨主席朱林（Jurin Laksanawisit）和阿努廷（Anutin Charnvirakul）角逐總理寶座，都不是讓人耳目一新的政治人物。擔任公衛部長的阿努廷更因為大麻合法化政策，遭到在野黨批評到滿頭包。

對受夠了現任政府的選民來說，最大在野黨為泰黨可能是個選擇，多數民調也顯示為泰黨有很大的贏面，該黨推出流亡海外前總理戴克辛（Thaksin Sinawatra）的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）擔任總理候選人。

今年36歲的貝東丹是政壇新面孔，但大家心知肚明，為泰黨推舉貝東丹，當然是因為戴克辛，戴克辛的支持者投給貝東丹，也是因為支持戴克辛。曾經在2001年到2006年擔任總理5年的戴克辛雖不在泰國，仍然深深地影響泰國政治。

Photo Credit: 中央社

由於泰國在這次的大選修改選制，恢復一票選人一票選黨的單一選區兩票制，這樣的選制對大黨，也就是對國會最大在野黨為泰黨和執政的公民力量黨有利。

加上民眾厭倦帕拉育的執政，為泰黨此次大選聲勢高漲，泰國政壇傳言，戴克辛早已和公民力量黨談好條件，現在看似執政和在野對立的兩個黨，將在5月14日的大選後結盟，由普拉威出任總理。不過兩黨都否認這樣的傳言。

對年輕選民來說，前進黨（Move Forward）是一個相對具有改革理念的政黨，前進黨的前身是2018年由企業家塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）成立、但後來遭到憲法法庭解散的未來前進黨（Future Forward）；但新選制對大黨有利，像前進黨這樣的年輕政黨並不具有優勢。

且前進黨在此次選舉雖然和為泰黨都站在反帕拉育的陣營，但要和為泰黨爭取同一群選民的支持，反而是場硬仗。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範