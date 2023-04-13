「九二共識」又「活」過來了，還是國民黨又被馬英九給鎖「死」了？
我們想讓你知道的是
馬英九以為他「讓九二共識又活過來了」，其實是又再次把國民黨給鎖進「兩岸同屬中國、走向統一終局」的死巷裡。他的得意洋洋與沾沾自喜，卻不在乎一路為他辛苦收拾善後的國民黨會如何受傷，這種有如「渣男」的行徑已顯露無遺。
文：王濬（政治及文字工作者、前陸委會機要秘書、民進黨中國事務部副研究員）
前總統馬英九的訪中之旅在其回到台灣後於機場高喊「『九二共識』又活過來了！」的歡呼聲終於告終。
儘管國民黨又是派夏立言接機，又是召開記者會聲稱「馬英九擦亮中國民國招牌！」但光是看看馬英九執意選在宏都拉斯與台斷交後仍要展開長達十二天的「祭祖與和平之旅」期間，國民黨上從朱立倫、侯友宜、蔣萬安開始，甚至是「外圍」的郭台銘、趙少康，都要不斷被動回應對馬英九訪中期間種種脫序又荒唐言行的回應；想必這十二天的旅程，全世界最提心吊膽終日的恐怕就是國民黨了吧？
不知道這位黨內沒有任何人能管得動、又瘋魔般地執著於「歷史定位」與「馬習二會」的前主席又會說出什麼、要怎麼幫他圓話，這樣的煩惱恐怕並沒有隨馬前主席的出訪結束而終止，因為馬英九在那十二天裡所累積的「業力」，如今才是國民黨要面對的開始。
朱侯郭努力尋找「兩岸新論述」，馬英九讓國民黨又「回到原點」
「兩岸牌」曾經是國民黨最引以為傲的王牌，但過去兩次總統大選已經充分證明：台灣絕大多數選民並不認同自己「也是中國人」、不想要從一個獨立自主的主權國家淪落成「一國兩制」下仰人鼻息的「台灣省」或「特別行政區」，更沒打算未來要跟中國人共同組成一個國家（無論是「三民主義統一中國」還是「被中共併吞」）。
也因此，每次國民黨的大選失利時，黨內就會浮現「檢討兩岸路線」、「放棄『九二共識』」之類的聲音，但也每一次，在中國「關愛的眼神」與黨內大老、權貴和跨海峽政商集團的反對下，最後都不了了之。
當年的「王牌」成了今日的「詛咒」，你可以繼續沒有勇氣「拔除」，但不要指望它會就此奇蹟般地自己消失不見，國民黨人最終還是要面對，這個嚴重與當今時空環境和民意認同相悖離的「九二共識」，特別是對於有志參加總統大選的人來說，更是無法迴避的議題。
當朱立倫努力想推廣他的「親美、友日、和陸」和「2D戰略」、郭台銘提出「和平與繁榮、科技立足」論點、侯友宜一再重複說「我的使命是守護中華民國」，甚至是至今國民黨內沒人要承認是誰下令研擬的「九二共識就是中華民國」新論述。淡化也好，轉向也可，迴避也罷，至少都顯示出國民黨內有志2024者正試圖走出一條能被台灣人接受的新路。
然後，沒有要參選2024也沒任何黨內現職的馬前主席，就這樣「轟隆！」地拋下一個又一個的炸彈，逼迫國民黨又「回到原點」。
馬英九訪中沿路「放火」，國民黨被迫接招收拾爛攤
馬英九在訪中期間，數度強調所謂「原汁原味的『九二共識』」，要逼迫國民黨當家者「別動『九二共識』內涵」的動機不言而喻；一再強調其任內「功在兩岸」的政績，更有向國民黨內持續呼喚「勿忘我」的心機；重提當年連親民黨主席宋楚瑜都聽不下去的「一國兩區」，更讓國民黨在尷尬之餘，也只能硬是挺下去。
最出格的，是身為中華民國卸任國家元首，居然還引用中華人民共和國憲法說「台灣是中國不可分割的一部分」──即使是在象徵性為馬英九「洗塵」的國民黨記者會上，大陸事務部主任林祖嘉提及此點時也只能語焉不詳地帶過。四處「放火」的是馬前主席，但要面對媒體和人民質疑接連「滅火」的卻是逃也逃不掉的國民黨中央。
或許，就是看準了這樣，才讓馬前主席能「高枕無憂」地四處「客隨主便」、讓中方對自己的滿意度能「超乎預期」了吧？
從美國、歐盟、日本等民主國家的案例看來，卸任元首出訪所在都有，但幾乎都是站在協助自己國家「拚外交」的動機上，至少絕沒有像馬前總統這種出去了還一天到晚回頭批評自己政府還唱反調：
你要「台美友好」，我就讓中共有機會大作「反對外部勢力介入」的文章；你追求「國際社會共同挺台」我就當著中國官員的面說「兩岸關係可以由兩岸自己和平解決」；日本駐台代表剛在宏國斷交稱將「堅定挺台」，我就跑去大罵「日本人得到了報應」，甚至還說出「中國防疫是對整個人類的貢獻」這種根本與世界為敵的鬼話。
種種脫序言行不僅罄竹難書，更讓人質疑他對自己過去的曾擔任的「這個」工作，到底還剩幾分的尊重與認同？
只在乎自己，不在乎國家或把全黨逼到絕地
當他連自己的國家與生活的土地都不在乎了，對自己曾擔任過主席的這個黨，又還會有幾分的同理與疼惜呢？
如果馬英九真的在乎國民黨的社會觀感，就不會選擇在宏國斷交時還要去中國；如果馬英九真的想幫朱立倫，就不會沿路散播「仇日」言論，讓主張「友日」並還打算出訪日本的朱主席難看；如果馬英九真的有在介意過侯友宜、郭台銘、朱立倫或任何一個黨內可能的總統參選人，就不會在中國大談「兩岸同屬一中」和「原汁原味九二共識」，更不會還高舉著「中華人民共和國憲法」，有如幫中共宣傳他們的對台主張。
事實證明，他只在乎自己的「歷史定位」、介意自己的「歷史功績」不能被輕易遺忘或修改、在意自己將「九二共識」奉為金科玉律的國民黨兩岸論述不容許被絲毫更動，他或許渴望自己所做的這一切苦心能被遠在北京的某人看見，而能實現他朝思暮想的「馬習二會」。
說到底，他只在乎他自己，並不介意會如何地再次把國民黨逼到窘境，甚至絕地。
馬英九以為他「讓九二共識又活過來了」，其實是又再次把國民黨給鎖進「兩岸同屬中國、走向統一終局」的死巷裡。他的得意洋洋與沾沾自喜，或許是因為自己在習近平眼中的好感度又加了許多，而根本不在乎一路為他辛苦收拾善後的國民黨會如何受傷──有如「渣男」的行徑已顯露無遺。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。