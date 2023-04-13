「九二共識」又「活」過來了，還是國民黨又被馬英九給鎖「死」了？

文：王濬（政治及文字工作者、前陸委會機要秘書、民進黨中國事務部副研究員）

前總統馬英九的訪中之旅在其回到台灣後於機場高喊「『九二共識』又活過來了！」的歡呼聲終於告終。

儘管國民黨又是派夏立言接機，又是召開記者會聲稱「馬英九擦亮中國民國招牌！」但光是看看馬英九執意選在宏都拉斯與台斷交後仍要展開長達十二天的「祭祖與和平之旅」期間，國民黨上從朱立倫、侯友宜、蔣萬安開始，甚至是「外圍」的郭台銘、趙少康，都要不斷被動回應對馬英九訪中期間種種脫序又荒唐言行的回應；想必這十二天的旅程，全世界最提心吊膽終日的恐怕就是國民黨了吧？

不知道這位黨內沒有任何人能管得動、又瘋魔般地執著於「歷史定位」與「馬習二會」的前主席又會說出什麼、要怎麼幫他圓話，這樣的煩惱恐怕並沒有隨馬前主席的出訪結束而終止，因為馬英九在那十二天裡所累積的「業力」，如今才是國民黨要面對的開始。

朱侯郭努力尋找「兩岸新論述」，馬英九讓國民黨又「回到原點」

「兩岸牌」曾經是國民黨最引以為傲的王牌，但過去兩次總統大選已經充分證明：台灣絕大多數選民並不認同自己「也是中國人」、不想要從一個獨立自主的主權國家淪落成「一國兩制」下仰人鼻息的「台灣省」或「特別行政區」，更沒打算未來要跟中國人共同組成一個國家（無論是「三民主義統一中國」還是「被中共併吞」）。

也因此，每次國民黨的大選失利時，黨內就會浮現「檢討兩岸路線」、「放棄『九二共識』」之類的聲音，但也每一次，在中國「關愛的眼神」與黨內大老、權貴和跨海峽政商集團的反對下，最後都不了了之。

當年的「王牌」成了今日的「詛咒」，你可以繼續沒有勇氣「拔除」，但不要指望它會就此奇蹟般地自己消失不見，國民黨人最終還是要面對，這個嚴重與當今時空環境和民意認同相悖離的「九二共識」，特別是對於有志參加總統大選的人來說，更是無法迴避的議題。

當朱立倫努力想推廣他的「親美、友日、和陸」和「2D戰略」、郭台銘提出「和平與繁榮、科技立足」論點、侯友宜一再重複說「我的使命是守護中華民國」，甚至是至今國民黨內沒人要承認是誰下令研擬的「九二共識就是中華民國」新論述。淡化也好，轉向也可，迴避也罷，至少都顯示出國民黨內有志2024者正試圖走出一條能被台灣人接受的新路。

然後，沒有要參選2024也沒任何黨內現職的馬前主席，就這樣「轟隆！」地拋下一個又一個的炸彈，逼迫國民黨又「回到原點」。

馬英九訪中沿路「放火」，國民黨被迫接招收拾爛攤

馬英九在訪中期間，數度強調所謂「原汁原味的『九二共識』」，要逼迫國民黨當家者「別動『九二共識』內涵」的動機不言而喻；一再強調其任內「功在兩岸」的政績，更有向國民黨內持續呼喚「勿忘我」的心機；重提當年連親民黨主席宋楚瑜都聽不下去的「一國兩區」，更讓國民黨在尷尬之餘，也只能硬是挺下去。

最出格的，是身為中華民國卸任國家元首，居然還引用中華人民共和國憲法說「台灣是中國不可分割的一部分」──即使是在象徵性為馬英九「洗塵」的國民黨記者會上，大陸事務部主任林祖嘉提及此點時也只能語焉不詳地帶過。四處「放火」的是馬前主席，但要面對媒體和人民質疑接連「滅火」的卻是逃也逃不掉的國民黨中央。

或許，就是看準了這樣，才讓馬前主席能「高枕無憂」地四處「客隨主便」、讓中方對自己的滿意度能「超乎預期」了吧？

從美國、歐盟、日本等民主國家的案例看來，卸任元首出訪所在都有，但幾乎都是站在協助自己國家「拚外交」的動機上，至少絕沒有像馬前總統這種出去了還一天到晚回頭批評自己政府還唱反調：

你要「台美友好」，我就讓中共有機會大作「反對外部勢力介入」的文章；你追求「國際社會共同挺台」我就當著中國官員的面說「兩岸關係可以由兩岸自己和平解決」；日本駐台代表剛在宏國斷交稱將「堅定挺台」，我就跑去大罵「日本人得到了報應」，甚至還說出「中國防疫是對整個人類的貢獻」這種根本與世界為敵的鬼話。

種種脫序言行不僅罄竹難書，更讓人質疑他對自己過去的曾擔任的「這個」工作，到底還剩幾分的尊重與認同？

Photo Credit: 中央社

只在乎自己，不在乎國家或把全黨逼到絕地

當他連自己的國家與生活的土地都不在乎了，對自己曾擔任過主席的這個黨，又還會有幾分的同理與疼惜呢？

如果馬英九真的在乎國民黨的社會觀感，就不會選擇在宏國斷交時還要去中國；如果馬英九真的想幫朱立倫，就不會沿路散播「仇日」言論，讓主張「友日」並還打算出訪日本的朱主席難看；如果馬英九真的有在介意過侯友宜、郭台銘、朱立倫或任何一個黨內可能的總統參選人，就不會在中國大談「兩岸同屬一中」和「原汁原味九二共識」，更不會還高舉著「中華人民共和國憲法」，有如幫中共宣傳他們的對台主張。

事實證明，他只在乎自己的「歷史定位」、介意自己的「歷史功績」不能被輕易遺忘或修改、在意自己將「九二共識」奉為金科玉律的國民黨兩岸論述不容許被絲毫更動，他或許渴望自己所做的這一切苦心能被遠在北京的某人看見，而能實現他朝思暮想的「馬習二會」。

說到底，他只在乎他自己，並不介意會如何地再次把國民黨逼到窘境，甚至絕地。

馬英九以為他「讓九二共識又活過來了」，其實是又再次把國民黨給鎖進「兩岸同屬中國、走向統一終局」的死巷裡。他的得意洋洋與沾沾自喜，或許是因為自己在習近平眼中的好感度又加了許多，而根本不在乎一路為他辛苦收拾善後的國民黨會如何受傷──有如「渣男」的行徑已顯露無遺。