IMF報告：全球人口高齡化與生產力下降，通膨受控後利率將回疫情前水準
我們想讓你知道的是
英國、美國、歐洲和其他國家的中央銀行，近年一直在提高利率，以應對通貨膨脹。不過國際貨幣基金組織認為，人口高齡化與低生產率，將有助於各國控制通貨膨脹，屆時發達經濟體的中央銀行，會改採寬鬆貨幣政策，並將實際利率降低至COVID-19前的水平。
結合《BBC》報導與國際貨幣基金組織（IMF）的分析報告，由於生產力下降和人口高齡化，國際貨幣基金組織預測，未來全球利率將會下降，回到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發之前的水準。
國際貨幣基金組織於4月10日發布分析報告，指出，利率飆升的關鍵是各國嚴重的通貨膨脹，一旦各國的通貨膨脹得到控制，目前實質利率（已考量過通貨膨脹後的利率）的上升就可能是暫時、且未來可能下降的。
英國、美國、歐洲和其他國家的中央銀行，近年一直透過提高利率應對通貨膨脹。以英國為例，從2021年12月至今，英國的利率已從0.1％上升至4.25％，也提高了許多民眾的房貸成本。英國由於烏俄戰爭，造成能源價格上漲和食品成本飆升，通膨處於近40年來的新高。
不過國際貨幣基金組織認為，人口高齡化與低生產率將有助於各國控制通貨膨脹，屆時發達經濟體的中央銀行，會改採寬鬆貨幣政策，並將實質利率降低至COVID-19前的水平。
高齡化與低生產率將使通膨下降
國際貨幣基金組織認為人口高齡化是降低通膨的一個因素。Polar Capital基金經理戈柏（George Godber）總結，老年人傾向減少支出，有助降低通膨，他向《BBC》解釋：「當你在20多歲、30多歲和40多歲時，你的支出會是最高的——因為在年輕家庭中，夫妻較常花錢裝潢、買車及從事娛樂活動，而隨著年齡增長，消費會慢慢下降。」
他補充：「隨著年齡增長，出門遊玩、過夜的頻率越來越少，坐在家裡追劇的頻率越來越高，消費減少，儲蓄更多，因此人口高齡化往往會抑制通貨膨脹。」
而在出生率下降及人均壽命增加下，許多國家正逐漸邁向高齡化社會。
此外，國際貨幣基金組織補充，生產力是各國衡量生產多少商品和服務的指標，而各國低落的生產力，也將有助於減緩通貨膨脹。
英國央行行長貝利（Andrew Bailey）在上個月的一次演講中為此論點進行了補充。他指出，在2008年金融危機之前，英國的生產率一直受到該國製造業的推動，但在金融危機之後，製造業生產率增長急劇下降，而製造業生產率下降是後來經濟放緩的主要原因。
在COVID-19爆發之前，英國的利率為0.75％，但隨著該國進入封鎖狀態，生產力大幅下降，英國央行在2020年3月兩次將利率下調至0.1％。而英國政府在通過能源價格保證計劃，繼續幫助負擔家庭的能源費，以及批發天然氣價格下降後，英國央行表示，預計通膨將在今（2023）年大幅下降。
然而，貝利拒絕承認利率已經達到最高峰，國際貨幣基金組織也沒有說明利率，將回落至疫情前水平的確切時間。
此外，《BBC》也指出，即便實質利率如國際貨幣基金組織的預測下降，也不會立即緩解民眾的壓力。
報導表示，各國在針對通貨膨脹進行調整後，未來的幾年、甚至幾十年內的常態利率會接近於零，這個現象會導致各國無法透過調降利率刺激經濟，只能選擇大幅購買債券以調節景氣。若各國政府無法控制自己的債務，也將對民眾造成影響。
美國財政部長葉倫：預計美國經濟不會衰退
根據《CNN》報導，國際貨幣基金組織於4月11日發布全球金融穩定報告，預測今年全球經濟成長率，將從去（2022）年的3.4％降至2.8％。同日，美國財政部長葉倫（Janet Yellen），在世界銀行春季會議之前的記者會上表示：「目前還沒有看到信貸將收縮的證據，儘管這是可能的，但我相信我們的銀行體系依然強大且富有彈性，因為其擁有堅實的資本和流動性。」
她補充：「美國經濟表現異常出色，並創造了穩固的就業機會、溫和的通貨膨脹和強勁的消費者支出，所以我預計經濟不會出現下滑。」
她也認為，全球經濟比許多人在去年秋天預期的還要好，今年的情況基本上也不會改變。
近幾個月，在美國聯準會為期一年的努力下，美國40年來最嚴重的通貨膨脹得到舒緩。然而，國際貨幣基金組織的報告也指出，通貨膨脹比各國預期的還久，在未來，各國也可能會面臨，要維持物價穩定還是金融穩定的權衡。
而金融業動盪，烏俄戰爭持續以及美國債務上限未達成協議的狀況，仍為全球經濟的未來增加了不確定性。
新聞來源
- Interest rates likely to fall to pre-Covid levels, IMF predicts（BBC）
- Yellen: ‘Not anticipating a downturn’ in the US economy（CNN）
- Interest Rates Likely to Return Toward Pre-Pandemic Levels When Inflation is Tamed（IMF Blog）
延伸閱讀
- IMF預測英國經濟負成長比俄羅斯還糟，《BBC》分析脫歐仍對英國造成一定的影響
- 到底「聯邦資金利率」要上升到何種水準才能抑制通膨？鷹派、鴿派大對決
- 《長獲利投資》：聯準會為何將「通貨膨脹」視為應該積極對抗的巨獸？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！