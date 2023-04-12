IMF報告：全球人口高齡化與生產力下降，通膨受控後利率將回疫情前水準

結合《BBC》報導與國際貨幣基金組織（IMF）的分析報告，由於生產力下降和人口高齡化，國際貨幣基金組織預測，未來全球利率將會下降，回到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發之前的水準。

國際貨幣基金組織於4月10日發布分析報告，指出，利率飆升的關鍵是各國嚴重的通貨膨脹，一旦各國的通貨膨脹得到控制，目前實質利率（已考量過通貨膨脹後的利率）的上升就可能是暫時、且未來可能下降的。

英國、美國、歐洲和其他國家的中央銀行，近年一直透過提高利率應對通貨膨脹。以英國為例，從2021年12月至今，英國的利率已從0.1％上升至4.25％，也提高了許多民眾的房貸成本。英國由於烏俄戰爭，造成能源價格上漲和食品成本飆升，通膨處於近40年來的新高。

不過國際貨幣基金組織認為，人口高齡化與低生產率將有助於各國控制通貨膨脹，屆時發達經濟體的中央銀行，會改採寬鬆貨幣政策，並將實質利率降低至COVID-19前的水平。

高齡化與低生產率將使通膨下降

國際貨幣基金組織認為人口高齡化是降低通膨的一個因素。Polar Capital基金經理戈柏（George Godber）總結，老年人傾向減少支出，有助降低通膨，他向《BBC》解釋：「當你在20多歲、30多歲和40多歲時，你的支出會是最高的——因為在年輕家庭中，夫妻較常花錢裝潢、買車及從事娛樂活動，而隨著年齡增長，消費會慢慢下降。」

他補充：「隨著年齡增長，出門遊玩、過夜的頻率越來越少，坐在家裡追劇的頻率越來越高，消費減少，儲蓄更多，因此人口高齡化往往會抑制通貨膨脹。」

而在出生率下降及人均壽命增加下，許多國家正逐漸邁向高齡化社會。

此外，國際貨幣基金組織補充，生產力是各國衡量生產多少商品和服務的指標，而各國低落的生產力，也將有助於減緩通貨膨脹。

英國央行行長貝利（Andrew Bailey）在上個月的一次演講中為此論點進行了補充。他指出，在2008年金融危機之前，英國的生產率一直受到該國製造業的推動，但在金融危機之後，製造業生產率增長急劇下降，而製造業生產率下降是後來經濟放緩的主要原因。

在COVID-19爆發之前，英國的利率為0.75％，但隨著該國進入封鎖狀態，生產力大幅下降，英國央行在2020年3月兩次將利率下調至0.1％。而英國政府在通過能源價格保證計劃，繼續幫助負擔家庭的能源費，以及批發天然氣價格下降後，英國央行表示，預計通膨將在今（2023）年大幅下降。

然而，貝利拒絕承認利率已經達到最高峰，國際貨幣基金組織也沒有說明利率，將回落至疫情前水平的確切時間。

IMF對於主要經濟體自然利率的未來預測｜Photo Credit: IMF

此外，《BBC》也指出，即便實質利率如國際貨幣基金組織的預測下降，也不會立即緩解民眾的壓力。

報導表示，各國在針對通貨膨脹進行調整後，未來的幾年、甚至幾十年內的常態利率會接近於零，這個現象會導致各國無法透過調降利率刺激經濟，只能選擇大幅購買債券以調節景氣。若各國政府無法控制自己的債務，也將對民眾造成影響。

美國財政部長葉倫：預計美國經濟不會衰退

根據《CNN》報導，國際貨幣基金組織於4月11日發布全球金融穩定報告，預測今年全球經濟成長率，將從去（2022）年的3.4％降至2.8％。同日，美國財政部長葉倫（Janet Yellen），在世界銀行春季會議之前的記者會上表示：「目前還沒有看到信貸將收縮的證據，儘管這是可能的，但我相信我們的銀行體系依然強大且富有彈性，因為其擁有堅實的資本和流動性。」

她補充：「美國經濟表現異常出色，並創造了穩固的就業機會、溫和的通貨膨脹和強勁的消費者支出，所以我預計經濟不會出現下滑。」

她也認為，全球經濟比許多人在去年秋天預期的還要好，今年的情況基本上也不會改變。

近幾個月，在美國聯準會為期一年的努力下，美國40年來最嚴重的通貨膨脹得到舒緩。然而，國際貨幣基金組織的報告也指出，通貨膨脹比各國預期的還久，在未來，各國也可能會面臨，要維持物價穩定還是金融穩定的權衡。

而金融業動盪，烏俄戰爭持續以及美國債務上限未達成協議的狀況，仍為全球經濟的未來增加了不確定性。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺