Netflix《黑暗榮耀》「毒癮千金」金赫拉是什麼來頭？音樂劇出身，舞蹈、繪畫樣樣精通
我們想讓你知道的是
在Netflix爆紅韓劇《黑暗榮耀》中，飾演毒癮千金「李蓑羅」的演員金赫拉，演技獲得網友一致好評，但你知道嗎？在成為電視劇演員之前，她其實是音樂劇、舞台劇背景出身的喔。快來看看她演藝生涯一路以來的故事與經歷吧。
文：音音有代誌／愛麗絲
2023年Netflix超夯復仇韓劇《黑暗榮耀》引起熱議，除了宋慧喬的「黑化」神演技引發熱議之外，「霸凌五人幫」的惡劣行徑，也是讓人恨得牙癢癢，入戲的粉絲們都迫不及待、想看他們最終究竟會如何自食惡果。
其中，飾演毒癮千金「李蓑羅」的演員金赫拉，演技獲得網友一致好評，但你知道嗎？在成為電視劇演員之前，她其實是音樂劇、舞台劇背景出身的喔。
快來看看她演藝生涯一路以來的故事與經歷吧。
受百老匯啟蒙，戲齡竟然已超過13年
在劇中飾演極富藝術天份的千金畫家「李蓑羅」，表面上是光鮮亮麗、信仰虔誠的牧師之女，私下卻透過吸食毒品來獲取創作靈感。
金赫拉將角色的人物設定發揮得淋漓盡致，吸食毒品後的瘋癲、戒斷症狀的病態、「出口成髒」的言行舉止和高傲慵懶的性格等，都被她詮釋得入木三分，獲得廣大劇迷的盛讚。然而，在演出《黑暗榮耀》之前，金赫拉早已在音樂劇的舞台上累積豐富的表演經驗。
受到百老匯音樂劇《希臘》的啟發，金赫拉從高中時期就立定志向要投身表演產業，夢想成為一名電影演員。儘管家鄉江原道較少表演資源，她也沒有因此而裹足不前，反而積極自學、報名課程、參加競賽，不斷精進自己，甚至到炸雞店打工，補貼家用。
皇天不服苦心人，金赫拉在仁德大學舉辦的《羅密歐與茱麗葉》台詞比賽中奪得冠軍，三百萬韓元的獎金成為她遠赴首爾進修的「追夢基金」。
2009年，她以《開膛手傑克》群演一角出道。此後，金赫拉不斷在音樂劇領域中耕耘，把握每次演出機會，每年平均演出2-3齣劇作，代表作包含《瑪莉居禮》、《月亮與六便士》、《Bernarda Alba》、《Little Jack》等，並曾於2017年獲得韓國 StageTalk Audience Choice Awards最佳舞台劇演員：新人女演員獎的肯定。
曾出過單曲，舞蹈、繪畫樣樣精通
除了音樂劇和舞台劇的演藝經歷之外，金赫拉私底下也是一位不折不扣的藝術家。曾經發行抒情單曲〈三十代的愛情〉，以極具魅力的歌聲講述人到了三十歲之後可遇而不可求的愛情；此外，她也常在個人Instagram上分享自己的繪畫作品與創作過程，以畫作抒發心情，並留下鼓勵粉絲的話語。
巧合的是，也正是她手中的畫筆，讓她成功得到《黑暗榮耀》的演出機會，「第二次試鏡時收到要畫畫的指示，雖然畫得不好，但我的作品中出現十字架、女性裸體、菸酒等元素似乎吸引了劇組，沒想到在當天就收到劇本，還因為太幸福所以大哭一場！」
為了提攜新銳藝術家，金赫拉在大學路上開了一間複合式咖啡廳「RT Project」，作為讓年輕藝術家可以盡情創作、與他人交流的場所。她曾在採訪中表示：「開這間店不是為了賺大錢，而是希望讓單純喜愛畫畫的人，有發揮的地方。」
轉戰電視圈，前途無可限量
2021年開始，金赫拉開始出現在小螢幕上，其中又以《非常律師禹英禑》脫北者母親的演出尤為深植人心。在劇中，她飾演一名脫北者媽媽「季向心」，從北韓逃脫後涉嫌強盜案件，卻為了陪伴女兒長大，不惜當了五年的逃犯，最後在女兒長大後決定自首。金赫拉展現出與《黑暗榮耀》截然不同的演出，畫著素雅的淡妝，展現出為母則強的堅毅，令觀眾為之動容。
最近，金赫拉登上時尚雜誌《allure（Korea）》，以一頭極短金髮亮相，拍攝名為「I am Here」的時尚畫報。在雜誌採訪中，除了分享《黑暗榮耀》拍攝趣事之外，她表示未來最想嘗試的角色是歷史劇中的女性角色，也坦言自己「不著急成為主演，因為是配角所以能演的角色很多，想嘗試各種各樣的東西。」
在音樂劇圈闖蕩13年，如今以《黑暗榮耀》「李蓑羅」成功獲得演藝路上的一大「人生角色」。除了最近正在拍攝中的新作《驅魔麵館2》之外，也期待未來在更多韓劇中看到金赫拉的身影。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！