Netflix《黑暗榮耀》「毒癮千金」金赫拉是什麼來頭？音樂劇出身，舞蹈、繪畫樣樣精通

文：音音有代誌／愛麗絲

2023年Netflix超夯復仇韓劇《黑暗榮耀》引起熱議，除了宋慧喬的「黑化」神演技引發熱議之外，「霸凌五人幫」的惡劣行徑，也是讓人恨得牙癢癢，入戲的粉絲們都迫不及待、想看他們最終究竟會如何自食惡果。

其中，飾演毒癮千金「李蓑羅」的演員金赫拉，演技獲得網友一致好評，但你知道嗎？在成為電視劇演員之前，她其實是音樂劇、舞台劇背景出身的喔。

快來看看她演藝生涯一路以來的故事與經歷吧。

受百老匯啟蒙，戲齡竟然已超過13年

在劇中飾演極富藝術天份的千金畫家「李蓑羅」，表面上是光鮮亮麗、信仰虔誠的牧師之女，私下卻透過吸食毒品來獲取創作靈感。

金赫拉將角色的人物設定發揮得淋漓盡致，吸食毒品後的瘋癲、戒斷症狀的病態、「出口成髒」的言行舉止和高傲慵懶的性格等，都被她詮釋得入木三分，獲得廣大劇迷的盛讚。然而，在演出《黑暗榮耀》之前，金赫拉早已在音樂劇的舞台上累積豐富的表演經驗。

受到百老匯音樂劇《希臘》的啟發，金赫拉從高中時期就立定志向要投身表演產業，夢想成為一名電影演員。儘管家鄉江原道較少表演資源，她也沒有因此而裹足不前，反而積極自學、報名課程、參加競賽，不斷精進自己，甚至到炸雞店打工，補貼家用。

皇天不服苦心人，金赫拉在仁德大學舉辦的《羅密歐與茱麗葉》台詞比賽中奪得冠軍，三百萬韓元的獎金成為她遠赴首爾進修的「追夢基金」。

2009年，她以《開膛手傑克》群演一角出道。此後，金赫拉不斷在音樂劇領域中耕耘，把握每次演出機會，每年平均演出2-3齣劇作，代表作包含《瑪莉居禮》、《月亮與六便士》、《Bernarda Alba》、《Little Jack》等，並曾於2017年獲得韓國 StageTalk Audience Choice Awards最佳舞台劇演員：新人女演員獎的肯定。

曾出過單曲，舞蹈、繪畫樣樣精通

除了音樂劇和舞台劇的演藝經歷之外，金赫拉私底下也是一位不折不扣的藝術家。曾經發行抒情單曲〈三十代的愛情〉，以極具魅力的歌聲講述人到了三十歲之後可遇而不可求的愛情；此外，她也常在個人Instagram上分享自己的繪畫作品與創作過程，以畫作抒發心情，並留下鼓勵粉絲的話語。

巧合的是，也正是她手中的畫筆，讓她成功得到《黑暗榮耀》的演出機會，「第二次試鏡時收到要畫畫的指示，雖然畫得不好，但我的作品中出現十字架、女性裸體、菸酒等元素似乎吸引了劇組，沒想到在當天就收到劇本，還因為太幸福所以大哭一場！」

為了提攜新銳藝術家，金赫拉在大學路上開了一間複合式咖啡廳「RT Project」，作為讓年輕藝術家可以盡情創作、與他人交流的場所。她曾在採訪中表示：「開這間店不是為了賺大錢，而是希望讓單純喜愛畫畫的人，有發揮的地方。」

轉戰電視圈，前途無可限量

2021年開始，金赫拉開始出現在小螢幕上，其中又以《非常律師禹英禑》脫北者母親的演出尤為深植人心。在劇中，她飾演一名脫北者媽媽「季向心」，從北韓逃脫後涉嫌強盜案件，卻為了陪伴女兒長大，不惜當了五年的逃犯，最後在女兒長大後決定自首。金赫拉展現出與《黑暗榮耀》截然不同的演出，畫著素雅的淡妝，展現出為母則強的堅毅，令觀眾為之動容。

最近，金赫拉登上時尚雜誌《allure（Korea）》，以一頭極短金髮亮相，拍攝名為「I am Here」的時尚畫報。在雜誌採訪中，除了分享《黑暗榮耀》拍攝趣事之外，她表示未來最想嘗試的角色是歷史劇中的女性角色，也坦言自己「不著急成為主演，因為是配角所以能演的角色很多，想嘗試各種各樣的東西。」

在音樂劇圈闖蕩13年，如今以《黑暗榮耀》「李蓑羅」成功獲得演藝路上的一大「人生角色」。除了最近正在拍攝中的新作《驅魔麵館2》之外，也期待未來在更多韓劇中看到金赫拉的身影。

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航