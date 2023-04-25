《衝破經濟停滯》：「制度負債」阻礙未來的無形投資，如何擺脫這困住經濟20年的折衷處境
我們想讓你知道的是
在這本具開創性及挑釁意味的書中，兩位作者認為，本世紀對經濟的巨大失望是「以物質資本為基礎的經濟」轉型不完全的結果，亦即，經濟趨勢由物質資產轉向無形資產，但是經濟制度與經濟政策卻沒有跟上轉型，導致無形經濟沒有發揮該有的成長力道，造成經濟停滯等諸多弊病，讓大眾對經濟成長感到失望，並承受後遺症。
文：喬納森・哈斯克爾（Jonathan Haskel）、史蒂安・韋斯萊克（Stian Westlake）
解釋經濟大失望：行為 × 環境 × 轉型的經濟
只要出了大亂子，便不乏解釋成因的理論。如我們在第一章所要討論的，對經濟大失望（Great Economic Disappointment） 的解釋往往可以分成兩類：歸咎於行為的理論與歸咎於環境的理論。
行為派說法認為，只要我們採取更好的作為，便能避免問題發生。左翼批評家主張我們早該以更高的稅收或更嚴格的競爭法規來取消新自由主義；右翼批評家則怪罪於企業家精神的殞落，並且哀嘆逝去的「建造」文化。環境派的解釋則比較宿命論。其中有些人認為我們今天面臨的問題不過是長期失敗的表徵，是資本主義自作自受的報應。
其他人則堅稱停滯是進步的必然結果，也許是因為歷來的成長率靠的是科技的好運氣，譬如內燃機、電氣化、電視和室內管道等等變革性的發明，而我們今天手邊可用的技術就是沒有那麼幸運。有些環境派的解釋是悲觀的，認為過去二十年代表一種新常態；其他人則樂觀一點，預期當我們找到方法提高新技術的成效，未來將有所改進。
我們對於假設人類就是變得更糟糕，或天意或技術的重大開展就是不利於我們的理論，抱持懷疑的態度。這本書要提出另外一種解釋。我們相信，經濟體正在經歷一場根本性的轉變，從一個主要為物質的經濟走向一個基於想法、知識與關係的經濟。不幸的是，大多數情況下，經濟所仰賴的制度沒能跟上腳步。我們看到的種種問題，是一個被夾在不可挽回的過去與無法實現的未來之間的經濟體所顯露的病徵。
我們在2017年出版的書《沒有資本的資本主義》，記述了從主要為物質經濟走向基於想法、知識與關係的經濟的這場轉型，從中注意到投資轉而朝著無形資產（譬如軟體、數據、研發、設計、品牌、訓練和商業流程）而去。這種轉變已經持續四十多年。一如我們在這本新書中所指出的，這樣的變化本身便說明了經濟大失望的某些特徵，從尊嚴不平等加劇到領先企業與落後企業之間恆存的差距皆屬之。
我們在撰寫《沒有資本的資本主義》時，意識到無形資本的故事有一個完全出人意表的面向。似乎在金融危機期間，無形投資的長期成長開始放緩。再怎麼說，無形投資已經穩定成長了幾十年，所以這樣的減速根本不在意料之內，像軟體與研發這類無形投資，還有平台、網路與強勢品牌的無形效益，對企業來說只會變得愈來愈重要。無形資產豐富的公司在全世界股市的主導地位正在提升，而從個體的層面來看，無形投資的需求並沒有減少的跡象。
起初，我們以為無形投資的成長趨緩必定是全球金融危機下的暫時性後果，可是隨著更多數據出現，我們清楚看到這並非一時的衰退。如今它已經跟我們常相左右十年了，而我們相信，它可以在很大程度上解釋這段期間生產力成長的下跌。
革命尚未成功
我們的主張是，這個根本問題是不適當制度（inappropriate institution）的諸多毛病之一，這在第三章將有詳細的闡述。經濟學家和外行人同樣都能普遍接受經濟活動仰賴於制度的這個觀念，這裡所講的制度也就是道格拉斯．諾思（Douglass North）所描述的「人為設計的限制，用來建構政治、經濟與社會互動」，或是阿諾．克林和尼克．舒茲（Nick Schulz）所謂經濟體的「作業系統」。
健全的制度促進交流：譬如能為經濟體帶來進步的貿易、投資與專業分工。健全的制度必須解決交流上的四個問題：確保足夠的承諾（commitment）、解決集體行動（collective-action）的問題、提供資訊（information）、限制無謂的影響力活動（influence activity）。
關鍵問題在於，由於無形資本具有不尋常的經濟屬性，為了適應它們，制度便必須有所改變。想想看，集體行動的需求增加便是一例：像基礎科學研究或職業訓練這類企業沒有意願挹注資金的無形活動，由公家機關來資助便成為更重要的經濟政策。還要考慮資訊的需求增加：資本市場與銀行體系必須有辦法借錢給那些很難用自身的資產來做貸款擔保的公司。
同時間，無謂的影響力活動也增加了：圍繞著以授予他人某些無形資產所有權的智慧財產（intellectual property, IP）權的訴訟愈來愈多；還有在無形投資看來會蓬勃發展的人口稠密地區，有關計畫與分區的毫無功用的爭論也變多了。少了適當的制度，會引發兩個問題：1. 沒有進行有價值的無形投資，導致成長變慢；2. 無形資產豐富的經濟體的潛在不利因子乏人關照。
我們可以用化學裡的催化劑來做比喻，想想何以足以讓一國無形資產增加到占GDP約15％的制度，無法支撐進一步的成長（向反對這種比喻式推理的經濟純粹主義者致歉，雖然我們注意到經濟學裡已經充斥著滿滿的比喻概念）。
酒廠和釀酒職人都知道，酵母菌會製造「酵酶」（zymase），這是一種酵素（enzyme），能催化出讓糖轉化成酒精與二氧化碳的反應。不過，只要發酵液的酒精濃度逐漸上升到超過15％，酵母菌便會死亡，再也製造不出酵酶來引發反應。酵母菌會釀出萄葡酒，但不是白蘭地；能做啤酒，但做不出威士忌。化學工程師談到更普遍的催化劑中毒現象，在這個現象裡，催化劑會因為摻有雜質或因為它們促成的反應所帶來的副作用，而導致效果變差。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/