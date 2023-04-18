【影評】《親密》：長期浸潤在「直男觀點」深水中，沒了加害者，受害者只會更多

文：藝術北飄者

男性情誼，大概極少如此受影壇熱議吧？放眼今（2023）年奧斯卡入圍名單，出現兩部描述男人與男人決裂的佳片。從金球獎最佳音樂及喜劇類影片《伊尼舍林的女妖》，到比利時最佳國際影片代表《親密》，不約而同，凝視著男性在死黨疏遠時，那無人知曉、難以敘明的困境。

然而，這卻是兩者唯一的共同點了。以織品做比喻的話，它們一個是帶刺的椰棕地毯，一個如輕柔細緻的羊毛地毯，同類卻殊異。當對白露骨、畫面濺血的《伊尼舍林的女妖》，以男人斷交暗喻國族內戰，《芭蕾少女夢》比利時導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）的新片《親密》，卻聚焦少年為適應大環境而傷及友誼的抉擇，對話節制、畫面唯美，諷刺地營造出一片沈靜而溫煦的氛圍。

而那，更近似於開到荼靡的春末時分——當我們還妄想著春之永駐，卻總擋不住夏神，以摧花辣手催落片片凋瓣，爛在底下的春泥裡。而那爛泥居然還有個別名，名喚——男性氣概。

Photo Credit: 傳影互動

（以下有雷，斟酌閱讀）

記得小時候，你多努力融入同儕嗎？又是否因此而選擇，與某些人適度切割？合群，本是每個人成長的必修課，但對伊登丹布林（Eden Dambrine）飾演的里歐來說，這堂課簡直要命地難。有多難？先別急，照例讓我們看張畫吧。

《列奧尼達在溫泉關》，來自19世紀初名畫家大衛（Jacques-Louis David）之手，描繪斯巴達王列奧尼達，率300壯士於溫泉關英勇抵禦波斯大軍的場景。

大衛筆下的斯巴達王，超、級、Man！他短髮、他蓄鬍、他眼神堅定，雙手分別緊握著長劍與長矛，更讓人臉紅心跳的是，他衣不蔽體，好身材展露無遺——即使比不上現今IG上養眼的健美猛男，至少在外觀上，符合一般人對男性的想像。

如果你生在斯巴達，卻不像斯巴達，那你很可能和里歐做出一樣的反應。

Photo Credit: wikipedia 大衛所繪《列奧尼達在溫泉關》

實況轉播，花樣少年的易容之路

從小，里歐與古斯塔法夫德韋勒（Gustav De Waele）飾演的雷米情同兄弟、形影不離，本以為國中分到同班，堪比幸運之神的眷顧。孰料自己陰柔的氣質、雙方親暱的互動，卻招來眾人異樣的眼光，甚至明目張膽地以言行霸凌。種種壓力如山雨驟至，讓里歐暗自下了一個決定，只是這決定，意外引燃一枚有去無回的核彈，讓同學與家人無一倖免。

劇本的張力，就來自於非典型與典型男子的衝突。仔細對照兩個主角與班上男孩的喜好，差異山大。班上主流的男生們，熱愛游泳和球類運動，唯一從事的靜態活動大概只有電玩，很可能還是因為遊戲裡充斥著競技與廝殺的快感。

倒是雷米和里歐，一個喜歡吹奏雙簧管，一個則是親手為對方畫下肖像畫（雖然以塗鴉搞笑為主），就連兩人玩的打仗遊戲，也未曾大動干戈，只是假想著敵人迫近，便立馬並肩奔逃，逃向里歐家人工作的花田，逃向那綺麗魔幻的兩人世界...，而在那兒，擁抱、靠睡，都不過是兄弟情的尋常表現。

異數，尤其與主流相悖的異數，總會招致好奇與不解。

走進校園的花美男里歐，自然成為孩子們聊賴生活的消遣。稍好的情況，是被當做談資，在尚不知拿捏分寸的童言童語中，接受女孩們你一言我一語的試探。

更不舒服的情境來自同性，「娘砲」、「娘娘腔」、「搞gay」的揶揄不過小菜一碟，動手動腳的捉弄，才是重口味的主菜，讓味蕾震顫，渾身酥麻，麻到失去理智也麻到友誼都可以不顧。

我這麼問只是好奇， 因為以朋友而言你們太親密了。可我沒有不好的意思喔。

Photo Credit: 傳影互動

好奇心殺死的，不只有貓

好奇心無傷大雅，卻足以餵養冷漠的種子，讓它萌芽、蔓生、挺拔成一堵森嚴的樹籬。

為了融入群體，里歐開始對雷米築牆。下課時，他刻意加入男孩踢球的行列、主動報名參加冰上曲棍球隊，好替自己貼上一個「正常男孩」的標籤，隱沒在樣板但安全的男人堆裡頭，把情感，盡數冰封在酷寒的球場裡。

這些計畫，自然沒有雷米存在的餘地，否則再多努力都可能化為泡影。更要緊的是，千萬不能再像過去一樣，摟摟抱抱身體距離等於零——避免同框，才是「理想里歐養成之路」的最高指導原則。

但一夕落成的冰牆，對敏感纖細的雷米來說，情何以堪？

不告而別，猶如子彈在身上開花，終生難癒。里歐發現雷米又欺身共枕的破曉時分，兩人架拐子扭打，火花比紅牆更紅，逼真的程度，讓人不免憶起幼時與同齡者的衝突時刻，呼吸也跟著急促起來。雷米質問里歐放鴿子的場面，又是一道心靈重擊，對他的難過與激動，感同身受。

好奇心沒有殺死貓，卻殺了人。影片後半聚焦在雷米身後，里歐承受的罪疚感。

正如大多數倖存者一樣，他一開始逞強裝沒事，卻時常暴怒地氣母親、氣同學，在派對上突然失神、落寞，又在夜裡因壓力尿床，對擁抱和體溫的需要，悉數轉向有血緣的親兄弟身上。

直到在冰球場上意外骨折，積壓已久的悲傷，終於得以假受傷之名而徹底宣洩。這樣的安排，巧妙呼應當初兩人打架後，雷米在餐桌上落淚卻託言胃痛的反應。

Photo Credit: 傳影互動

比傷痛更傷痛的事，是無人扛責

最駭人之處，在於加害者難以指認。

在中學生心智未臻成熟的前提下，指責里歐自私、怪罪同學不友善，顯然過於嚴苛，所以雷米媽媽即使得知真相後，第一時間棄里歐而去，卻很快選擇了原諒（當然或多或少也念在舊情上）。

如果將責難的指頭指向師長，那又如何？怪他們沒有事前教育孩子包容異己、怪他們沒適時介入，乍看之下很合理，但說實在話，孩子們的吵吵鬧鬧能多當真？何況當整個社會，長期浸潤在「直男觀點」的深水中，又有多少人願意逆風擔起可能的反對聲浪，自找麻煩去教育孩子「性別多元」的重要？