讀小說《挪威的森林》與《正常人》：相隔一代30年，卻有四個微妙的共通點

文：陶曉嫚

《挪威的森林》與《正常人》這兩部小說很難被歸類在某種類型，經常被書評介紹以「成長故事」四字概括。

兩本小說分別發行於1987年和2018年，時間跨度差不多有一代三十年，兩位作者村上春樹和莎莉魯尼（Sally Rooney）分別出生於日本和愛爾蘭，故事發生的舞台與年代完全不同，前者是1968年左翼學潮席捲、通聯靠市內電話與書信的東京，後者是金融海嘯之後、智慧型手機與網路社群大爆發的2011年。

即使如此，我在閱讀兩部名作的過程中，歸納四個微妙的共通點，這些共通點幫助讀者回首曾經經歷的青春，切開專屬於那個階段的迷惘，找到與自我、他人還有世界共存的方式。

一，主角的年齡層都在中學到二十幾歲這段「初成年」的後青春期，因為大學生的身分而有時間和心理上的餘裕，對包含但不限於愛情的人際關係進行叩問、嘗試和追求

《正常人》的故事起始於藍領勞工的孩子、高中風雲人物男主角康諾，與出身上流社會、與中學校園格格不入的邊緣女主角梅黎安，兩個人雖然擦出火花，但中學極度緻密的校園生活和人際關係位階卻按熄兩人之間的星火，不過人生還很長，人們渴望的生活在他方，例如離開家鄉去上大學。

作者莎莉魯尼如此描述青少年階段的終結，「大家離開老家，他離開老家。他們在卡瑞克雷的生活，他們自以為充滿戲劇性與重要性的生活，就這樣有始無終地結束了。這樣的生活永不復返，再也不會一樣了。」

對照《挪威的森林》的開端，男主角渡邊徹的高中同學Kizuki與直子是青梅竹馬兼男女朋友，三個人經常聚在一起，Kizuki在十七歲那年自殺，事前毫無徵兆。隔年是1968年，渡邊與直子分別前往東京上大學，兩人在火車上重逢而開始連繫，發展出比朋友以上戀人未滿更一言難盡的關係。渡邊在宿舍與學校中結識了其他性格迥異的人們。

這群人分別是有亞斯伯格特質、一心想製作地圖的室友突擊隊；宿舍中家世背景雄厚、就讀於東大法律系的學長永澤，智商、社交手腕與男子氣概都令眾人崇拜的永澤不斷在酒吧中獵豔，攻略一個又一個一夜情對象，他有一位豪不做作、就讀名門女子大學的大家閨秀正宮女友，是渡邊評價為「若我有這樣的女朋友，才不會跟其它無聊女子睡覺」的初美；出沒在大學課堂上，外貌新潮、言行開朗又不時耍任性，一時間猜不透有哪些隱情的小林綠……

渡邊要如何理解或是錯過這群人，又怎樣讓自己被他們理解？

Photo Credit: GettyImages 莎莉魯尼

二，理解他人與自己是一門深邃的技藝，需要在茫茫人海中找到信賴的對象並持續不懈地表達

渡邊很習慣與另一對情侶共同聚會、擔任聽眾的角色，見識過永澤的談話技巧與話題格局後，中學時代的Kizuki講座完全是小兒科。然而，渡邊並不尊敬或是佩服永澤的外在優勢、或是他上過多少女人，而是對他人性複雜的特質感興趣。

「永澤兄這個人以極為極端的形式擁有若干相反的特質。他有時會溫柔到連我都感動的地步，而同時又壞心眼的可怕。擁有令人驚訝程度的高貴精神，同時又是毫無救藥的俗物。一面領導著人家樂天地往前衝，那顆心卻在陰鬱的泥沼底下孤獨地翻滾。我對他這種內心的背反性，從一開始就很清楚地感覺到，為什麼其他的人卻看不出他的這一面，我實在不瞭解。這個男人也懷有這個男人的地獄而活著。」

永澤因此認定渡邊是稀奇的存在，用「私人朋友」的規格對待他，縱使永澤如何自戀、早熟和社會化，能在不受威脅的適當契機下，遇到「穿越表象真正理解自己的人」，也會願意敞開心防。

有趣的是，無論是《挪威的森林》還是《正常人》，主角的初戀都是受到外貌和性慾牽引，但交往後卻發現自己和對方聊不來，於是草率地終結了。

康諾為了鞏固自己在高中的地位，撇下聊得來又有肉體關係的梅黎安，跟一位長相漂亮的女同學交往，那是他第一任女朋友：「她講話的時候，他有時會看著電話，然後她就會說：你根本沒在聽。他很討厭這樣，因為她講的沒錯，他根本就沒在聽，但他真的認真聽的時候，又一點都不喜歡她講的事情。」

即使敏銳又溫柔如渡邊，也不免荷爾蒙衝腦，高中時對明明對某個女孩的本質完全不感興趣，上床後看似負責但其實是胡亂就確認男女朋友關係，交往一下子就分手。小說中甚至沒有提到這個女孩的姓名或個人資訊，村上會這樣寫，並非這個女孩「一點也不重要」，而是渡邊「完全沒花心力理解她」。

草率的初戀指引了他們接下來重要的生命課題：好好理解別人，不要重蹈覆轍。

Photo Credit: GettyImages 村上春樹

三，社會階級的差異隨著年歲增長越來越鮮明

從中學進入模擬社會的前哨站——大學，人們越來越關注構成人生勝利組的元素，此時是不是運動會上的得分王、畢業舞會有誰邀請你，甚至成績好不好都不再那麼重要，就讀和畢業的學校、交往聯姻的對象、家族給予的後援才是硬道理，

《挪威的森林》有不少對白談及階級差異。永澤的正宮女友、高貴又善良的初美屢次想搓合自己的學妹與渡邊，但都被渡邊拒絕了，理由很直白，「我太窮了，不能跟初美姊那所大學的女生交往。」雖然初美解釋並非每個有錢人家都會養出勢利眼，但階級落差明擺在那——

初美姊微笑著說。「不過渡邊君，這跟窮不窮沒什麼關係。雖然我們班上確實也有幾個非常做作神氣的女孩子，但我們其他人都很普通啊。中午在學校餐廳也不過吃兩百五十圓的快餐——」

「不過初美姊。」我插嘴道，「我們學校的快中午快餐分A、B、C三種，A餐一百二十圓、B餐一百圓、C餐八十圓。而且我偶爾吃A餐時，大家都會以厭惡的眼光看我。吃不起C餐就吃六十圓的拉麵。是這樣的學校。你覺得能談得來嗎？」

初美姊大笑起來。「好便宜啊，我也去吃吃看。不過，渡邊君，你是個好人，一定可以跟她談得來的。或許她也會喜歡吃一百二十圓的快餐也說不定。」

「怎麼可能。」我笑著說。「誰都不會喜歡吃那種東西，只是沒辦法才吃的。」

在《正常人》中，原本是高中校園人氣王的康諾到首都上頂尖大學後，反而成為邊緣人，讓他地位晉升的是梅黎安。「有錢人彼此幫忙，身為梅黎安最好的朋友與可能的性伴侶，康諾的地位也提升到近似富人的程度：會有人幫他辦生日驚喜派對，也會有從天而降的工作機會。」

所以康諾私下對梅黎安吐露：「我當時大概覺得如果搬到這裡來，可能比較可以融入。妳知道的，也許我可以找到更多心性相同的人。可是老實說，這裡的人比我在高中時代認識的人更差勁。我的意思是，在這裡，大家都只在乎誰的爸媽比較有錢。」