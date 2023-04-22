讀小說《挪威的森林》與《正常人》：相隔一代30年，卻有四個微妙的共通點
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《挪威的森林》與《正常人》這兩部小說很難被歸類在某種類型，經常被書評介紹以「成長故事」四字概括。兩位作者村上春樹和莎莉魯尼分別出生於日本和愛爾蘭，故事發生的舞台與年代也完全不同，即使如此，我在閱讀兩部名作的過程中，還是歸納了共通點，幫助讀者回首曾經經歷的青春，切開專屬於那個階段的迷惘，找到與自我、他人還有世界共存的方式。
文：陶曉嫚
《挪威的森林》與《正常人》這兩部小說很難被歸類在某種類型，經常被書評介紹以「成長故事」四字概括。
兩本小說分別發行於1987年和2018年，時間跨度差不多有一代三十年，兩位作者村上春樹和莎莉魯尼（Sally Rooney）分別出生於日本和愛爾蘭，故事發生的舞台與年代完全不同，前者是1968年左翼學潮席捲、通聯靠市內電話與書信的東京，後者是金融海嘯之後、智慧型手機與網路社群大爆發的2011年。
即使如此，我在閱讀兩部名作的過程中，歸納四個微妙的共通點，這些共通點幫助讀者回首曾經經歷的青春，切開專屬於那個階段的迷惘，找到與自我、他人還有世界共存的方式。
一，主角的年齡層都在中學到二十幾歲這段「初成年」的後青春期，因為大學生的身分而有時間和心理上的餘裕，對包含但不限於愛情的人際關係進行叩問、嘗試和追求
《正常人》的故事起始於藍領勞工的孩子、高中風雲人物男主角康諾，與出身上流社會、與中學校園格格不入的邊緣女主角梅黎安，兩個人雖然擦出火花，但中學極度緻密的校園生活和人際關係位階卻按熄兩人之間的星火，不過人生還很長，人們渴望的生活在他方，例如離開家鄉去上大學。
作者莎莉魯尼如此描述青少年階段的終結，「大家離開老家，他離開老家。他們在卡瑞克雷的生活，他們自以為充滿戲劇性與重要性的生活，就這樣有始無終地結束了。這樣的生活永不復返，再也不會一樣了。」
對照《挪威的森林》的開端，男主角渡邊徹的高中同學Kizuki與直子是青梅竹馬兼男女朋友，三個人經常聚在一起，Kizuki在十七歲那年自殺，事前毫無徵兆。隔年是1968年，渡邊與直子分別前往東京上大學，兩人在火車上重逢而開始連繫，發展出比朋友以上戀人未滿更一言難盡的關係。渡邊在宿舍與學校中結識了其他性格迥異的人們。
這群人分別是有亞斯伯格特質、一心想製作地圖的室友突擊隊；宿舍中家世背景雄厚、就讀於東大法律系的學長永澤，智商、社交手腕與男子氣概都令眾人崇拜的永澤不斷在酒吧中獵豔，攻略一個又一個一夜情對象，他有一位豪不做作、就讀名門女子大學的大家閨秀正宮女友，是渡邊評價為「若我有這樣的女朋友，才不會跟其它無聊女子睡覺」的初美；出沒在大學課堂上，外貌新潮、言行開朗又不時耍任性，一時間猜不透有哪些隱情的小林綠……
渡邊要如何理解或是錯過這群人，又怎樣讓自己被他們理解？
二，理解他人與自己是一門深邃的技藝，需要在茫茫人海中找到信賴的對象並持續不懈地表達
渡邊很習慣與另一對情侶共同聚會、擔任聽眾的角色，見識過永澤的談話技巧與話題格局後，中學時代的Kizuki講座完全是小兒科。然而，渡邊並不尊敬或是佩服永澤的外在優勢、或是他上過多少女人，而是對他人性複雜的特質感興趣。
「永澤兄這個人以極為極端的形式擁有若干相反的特質。他有時會溫柔到連我都感動的地步，而同時又壞心眼的可怕。擁有令人驚訝程度的高貴精神，同時又是毫無救藥的俗物。一面領導著人家樂天地往前衝，那顆心卻在陰鬱的泥沼底下孤獨地翻滾。我對他這種內心的背反性，從一開始就很清楚地感覺到，為什麼其他的人卻看不出他的這一面，我實在不瞭解。這個男人也懷有這個男人的地獄而活著。」
永澤因此認定渡邊是稀奇的存在，用「私人朋友」的規格對待他，縱使永澤如何自戀、早熟和社會化，能在不受威脅的適當契機下，遇到「穿越表象真正理解自己的人」，也會願意敞開心防。
有趣的是，無論是《挪威的森林》還是《正常人》，主角的初戀都是受到外貌和性慾牽引，但交往後卻發現自己和對方聊不來，於是草率地終結了。
康諾為了鞏固自己在高中的地位，撇下聊得來又有肉體關係的梅黎安，跟一位長相漂亮的女同學交往，那是他第一任女朋友：「她講話的時候，他有時會看著電話，然後她就會說：你根本沒在聽。他很討厭這樣，因為她講的沒錯，他根本就沒在聽，但他真的認真聽的時候，又一點都不喜歡她講的事情。」
即使敏銳又溫柔如渡邊，也不免荷爾蒙衝腦，高中時對明明對某個女孩的本質完全不感興趣，上床後看似負責但其實是胡亂就確認男女朋友關係，交往一下子就分手。小說中甚至沒有提到這個女孩的姓名或個人資訊，村上會這樣寫，並非這個女孩「一點也不重要」，而是渡邊「完全沒花心力理解她」。
草率的初戀指引了他們接下來重要的生命課題：好好理解別人，不要重蹈覆轍。
三，社會階級的差異隨著年歲增長越來越鮮明
從中學進入模擬社會的前哨站——大學，人們越來越關注構成人生勝利組的元素，此時是不是運動會上的得分王、畢業舞會有誰邀請你，甚至成績好不好都不再那麼重要，就讀和畢業的學校、交往聯姻的對象、家族給予的後援才是硬道理，
《挪威的森林》有不少對白談及階級差異。永澤的正宮女友、高貴又善良的初美屢次想搓合自己的學妹與渡邊，但都被渡邊拒絕了，理由很直白，「我太窮了，不能跟初美姊那所大學的女生交往。」雖然初美解釋並非每個有錢人家都會養出勢利眼，但階級落差明擺在那——
初美姊微笑著說。「不過渡邊君，這跟窮不窮沒什麼關係。雖然我們班上確實也有幾個非常做作神氣的女孩子，但我們其他人都很普通啊。中午在學校餐廳也不過吃兩百五十圓的快餐——」
「不過初美姊。」我插嘴道，「我們學校的快中午快餐分A、B、C三種，A餐一百二十圓、B餐一百圓、C餐八十圓。而且我偶爾吃A餐時，大家都會以厭惡的眼光看我。吃不起C餐就吃六十圓的拉麵。是這樣的學校。你覺得能談得來嗎？」
初美姊大笑起來。「好便宜啊，我也去吃吃看。不過，渡邊君，你是個好人，一定可以跟她談得來的。或許她也會喜歡吃一百二十圓的快餐也說不定。」
「怎麼可能。」我笑著說。「誰都不會喜歡吃那種東西，只是沒辦法才吃的。」
在《正常人》中，原本是高中校園人氣王的康諾到首都上頂尖大學後，反而成為邊緣人，讓他地位晉升的是梅黎安。「有錢人彼此幫忙，身為梅黎安最好的朋友與可能的性伴侶，康諾的地位也提升到近似富人的程度：會有人幫他辦生日驚喜派對，也會有從天而降的工作機會。」
所以康諾私下對梅黎安吐露：「我當時大概覺得如果搬到這裡來，可能比較可以融入。妳知道的，也許我可以找到更多心性相同的人。可是老實說，這裡的人比我在高中時代認識的人更差勁。我的意思是，在這裡，大家都只在乎誰的爸媽比較有錢。」
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
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根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。