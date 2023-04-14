2023/04/14,
軍事

中共軍機軍艦在耀武揚威之前，要不要先仔細評估在海峽的「戰場存活率」？

中共軍機軍艦在耀武揚威之前，要不要先仔細評估在海峽的「戰場存活率」？
山東號航母｜Photo Credit: 日本防衛省統合幕僚監部 @ CC BY 4.0

我們想讓你知道的是

如果把作戰的場域搬到平均寬度只有200來公里的台灣海峽，可說完全在我們現有的反艦飛彈的射程和火力覆蓋範圍。要是兩岸一旦開戰，中共任何船艦只要進入台灣海峽，就很難活出生天了，哪有可能讓他們進逼到三海哩外？

文：黃澎孝

中共三天圍台軍演結束了。但是，中共的內外宣，仍然緊扣著軍演的一些細節吹噓不休⋯⋯。中國文宣部門和大小粉紅們，最為津津樂道的有三件事：

  1. 共軍三天裡破紀錄的出動軍機多達232架次進入台灣海峽。
  2. 三天內派出軍艦32艘次與我艦對峙。最近距離僅三海哩。
  3. 山東艦航母繞行台灣東部海域，出宮古海峽與美國尼米茲航母「對峙」。

但是，我們看看這一年多在烏克蘭戰場天空上，怎麼就不曾出現過像中共空軍那種動輒幾十架軍機編隊飛行的陣仗呢？難道俄羅斯的空軍還不如中國嗎？其實，答案很簡單，即便以烏克蘭那麼薄弱的防空系統，俄羅斯再怎麼先進的飛機，都曾有被防空飛彈，甚至於肩射飛彈擊落的紀錄。

換言之，以台灣防空系統之先進，各式防空飛彈密度之高，如果像中共軍演那樣子，軍機成群結隊飛進台灣海峽，那不是集體自殺找死嗎？

另外，俄羅斯不見蹤影的，還有他們的黑海艦隊。這是因為2022年4月13日，俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號飛彈巡洋艦於蛇島東方的海域上，遭到了烏克蘭老舊的亞音速反艦飛彈「海王星」擊沈後，俄羅斯黑海艦隊的船艦就此「深居簡出」，再也不敢在黑海囂張了。

換言之，如果把作戰的場域搬到平均寬度只有200來公里的台灣海峽，可說完全在我們現有的反艦飛彈的射程和火力覆蓋範圍。要是兩岸一旦開戰，中共任何船艦只要進入台灣海峽，就很難活出生天了，哪有可能讓他們進逼到三海哩外？

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Photo Credit: GettyImages
遼寧號航母

更離譜的是，以山東艦那樣一艘山寨自遼寧艦落伍又兩光的航母，哪有可能穿越得了日本的宮古海峽？以這艘航母的戰鬥能力，去和美國的尼米茲航母「對峙」，甚至還要進行「區域拒止」？那就未免「馬不知臉長」的自曝其短了。

事實上，以上兩則俄烏戰爭中鮮明的案例，不啻告訴世人一個簡單的軍事常識：任何戰具在推出戰場耀武揚威之前，首先就要好好評估它們的「戰場存活率」。否則的話，就會「肉包子打狗」有去無回了。

總而言之，演習視同作戰，各種演習的科目想定，都得要結合實戰的合理狀況，決不能夠一廂情願的憑空幻想。甚至於還以寫武俠小說，科幻動畫的方式，來編造一些自欺欺人的「武統神劇」，那就只有徒增笑柄而已了。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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