飛宏受惠電動車爆發，子公司馳諾瓦在全球35個市場出貨3萬座充電樁，積極搶攻日本市場
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飛宏科技歷經多年財報逐漸優化，而受惠電動車熱潮，充電樁出貨日益攀高，股價無懼景氣雜音跟著創下波段新高，而為了更專注搶占充電樁市場，它們分拆充電樁部門成立馳諾瓦科技（Zerova），未來馳諾瓦將以何種策略進攻全球成為市場矚目焦點。
台灣知名電源供應器供應商飛宏科技（Phihong）受惠電動車產業爆發，充電樁事業跟著水漲船高，其股價自2020年的「個位數」一路攀升，近日更無懼全球景氣雜音，再度創下波段新高達66.3元（截至4月12日），為了更專注於發展充電樁，飛宏分拆部門而成立馳諾瓦科技（Zerova）要擴大進攻全球市場。
充電樁商機爆發，2027年將達1462萬座
近年電動車產業迎來一波熱潮，各國相繼推出補助條款，帶動充電樁出貨量也跟著攀高。據法國市場調查公司Reportlinker報告指出，全球充電樁由2022年的235.4萬座，到了2027年將翻數倍達到1462萬座，成長幅度驚人，顯示充電樁市場商機無窮。
隨著充電樁市場擴大，許多台灣業者加入戰局，除了飛宏，還包含台達電（Delta）、華城電能，以及由起而行綠能、士林電機和和泰集團共同成立的充壩（Gochabar）等多家業者。
飛宏最新法說會資料顯示，2022全年營收為新台幣140.17億元，較前年成長14.11%，毛利達到21.41億元、年增45.36%，毛利率15.28%、年增3.29個百分點。
飛宏的2022年每股稅後盈餘0.19元，這是歷經連續虧損4年後首次轉虧為盈，創下2015年以來的最佳表現，顯示整體財報持續優化，而充電樁事業營收占比也開始快速成長。
飛宏為了專注搶占充電樁市場，2022年9月將「電動車能源事業研發部門」分拆成立全新子公司——馳諾瓦科技（Zerova）。
4月12日，馳諾瓦在「E-Mobility Taiwan Hybrid台灣國際智慧移動展」中發表全新的產品，分別是單體式直流充電樁DQ480和DS240，以及搭載50吋4K螢幕的廣告充電樁DA480等多款充電產品。
從發表的新品來看，馳諾瓦進攻B2B商用充電樁市場明確。
例如，主打的DQ480為全球首款可輸出最大功率480kW的單體式直流充電樁，搭配4支直流充電槍，可依客戶需求可自由搭配7吋、21.5吋與32吋等不同的螢幕組合，未來商業車隊、加油站、商業與購物中心等都能應用。
此外，DS240單體式240kW雙槍充電樁，則可融入如車站、購物中心與商業大樓等地區；值得注意的是「廣告充電樁DA480」中內建雙面50吋4K螢幕，提供客戶有更多元廣告應用之需求。
馳諾瓦指出，DA480充電樁上面的「螢幕」可有效吸引人流停駐，成功開發出充電樁的另一項商業應用；此外，產品還具有IP55防水外殼與-30°C至50°C耐候寬溫，可應對各國不同的戶外氣候。
馳諾瓦強調，這些新品均將計畫進入量產階段，預計於2023下半年正式出貨，提供車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴跨場域站點，未來可望走向更寬廣的國際市場。
馳諾瓦董座：1台電車要3座充電樁
事實上，馳諾瓦母公司飛宏已經在電源產品深耕達50年，是全球知名的電源供應器供應商，且於加州、紐約、荷蘭、中國和日本以及越南等皆設有服務據點。
飛宏主要的產品，包含電源適配器、電池充電器、乙太網路供電器（PoE）、電動車充電樁、工地用音響和消費性電子產品，跨足的產業面向相當多元。
這些年，飛宏的充電樁產品出貨一飛沖天。飛宏於2023年法說會上表示，充電樁的2021年營收是3.25億元，占比僅達到2.6%，到了2022年18.77億元，占比一口氣提高到13.4%。
馳諾瓦董事長林飛宏強調，未來將提供合作夥伴從設計、生產、驗證到服務，是B2B的一條龍營運模式，目前已經在全球35個市場出貨超過3萬座充電樁，未來1台電動車需要3座充電樁，對市場的發展相當樂觀。
充電樁四大挑戰
其實馳諾瓦早和許多集團有合作，例如台泥。自從台泥於2021年收購歐洲能源公司並改名為NHOA，它們計畫在2025年於歐美銷售要達到1.5萬台充電樁，2030提高到9萬座。
馳諾瓦強調，將在此基礎上跟台泥合作，預計營業觸角會遍及全球，而目前合作的客戶還包含：全球第2大化石燃料穀牌（Shell）、奧迪汽車（Audi）等。
不過，充電樁市場雖然成長快速，但競爭對手也越來越多，要能夠在市場上勝出，產品就必須多元靈活。
根據工研院報告指出，充電樁有4項挑戰要克服：
- 產品兼容性，也就是在不同的同充電協議、平台和充電規格的系統能夠運作；
- 硬體設備的耐久，適應各地的路況、氣候等。
- 電動車業者磨合，因為各國法規，各大零件供應商的差異，尤其市場上眾多業者系統並存，如何優化是一大學問；
- 併入各類電網，充電樁如何併入電網發揮最大效能是關鍵，由於各國基礎設施容量，甚至是電壓不一致。以上都考驗開發人員和業者營運的能力。
馳諾瓦先克服挑戰，攻日本再進軍全球
馳諾瓦全球市場行銷處長黃南瑄有信心的表示，馳諾瓦可以克服挑戰，目前產品要和不同的車廠對接，還有突破各國法規等，這就是馳諾瓦的技術門檻。
他補充說明，以日本法規而言，該市場比較保守，公司會極力突破法規，搶占日本的商機，此外充電設備如何跟儲能設備結合、電池成本都是公司努力的目標。
黃南瑄進一步指出，在全球布局方面，除了在中國東莞、越南等地以外，將持續進行台南二廠、三廠的擴廠工程，現階段先拓展日本業務，馳諾瓦已經在今年年初購入日本千葉工廠，積極準備拓展當地市場，日後也將開發其它市場。
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核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。