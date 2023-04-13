飛宏受惠電動車爆發，子公司馳諾瓦在全球35個市場出貨3萬座充電樁，積極搶攻日本市場

台灣知名電源供應器供應商飛宏科技（Phihong）受惠電動車產業爆發，充電樁事業跟著水漲船高，其股價自2020年的「個位數」一路攀升，近日更無懼全球景氣雜音，再度創下波段新高達66.3元（截至4月12日），為了更專注於發展充電樁，飛宏分拆部門而成立馳諾瓦科技（Zerova）要擴大進攻全球市場。

充電樁商機爆發，2027年將達1462萬座

近年電動車產業迎來一波熱潮，各國相繼推出補助條款，帶動充電樁出貨量也跟著攀高。據法國市場調查公司Reportlinker報告指出，全球充電樁由2022年的235.4萬座，到了2027年將翻數倍達到1462萬座，成長幅度驚人，顯示充電樁市場商機無窮。

隨著充電樁市場擴大，許多台灣業者加入戰局，除了飛宏，還包含台達電（Delta）、華城電能，以及由起而行綠能、士林電機和和泰集團共同成立的充壩（Gochabar）等多家業者。

飛宏最新法說會資料顯示，2022全年營收為新台幣140.17億元，較前年成長14.11%，毛利達到21.41億元、年增45.36%，毛利率15.28%、年增3.29個百分點。

飛宏的2022年每股稅後盈餘0.19元，這是歷經連續虧損4年後首次轉虧為盈，創下2015年以來的最佳表現，顯示整體財報持續優化，而充電樁事業營收占比也開始快速成長。

飛宏科技公開資訊

飛宏科技公開資訊

飛宏為了專注搶占充電樁市場，2022年9月將「電動車能源事業研發部門」分拆成立全新子公司——馳諾瓦科技（Zerova）。

4月12日，馳諾瓦在「E-Mobility Taiwan Hybrid台灣國際智慧移動展」中發表全新的產品，分別是單體式直流充電樁DQ480和DS240，以及搭載50吋4K螢幕的廣告充電樁DA480等多款充電產品。

馳諾瓦科技提供 馳諾瓦於智慧移動展展出新品，由左至右為DD360、DQ480、DS240、DA480，每一個產品都搭配較大的螢幕，馳諾瓦講求設計，充電樁流線腰身搭配底部星光燈與三色全彩充電照明，可輕鬆融入各式現代城市。

從發表的新品來看，馳諾瓦進攻B2B商用充電樁市場明確。

例如，主打的DQ480為全球首款可輸出最大功率480kW的單體式直流充電樁，搭配4支直流充電槍，可依客戶需求可自由搭配7吋、21.5吋與32吋等不同的螢幕組合，未來商業車隊、加油站、商業與購物中心等都能應用。

此外，DS240單體式240kW雙槍充電樁，則可融入如車站、購物中心與商業大樓等地區；值得注意的是「廣告充電樁DA480」中內建雙面50吋4K螢幕，提供客戶有更多元廣告應用之需求。

Photo Credit：關鍵評論網／莊貿捷 馳諾瓦推出的廣告充電樁480很吸睛，機身搭配大片螢幕，做出和其他業者不同的差異，而採用該產品，同時也能創造更多附加價值。

馳諾瓦指出，DA480充電樁上面的「螢幕」可有效吸引人流停駐，成功開發出充電樁的另一項商業應用；此外，產品還具有IP55防水外殼與-30°C至50°C耐候寬溫，可應對各國不同的戶外氣候。

馳諾瓦強調，這些新品均將計畫進入量產階段，預計於2023下半年正式出貨，提供車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴跨場域站點，未來可望走向更寬廣的國際市場。

馳諾瓦董座：1台電車要3座充電樁

事實上，馳諾瓦母公司飛宏已經在電源產品深耕達50年，是全球知名的電源供應器供應商，且於加州、紐約、荷蘭、中國和日本以及越南等皆設有服務據點。

飛宏主要的產品，包含電源適配器、電池充電器、乙太網路供電器（PoE）、電動車充電樁、工地用音響和消費性電子產品，跨足的產業面向相當多元。

這些年，飛宏的充電樁產品出貨一飛沖天。飛宏於2023年法說會上表示，充電樁的2021年營收是3.25億元，占比僅達到2.6%，到了2022年18.77億元，占比一口氣提高到13.4%。

馳諾瓦董事長林飛宏強調，未來將提供合作夥伴從設計、生產、驗證到服務，是B2B的一條龍營運模式，目前已經在全球35個市場出貨超過3萬座充電樁，未來1台電動車需要3座充電樁，對市場的發展相當樂觀。

充電樁四大挑戰

其實馳諾瓦早和許多集團有合作，例如台泥。自從台泥於2021年收購歐洲能源公司並改名為NHOA，它們計畫在2025年於歐美銷售要達到1.5萬台充電樁，2030提高到9萬座。

馳諾瓦強調，將在此基礎上跟台泥合作，預計營業觸角會遍及全球，而目前合作的客戶還包含：全球第2大化石燃料穀牌（Shell）、奧迪汽車（Audi）等。

不過，充電樁市場雖然成長快速，但競爭對手也越來越多，要能夠在市場上勝出，產品就必須多元靈活。

根據工研院報告指出，充電樁有4項挑戰要克服：

產品兼容性，也就是在不同的同充電協議、平台和充電規格的系統能夠運作； 硬體設備的耐久，適應各地的路況、氣候等。 電動車業者磨合，因為各國法規，各大零件供應商的差異，尤其市場上眾多業者系統並存，如何優化是一大學問； 併入各類電網，充電樁如何併入電網發揮最大效能是關鍵，由於各國基礎設施容量，甚至是電壓不一致。以上都考驗開發人員和業者營運的能力。

馳諾瓦先克服挑戰，攻日本再進軍全球

馳諾瓦全球市場行銷處長黃南瑄有信心的表示，馳諾瓦可以克服挑戰，目前產品要和不同的車廠對接，還有突破各國法規等，這就是馳諾瓦的技術門檻。

他補充說明，以日本法規而言，該市場比較保守，公司會極力突破法規，搶占日本的商機，此外充電設備如何跟儲能設備結合、電池成本都是公司努力的目標。

馳諾瓦科技提供 電動車、充電樁乃到後端除能設備跟公共電網的串接流程圖。

黃南瑄進一步指出，在全球布局方面，除了在中國東莞、越南等地以外，將持續進行台南二廠、三廠的擴廠工程，現階段先拓展日本業務，馳諾瓦已經在今年年初購入日本千葉工廠，積極準備拓展當地市場，日後也將開發其它市場。

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核稿編輯：翁世航