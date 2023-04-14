川普性醜聞案的細節與爭點：檢察官辦了這麼久，也沒有動搖到川粉支持

文：邱師儀（東海大學政治系教授）

始末

這次川普被紐約23名陪審團過半成員同意起訴的34項重罪，揭開了川普多年前的「捕殺」（catch and kill）計畫。但這個計畫本身並沒有罪責，有罪的是計畫所衍生出來的報假帳或逃漏稅的問題。

整個案件要從2015年總統大選前開始談起，當時的美國媒體公司（American Media Inc.或AMI）執行長佩克（David Pecker）同意充當川普競選陣營的耳目。同時由川普的個人律師柯恩（Michael Cohen）和川普集團首席財務官懷索柏格（Allen Weisselberg）擔任白手套，並由他們與AMI共同給付封口費給知情川普醜聞的保全與川普情婦。

大約在2015年12月，AMI支付給一名前川普大樓警衛三萬美元，要求他不得對外洩露川普婚外生子的醜聞。後來AMI得知這件醜聞根本就不存在，於是想方設法要與該名警衛結束要他封口的合約，但當時柯恩指示將結束合約的時間延到選後，避免惹怒警衛。

在另一個例子中，AMI支付給前《花花公子》女模麥克道格（Karen McDougal）15萬美元，以換取「她同意不對外宣稱她與川普有性關係」的醜聞。而且AMI在給付麥克道格封口費之前，還堅持柯恩與川普要先同意償還AMI所代墊給女模的款項，才願意執行這項任務。

最後，檢方還指出科恩曾支付13萬美元給色情片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels），丹尼絲聲稱自己曾於2006年與川普有染。科恩代表川普透過一家空殼公司支付了這筆款項，同時柯恩向川普請款的報銷紀錄也被刻意竄改。

值得注意的是，針對科恩代墊的款項，川普在擔任總統期間仍舊繼續償還。2017年1月，懷索柏格和科恩（檢方在文件中稱其為「A律師」）曾會面商定川普給兩人共42萬美元的「還款計劃」。柯恩給丹尼斯的13萬元，川普要還給他；另外，柯恩擔任川普白手套的五萬元「技術費」，川普也要還。

有趣的是，由於柯恩需要繳納川普因為謊報名目、而形成錯誤分類所必須多付的稅錢，懷索伯格決定支付柯恩雙倍價錢作為補償，即36萬美元另外再加上六萬美元的獎金。除了一小部分由川普個人帳戶給付這些用來當封口費的錢，大部分是透過與川普有關的公司管道來給付，主要是「川普可撤銷信託基金」（Donald J. Trump Revocable Trust）。

同時，由川普方開出的每一張支票，都以給柯恩的「法律服務費用」為名義來支付，但柯恩實際上就沒有提供給川普任何的法律服務，因此這些付款紀錄被檢方認定為「造假的紐約商業記錄」，這在紐約州是很重的罪。

目前77歲的川普，因為這些造假紀錄而受到共34項罪行的指控，每項都有最高四年的監禁刑期，這也就是為什麼有些媒體會報導總共刑期加起來高達136年。但實務上全部被定罪的機會很低，因此刑期會低得許多。當然，川普對於這34項指控一項都不認。

事實上，柯恩在2017年時就因為這些案子成為「明星證人」（star witness），即在刑事案件中提供重要和關鍵資訊的證人。在某些情況下，一個案件可能有幾個明星證人，他們的證詞可能會導致定罪或無罪釋放。

針對在這些封口費支付中所扮演的角色，柯恩對檢方認罪，最後被判入獄三年，絕大部分的時間以在家監禁的形式執行。這次川普被起訴時，柯恩已經出獄，並可以在媒體上看到他的發言。另外，懷索柏格則因為這些封口費案件所衍伸出來的稅務欺詐，被判五個月的監禁。

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缺乏創意的起訴

很多不了解川普醜聞案的媒體喜歡在「醜聞」部分著墨，但其實這與川普可能需要付的刑事責任無涉，主要還是在這些封口費金流的管道上，涉及到「造假的商業紀錄」所衍生出來的刑事罪責。

也因此前布魯克林檢察官尤瑞斯（Adam Uris）才會說：

在某些意義上，起訴川普的理由很有趣，因為它展現了檢察官缺乏創造力……曼哈頓地方檢察官想傳達的是，儘管川普使用這些不光彩、卑鄙的策略來消除負面新聞，但這並不是罪行……有罪的是川普不正確報告商業記錄……川普與丹尼爾斯發生關係或付錢讓人保持沉默並不違法，真正的罪行是當涉及到這些事情時，沒有正確地報告相關訊息和篡改稅務申報表。

外界也許可以從尤瑞斯的評論中得出一個結論：檢察官辦了這麼久，也沒有辦到一個動搖川粉支持，甚至搞到川普無法再競選連任的效果。但川普的刑事案件讓川普從2022年期中選舉中川普風潮有點退卻後，又激起不小的漣漪，連帶的也捧紅了承辦此案件的曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg），他是民主黨籍的非裔檢察官。

儘管他受到川普與川粉不少攻擊，但其實他一開始的就是持「政治擺兩邊，證據放中間」的專業態度，所以對於最後是否能夠成功起訴川普並不抱太大希望。反而是陪審團一路以來不斷接收到關鍵證詞，包括丹尼絲等人的說法，才逐漸形成川普有罪的立場。不管如何，白艾榮已成為第一位刑事起訴美國前總統的檢察官。

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坐牢一樣能選總統

川普已創下了太多的第一，不但前無古人，大概後也很難有來者。崛起過程之驚奇不論，他是歷史上少數幾次普選票輸掉仍能當選的總統；他是被眾院彈劾兩次的總統；他也是第一個在下台後仍受到彈劾的總統；他是不承認敗選結果的總統；他甚至可能是煽動支持者火攻國會的總統。而這次受到刑事起訴更是絕無僅有，然而彈劾川普與刑事起訴川普不同，前者是負政治責任，後者是負刑事責任。

過去有刑事上無罪但仍被提起彈劾的總統，例如柯林頓的緋聞案。過去也有刑事上有罪但卻未被提起彈劾的總統，例如福特的副總統安格紐（Spiro Agnew），1973年安格紐被馬里蘭州的地方檢察官以指使犯罪、賄賂、勒索、逃漏稅等罪名起訴，儘管最後黯然下台卻未遭彈劾。