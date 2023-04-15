TNL+ 2023/04/15,
中國

中國人權律師許志永、丁家喜遭重判，習近平向世界傳遞了兩個重要信號

中國人權律師許志永、丁家喜遭重判，習近平向世界傳遞了兩個重要信號
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

各國的重要選舉中，對中國的態度是無可避免的話題，而很多情況表明，現在誰更反對中國、更決心制裁中國，誰就能獲得更好的選舉結果。然而中國面對這樣的情況並沒有任何收斂，丁家喜的重判，像是一次刻意地挑釁——中國政府不在意國際指責他們不重視人權，決意要和大家撕破臉。

中國人權律師許志永、丁家喜被重判，分別獲刑14年、12年，說明兩個非常嚴重的問題。

第一，在習近平治下，中國言論空間幾乎為零

習近平執政十年以來，中國的各個平台的自由度以肉眼可見的程度急速萎縮。在文藝界，污點明星不得公開露面，其作品也遭下架。中國國民綜藝節目《快樂大本營》，在主持人被爆收取嘉賓粉絲團巨額禮物以後，直接被砍，之後幾位主持人的簡介中都不再提到《快樂大本營》。此外，電視的明星形象必須正面向上，誇張的染髮、男藝人戴耳釘、紋身都會被打馬賽克。

在劇情上，代表政府形象的角色像警察、官員都不允許成為終極反派，規則非常多，稍不注意就無法通過審核，所以能夠在電視台播放的節目都被認為乏味，或者是刪減太多導致劇情不連貫，反而有些在網路平台播出的內容，因為審核稍微鬆懈，會更受歡迎。

商人們也是瑟瑟發抖，前幾年高調的中國首富之子王思聰在疫情期間質疑核酸被禁言，有傳言說他一度被傳喚。電商皇帝馬雲屢傳被捕，後來一度流亡新加坡，近期傳聞已經回國。

企業被要求主動國企化，中國版抖音被強買強賣，收歸國有，微信、支付寶被要求上繳客戶信息；騰訊旗下遊戲被要求改革，阿里巴巴管理層遭遇換血。商人孫大午及其企業的管理層慘遭重判，企業被低價出售，外界猜測這是因為孫大午先生曾表示對劉曉波先生的支持，以及之後不肯向政府低頭遭到的報復。

在言論方面，詩人王藏和其妻子被抓，留下4個未成年的孩子和年老的父母；民運人士陳雲飛、王琦等人含冤入獄。郭飛雄希望看望在美國身患絕症的太太卻被限制出行，以及這一次許志勇、丁家喜被重判，都在說明中共現在草木皆兵，對任何意義言論都採取嚴打的態度。

在宗教管理方面，教堂被要求掛上習近平的畫像，教會講道必須經由政府審批，未滿18歲不得參加宗教活動，多省的家庭教會被傳出遭政府取締，多地傳道人被冠以「詐騙罪」收監，且律師無法探視，無法享受正常的合法權力。

許志永、丁家喜被重判的第二個信號是，中共越來越不在乎國際的名聲

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