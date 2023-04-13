TNL+ 2023/04/13,
歐洲

英國政府免費發放100萬份電子煙盼降低吸菸率，學界憂電子煙仍存在未知風險

英國政府免費發放100萬份電子煙盼降低吸菸率，學界憂電子煙仍存在未知風險
Photo Credit: GettyImages

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英格蘭國民保健署認為，若要吸菸者短時間內完全不抽菸，恐出現身體難以適應的「戒斷症候群」，此時若能採用危害遠低於傳統香菸的電子菸作為協助工具，便有機會使吸菸者循序漸進地達成戒菸目標。「電子菸危害較小，因為電子菸不會產生焦油或一氧化碳，前者含致癌物質、後者加劇中風和心臟病風險。此外，電子菸所產生的有害化學物質含量也相對較低。」英格蘭國民保健署在對外聲明中這般寫道。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英國政府於2023年4月11日決議，將向英格蘭地區的100萬名吸菸者免費發送電子煙及相關戒菸配件，若戒菸者為孕婦，還可獲得最高400英鎊（約台幣1.52萬元／約港幣3900元）的戒菸補助。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，英國政府曾於2019年草擬英格蘭戒菸計畫，明訂在2030年結束前應將英格蘭的吸菸率降至5％以下，同時加強打擊向未滿18歲的兒少販售電子煙的力度。

《英國廣播公司》（BBC）闡述，這項政策預計會觸及英格蘭地區約五分之一的菸癮者，期待藉由英國政府的推廣，可使這些吸菸民眾將手中的菸草產品換成電子煙，最終達到戒菸目的。

英國基層醫療與公共衛生部長歐布萊恩（Neil O'Brien）表示，此舉無疑是「全球首創」，他相信英國政府採用這種「換停」（Swap to Stop）模式，能讓成年人將電子煙當作戒菸工具，進而幫助更多人有效戒菸。

「在英國，每3位終生吸菸者就有2人因自身的抽菸行為而死亡，香菸絕對是足以致命的商品。然而，菸癮者倘若能順利戒菸，不抽菸後的第一年其心臟疾病發生的風險將減少50％，且對於孕婦而言，懷孕初期戒菸也能有效降低早產、嬰兒出生時體重不足、發育不全，甚至是流產或死產的風險，無奈現在全英格蘭仍有9％的女性在懷孕期間吸菸。」歐布萊恩如此呼籲。

英國政府為何要用電子煙取代傳統香菸？

根據英格蘭國民保健署（NHS）的統計數據顯示，因吸菸罹患肺癌的人數占肺癌總病例的70％。吸菸還會增加罹患口腔癌、咽喉癌、腎臟癌和肝癌等其他癌症的風險，亦使得發生冠狀動脈心臟病、慢性阻塞性肺病以及中風的可能性大幅升高，也有可能使原本就有的氣喘症狀惡化，或影響吸菸者本身的生育能力。

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