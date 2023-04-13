中國宣布貿易壁壘調查，市場憂有意終結ECFA讓利，學者：大選年以經濟威脅對台施壓

中國對台貿易壁壘調查，石化紡織業：影響待觀察

（中央社）中國商務部公告將對台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，引發市場聯想，憂心中國可能有意結束ECFA的對台讓利。國內石化及紡織業者皆表示，中國官方目前尚未有進一步資訊，仍在觀察中。

中國商務部12日下午發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。市場憂心，中國官方此舉可能是有意結束「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」的對台讓利。

國內上市石化業者受訪時認為，中國官方應該不會輕易取消ECFA，而且最近共軍在台海周邊進行軍演，研判是想透過軍事及經濟的動作，觀察台灣政府的態度。

業者坦言，台灣有約4成石化產品銷往中國，並進行加工後再出口；萬一中國真的採取進一步動作，對產業一定會有影響。由於目前中國官方並未說明調查內容，後續會如何發酵，業界都還在觀察。

紡織業者受訪時指出，海關統計截至2022年底，中國是台灣紡織品的第2大出口市場，出口值約12.6億美元，占出口比重14.23％；ECFA早收清單中紡織品占138項，2022年出口值10.3億美元，較2021年衰退14％，但仍占當年度台灣出口中國比重81.7％。雖然不清楚中國官方此次調查目的為何，但研判應是與ECFA有關。

紡織業者進一步指出，國內大型紡織廠已紛紛將產能轉往東南亞，若中國官方真的要進一步動作，可能對中小型紡織企業會比較有感。由於中國商務部發出的公告並未說明詳細調查內容，實際對業界的影響，還需要一段時間的觀察及研究。

食品業大廠味全、統一、大成12日表示，中國廠生產供應當地內銷，所以不受影響。

味全表示，中國海關總署2022年12月初，即以台灣食品未依規定註冊，陸續禁止多項台灣食品、水產進口；味全當時即未從台灣外銷產品到當地，所有在中國銷售產品皆以當地工廠生產。

統一也表示，幾乎所有中國銷售商品都在當地生產；大成更直言，台灣廠的產品多供應內銷，很少外銷，更不要說外銷中國，中國當地銷售產品由當地工廠生產。

中國發動貿易壁壘調查，分析：對蔡麥會再表憤怒

（中央社）中國商務部宣布就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。學者分析，這個時間點拋出雙邊對等貿易要求，是北京對總統蔡英文在美會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）不滿的表態之一。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠12日接受《中央社》採訪表示，北京對於台灣友好美國的跳腳表現，除了展現在軍演威嚇上，大多也會伴隨經貿施壓。

他說，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台前，中國先祭出一波台灣食品禁輸令，後又有圍台軍演；推估北京在這個時間點發動台灣貿易壁壘調查，用意在於表達對蔡總統會晤麥卡錫的不滿。

張弘遠指出，台灣在2002年加入世界貿易組織（WTO），為了產業保護仍有保留一些產品項目，這次貿易壁壘調查點名了農產品、紡織品等，這些都是台灣相對弱勢產業，在彼時特殊時空環境下，這些產業獲得「政治體諒」，中國未要求對等貿易。

「以前的體諒，現在叫做貿易」，張弘遠說，過去兩岸關係特殊性有了貿易特殊性。現在大環境不同了，對方重新要求雙邊對等貿易，對於貿易障礙提出談判。北京這個舉動算是「一舉兩得」，可取得國內民族主義情緒支持，另也為疲軟經濟找到出口貿易設法擴張的方向。

中央大學經濟學系教授邱俊榮告訴《中央社》，兩岸經貿不是現在才開始，挑在這個時間點宣布對台灣發動貿易壁壘調查，意義大概等同軍演；另也不排除試圖影響台灣總統大選，「這個調查的政治意涵較經貿意涵來得大」。

邱俊榮表示，台灣政府相當遵守WTO規範，本土產品、產業受到實質損害時確實可以運用一些措施去因應；以台灣相對弱勢產業毛巾來說，對於中國毛巾進口來台課徵反傾銷稅，這是可使用的措施。

邱俊榮認為，對岸動輒祭出類似干擾，顯示中國市場有高度不確定性，這反而給了台灣產業積極拓展其他市場的動機，避免過度依賴中國的風險。

中國商務部官網12日刊載「商務部關於就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查」公告。內容指出，自公告發布日起，調查台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施，涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。

中國貿易壁壘調查，學者：大選年以經濟威脅對台施壓

（中央社）中國商務部12日公告將對台灣展開貿易壁壘調查。學者分析，中國貿易壁壘調查結果正好是在今年10月結束，或可能延到明年1月，屆時正好是台灣總統大選正熱時期，時機敏感，加上中國至今也未直接宣布終止ECFA，不排除是中國先透過貿易壁壘調查給台灣施加壓力可能性。

中國商務部12日突然發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。

台經院研究員邱達生對《中央社》記者表示，中國貿易壁壘調查結果正好是在今年10月結束，也有可能延到明年1月，正好是台灣總統大選選情正熱的時候，時機點很敏感，他研判中國這次做法是基於政治考量的可能性不低。