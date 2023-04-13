中國宣布貿易壁壘調查，市場憂有意終結ECFA讓利，學者：大選年以經濟威脅對台施壓
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中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣分析，中國的公告表面上看來，是從產業利益的角度出發，而台灣基於國家的經濟安全考量，禁止中國2000多項產品進口也確實存在，但已經持續20多年的措施中國現在才提出調查，「這件事情的時機比較敏感，看起來不太像是為了產業損害而展開」。
中國對台貿易壁壘調查，石化紡織業：影響待觀察
（中央社）中國商務部公告將對台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，引發市場聯想，憂心中國可能有意結束ECFA的對台讓利。國內石化及紡織業者皆表示，中國官方目前尚未有進一步資訊，仍在觀察中。
中國商務部12日下午發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。市場憂心，中國官方此舉可能是有意結束「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」的對台讓利。
國內上市石化業者受訪時認為，中國官方應該不會輕易取消ECFA，而且最近共軍在台海周邊進行軍演，研判是想透過軍事及經濟的動作，觀察台灣政府的態度。
業者坦言，台灣有約4成石化產品銷往中國，並進行加工後再出口；萬一中國真的採取進一步動作，對產業一定會有影響。由於目前中國官方並未說明調查內容，後續會如何發酵，業界都還在觀察。
紡織業者受訪時指出，海關統計截至2022年底，中國是台灣紡織品的第2大出口市場，出口值約12.6億美元，占出口比重14.23％；ECFA早收清單中紡織品占138項，2022年出口值10.3億美元，較2021年衰退14％，但仍占當年度台灣出口中國比重81.7％。雖然不清楚中國官方此次調查目的為何，但研判應是與ECFA有關。
紡織業者進一步指出，國內大型紡織廠已紛紛將產能轉往東南亞，若中國官方真的要進一步動作，可能對中小型紡織企業會比較有感。由於中國商務部發出的公告並未說明詳細調查內容，實際對業界的影響，還需要一段時間的觀察及研究。
食品業大廠味全、統一、大成12日表示，中國廠生產供應當地內銷，所以不受影響。
味全表示，中國海關總署2022年12月初，即以台灣食品未依規定註冊，陸續禁止多項台灣食品、水產進口；味全當時即未從台灣外銷產品到當地，所有在中國銷售產品皆以當地工廠生產。
統一也表示，幾乎所有中國銷售商品都在當地生產；大成更直言，台灣廠的產品多供應內銷，很少外銷，更不要說外銷中國，中國當地銷售產品由當地工廠生產。
中國發動貿易壁壘調查，分析：對蔡麥會再表憤怒
（中央社）中國商務部宣布就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。學者分析，這個時間點拋出雙邊對等貿易要求，是北京對總統蔡英文在美會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）不滿的表態之一。
致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠12日接受《中央社》採訪表示，北京對於台灣友好美國的跳腳表現，除了展現在軍演威嚇上，大多也會伴隨經貿施壓。
他說，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台前，中國先祭出一波台灣食品禁輸令，後又有圍台軍演；推估北京在這個時間點發動台灣貿易壁壘調查，用意在於表達對蔡總統會晤麥卡錫的不滿。
張弘遠指出，台灣在2002年加入世界貿易組織（WTO），為了產業保護仍有保留一些產品項目，這次貿易壁壘調查點名了農產品、紡織品等，這些都是台灣相對弱勢產業，在彼時特殊時空環境下，這些產業獲得「政治體諒」，中國未要求對等貿易。
「以前的體諒，現在叫做貿易」，張弘遠說，過去兩岸關係特殊性有了貿易特殊性。現在大環境不同了，對方重新要求雙邊對等貿易，對於貿易障礙提出談判。北京這個舉動算是「一舉兩得」，可取得國內民族主義情緒支持，另也為疲軟經濟找到出口貿易設法擴張的方向。
中央大學經濟學系教授邱俊榮告訴《中央社》，兩岸經貿不是現在才開始，挑在這個時間點宣布對台灣發動貿易壁壘調查，意義大概等同軍演；另也不排除試圖影響台灣總統大選，「這個調查的政治意涵較經貿意涵來得大」。
邱俊榮表示，台灣政府相當遵守WTO規範，本土產品、產業受到實質損害時確實可以運用一些措施去因應；以台灣相對弱勢產業毛巾來說，對於中國毛巾進口來台課徵反傾銷稅，這是可使用的措施。
邱俊榮認為，對岸動輒祭出類似干擾，顯示中國市場有高度不確定性，這反而給了台灣產業積極拓展其他市場的動機，避免過度依賴中國的風險。
中國商務部官網12日刊載「商務部關於就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查」公告。內容指出，自公告發布日起，調查台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施，涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。
中國貿易壁壘調查，學者：大選年以經濟威脅對台施壓
（中央社）中國商務部12日公告將對台灣展開貿易壁壘調查。學者分析，中國貿易壁壘調查結果正好是在今年10月結束，或可能延到明年1月，屆時正好是台灣總統大選正熱時期，時機敏感，加上中國至今也未直接宣布終止ECFA，不排除是中國先透過貿易壁壘調查給台灣施加壓力可能性。
中國商務部12日突然發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查持續最長9個月，最遲預計在2024年1月12日結束。
台經院研究員邱達生對《中央社》記者表示，中國貿易壁壘調查結果正好是在今年10月結束，也有可能延到明年1月，正好是台灣總統大選選情正熱的時候，時機點很敏感，他研判中國這次做法是基於政治考量的可能性不低。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！