2023/04/13,
歐洲

烏克蘭戰爭：俄羅斯議會批准網路徵召，但否認是為打擊逃避兵役

烏克蘭戰爭：俄羅斯議會批准網路徵召，但否認是為打擊逃避兵役
Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

一個讓人覺得方便上手的政府網站原來也有不好的一面，瞬間你就會被標記出來，你就不能出境。在一個數位化的國家，這樣的政府門戶網站能把人們一個一個找出來。

俄羅斯議會已通過立法，開始網路提供徵召文件。

克里姆林宮否認此舉旨在加速進一步動員俄羅斯男性或阻止普遍的逃避兵役現象。

成千上萬的俄羅斯人為躲避烏克蘭戰爭而躲避徵兵。

批評人士說，這項法律進一步證明了當局正在創建一個「電子古拉格」，這指的是蘇聯時代的監獄網路。

截至目前，俄羅斯的徵兵文件必須親自或通過僱主提供。

實際上，這意味著許多人通過搬離登記居住地來逃避兵役，或者在軍官來訪時直接不開門。

根據新立法，徵召文件一旦出現在名為「Gosuslugi」的特殊「國家服務」政府網站上，就將被視為送達。

俄羅斯議會國防委員會主席安卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）在電視上表示：「傳票一經存入應服兵役人員的個人賬戶，即視為已收到。」

從那一刻起，應徵入伍的人士必須到當地的徵兵辦公室報到。

未能到場的公民將被禁止出國旅行，並可能面臨其他限制。他們將不能買賣房產，他們的駕駛執照將作廢，他們也不能註冊小企業。

395名俄羅斯議員對該法案進行了投票，394人支持，1人棄權。俄羅斯下議院即國家杜馬有450名議員。

新法案將在總統普亭簽署後生效，這可能很快就會完成。

去年9月，克里姆林宮開始了一場混亂的緊急動員運動，以支持俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」。在全面入侵後，俄羅斯遭遇了一系列屈辱的失敗。

據信，在一次行動中，超過30萬名退役士兵和前義務兵被徵召入伍，行動中經常看到年輕人在街上或購物中心被選中。

數千名年齡在18歲至27歲之間的男子逃到國外躲避兵役，俄羅斯許多城市爆發了抗議活動，不過很快就被鎮壓了。

俄羅斯有民眾抗議動員

Photo Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP / BBC News

俄羅斯有民眾抗議動員。

根據洩露的美國文件，俄羅斯估計傷亡人數在18.95萬至22.3萬之間。這些數字包括35500至43000人在戰鬥中死亡，及15.4萬至18萬受傷。

BBC俄羅斯組通過從公開訊息源收集訊息，編製了一份確認死亡的17000名俄羅斯軍人名單，名單中有姓名、軍銜，很多還包括他們服役的部隊。

俄羅斯當局上一次公布傷亡數字是在去年9月，當時他們證實有5937名軍人死亡。

「一個讓人覺得方便上手的政府網站原來也有不好的一面，」為想躲避的俄羅斯男性兵役提供建議和幫助的Helpdesk網站創始人克拉西爾希奇克（Ilia Krasilshchik）在推特上寫道。

「瞬間你就會被標記出來，你就不能出境。就是這樣。誰需要新一波的動員活動呢？在一個數位化的國家，這樣的政府門戶網站能把人們一個一個找出來。」

俄羅斯人廣泛使用國家服務局政府門戶網站申請新護照或結婚證，支付賬單和罰款，或與普通科醫生進行預約。

普亭的新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認新立法和嘗試擴大動員有關：「這只是為了改善軍事記錄。該系統必須符合現代需求。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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