馬克宏滅火：支持維持台灣現狀，《紐約時報》：台灣對歐洲很重要，馬迎合北京陷孤立

馬克宏：支持維持台灣現狀，法國對台海立場未變

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日造訪荷蘭時表示，法國對台灣問題的立場沒有改變，在台灣議題方面他支持「維持現狀」。

《法新社》報導，馬克宏在荷蘭進行國是訪問，於阿姆斯特丹舉行的記者會上指出：「身為（美國）盟友，不意味著要成為附庸……並不意味著我們不能為自身權利作考量。」

但馬克宏也指稱，法國在台灣問題方面支持維持現狀，並且尋求和平解決問題。

此前，馬克宏曾在造訪中國後於受訪時表示，歐洲不該捲入台海衝突，也不該成為美國附庸。此言一出遭致各界抨擊。

馬克宏台海言論遭批，法政府：反對片面改變現狀

法國總統馬克宏受訪時表示歐洲不應捲入台海的言論受國際抨擊；政府發言人12日面會國會議員質詢時強調，反對所有片面改變現狀的行動。

法國參議院12日下午進行每週例行的政府時事質詢時段，有議員就馬克宏「歐洲不應因台灣捲入與中衝突，不應為美國附庸」發言質詢。

外交國防軍事委員會副主席、中間聯盟（UC）議員西戈洛提（Olivier Cigolotti）引用馬克宏爭議訪談中一段話，「最糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發」，指出馬克宏在北京史無前例軍演前夕的這番言論引發國際怒火。

西戈洛提說：「當台灣面臨中國極度施壓之際，我們對總統這番笨拙、甚至相當有害的言論感到遺憾。」他要求政府澄清對台灣的模糊立場，並詢問要如何在不傷害與美國的重要夥伴關係的前提下推進歐洲自主。

由於外交部長正陪同馬克宏在荷蘭進行國是訪問，因此政府發言人維宏（Olivier Véran）代答表示，法國的亞洲立場一致不變。

維宏重申法國沒有在中國與美國之間保持等距關係，「歐中關係的原則於2019年清楚界定：夥伴、經濟競爭、體制敵手」，但也要避免陣營之間的對峙局勢。他接著強調：「在台灣議題上，我們反對所有片面改變現狀的行動，特別是以武力改變，這是法國清晰且不變的立場。」

維宏說，在法國「一中政策」框架下，法國和台灣在許多領域上密切合作。面對區域衝突，歐洲將獨立捍衛經濟利益，包括發展歐盟貿易救濟措施工具等；另外也要「去風險化」，例如供應鏈多角化。

維宏認為，馬克宏在訪中時對中國國家主席習近平表達得很清楚，沒有可議之處。

《紐約時報》：台灣對歐洲很重要，馬克宏迎合北京陷孤立

法國總統馬克宏訪問中國後主張歐洲不該捲入台海危機，失言風波延燒。《紐約時報》報導，台灣對歐洲很重要，馬克宏迎合北京的言論遭猛烈抨擊，使他陷入執政6年來最孤立局面。

報導形容，馬克宏4月稍早在中國受盛情款待，簡直像情侶示愛。在俄羅斯全面入侵烏克蘭、北京成為國際衝突調解者的新世局中，這次3天國是訪問展現他希望法國和其他大國平起平坐的雄心，但他回到歐洲後卻受到冷冰冰的待遇。

這篇由紐時巴黎分社社長柯恩（Roger Cohen）執筆的報導寫道，馬克宏對內面臨年金改革掀起的示威潮，在外也遭撻伐。他先是未能勸阻俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭，如今面對中國國家主席習近平企圖分化歐洲與美國，馬克宏表現遭批評為「天真幼稚」。

報導說，馬克宏欲重塑法國及俄烏戰爭落幕後的國際秩序根基，但這次中國行讓他在法國不受歡迎、國際間不被信任，面對就任總統6年來最孤立局面。

馬克宏訪問北京期間，中法發表聯合聲明，重申雙方「全面戰略夥伴關係」。他接受中國採用的「多極世界」語彙，主張捨棄「集團」、摒棄「冷戰思維」、減少依賴「美元的治外法權」。

更令美國等盟友憂心的是，馬克宏在回程專機上接受政治新聞網站Politico歐洲版及2名法國記者專訪時表明，歐洲應推動法國主張的「戰略自主」，不該淪為美國的附庸，而且台灣安全不關歐洲的事。

馬克宏談及台灣時說：「更糟的是，歐洲人自認應該在這議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」

紐時報導寫道，台灣在經濟與政治理由上確實對歐洲很重要。

報導提到，台灣生產全球逾60％的半導體，先進半導體產量更占全球約90％，世界靠台灣的晶片運作。北京粉碎香港民主願望後一旦武力犯台、壓迫台灣自由民主，將為歐洲與馬克宏誓言替烏克蘭捍衛的理想帶來毀滅性影響。

馬克宏涉台言論惹議後，法國總統府愛麗舍宮（Elysee Palace）聲明對台立場不變，「我們支持現狀，維持我們和公認是民主體制的台灣的交流與合作。」

愛麗舍宮並澄清，法國和美國、中國並非保持等距，「美國是我們的盟友，我們有共同價值觀。」

美國總統拜登（Joe Biden）政府未出言批評法國，歐洲聯盟（EU）也對馬克宏與隨他訪中的歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之間的分歧輕描淡寫。馮德萊恩在北京時說「區域內任何人都不該以武力片面改變現狀」，直言不諱談台灣議題，與馬克宏訪中期間避提台灣形成鮮明對比。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）11日說，與美國同盟是歐洲安全的絕對根基，並暗諷馬克宏，提到某些西方國家領袖「夢想和所有人合作，包括俄羅斯和遠東一些大國。」

報導寫道，這番話凸顯馬克宏就算把歐洲雄心與夢想掛嘴邊，歐陸內部仍意見分歧。與俄羅斯接壤、依靠北大西洋公約組織（NATO）保護的前線國家，和馬克宏主張法國與美國「同盟但不事事一致」的戴高樂主義願景間的分歧最為明顯。