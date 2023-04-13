馬克宏滅火：支持維持台灣現狀，《紐約時報》：台灣對歐洲很重要，馬迎合北京陷孤立
我們想讓你知道的是
友台的美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在馬克宏訪談刊出後錄製2分鐘影片批評說：「馬克宏代表全歐洲發言嗎？馬克宏現在是歐洲領袖嗎？如果是的話，我們將不得不改變一些事情。」他說，其中一件事是美國可能要告訴歐洲「烏克蘭的事你們就自己處理吧。」
馬克宏：支持維持台灣現狀，法國對台海立場未變
（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日造訪荷蘭時表示，法國對台灣問題的立場沒有改變，在台灣議題方面他支持「維持現狀」。
《法新社》報導，馬克宏在荷蘭進行國是訪問，於阿姆斯特丹舉行的記者會上指出：「身為（美國）盟友，不意味著要成為附庸……並不意味著我們不能為自身權利作考量。」
但馬克宏也指稱，法國在台灣問題方面支持維持現狀，並且尋求和平解決問題。
此前，馬克宏曾在造訪中國後於受訪時表示，歐洲不該捲入台海衝突，也不該成為美國附庸。此言一出遭致各界抨擊。
馬克宏台海言論遭批，法政府：反對片面改變現狀
法國總統馬克宏受訪時表示歐洲不應捲入台海的言論受國際抨擊；政府發言人12日面會國會議員質詢時強調，反對所有片面改變現狀的行動。
法國參議院12日下午進行每週例行的政府時事質詢時段，有議員就馬克宏「歐洲不應因台灣捲入與中衝突，不應為美國附庸」發言質詢。
外交國防軍事委員會副主席、中間聯盟（UC）議員西戈洛提（Olivier Cigolotti）引用馬克宏爭議訪談中一段話，「最糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發」，指出馬克宏在北京史無前例軍演前夕的這番言論引發國際怒火。
西戈洛提說：「當台灣面臨中國極度施壓之際，我們對總統這番笨拙、甚至相當有害的言論感到遺憾。」他要求政府澄清對台灣的模糊立場，並詢問要如何在不傷害與美國的重要夥伴關係的前提下推進歐洲自主。
由於外交部長正陪同馬克宏在荷蘭進行國是訪問，因此政府發言人維宏（Olivier Véran）代答表示，法國的亞洲立場一致不變。
維宏重申法國沒有在中國與美國之間保持等距關係，「歐中關係的原則於2019年清楚界定：夥伴、經濟競爭、體制敵手」，但也要避免陣營之間的對峙局勢。他接著強調：「在台灣議題上，我們反對所有片面改變現狀的行動，特別是以武力改變，這是法國清晰且不變的立場。」
維宏說，在法國「一中政策」框架下，法國和台灣在許多領域上密切合作。面對區域衝突，歐洲將獨立捍衛經濟利益，包括發展歐盟貿易救濟措施工具等；另外也要「去風險化」，例如供應鏈多角化。
維宏認為，馬克宏在訪中時對中國國家主席習近平表達得很清楚，沒有可議之處。
《紐約時報》：台灣對歐洲很重要，馬克宏迎合北京陷孤立
法國總統馬克宏訪問中國後主張歐洲不該捲入台海危機，失言風波延燒。《紐約時報》報導，台灣對歐洲很重要，馬克宏迎合北京的言論遭猛烈抨擊，使他陷入執政6年來最孤立局面。
報導形容，馬克宏4月稍早在中國受盛情款待，簡直像情侶示愛。在俄羅斯全面入侵烏克蘭、北京成為國際衝突調解者的新世局中，這次3天國是訪問展現他希望法國和其他大國平起平坐的雄心，但他回到歐洲後卻受到冷冰冰的待遇。
這篇由紐時巴黎分社社長柯恩（Roger Cohen）執筆的報導寫道，馬克宏對內面臨年金改革掀起的示威潮，在外也遭撻伐。他先是未能勸阻俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭，如今面對中國國家主席習近平企圖分化歐洲與美國，馬克宏表現遭批評為「天真幼稚」。
報導說，馬克宏欲重塑法國及俄烏戰爭落幕後的國際秩序根基，但這次中國行讓他在法國不受歡迎、國際間不被信任，面對就任總統6年來最孤立局面。
馬克宏訪問北京期間，中法發表聯合聲明，重申雙方「全面戰略夥伴關係」。他接受中國採用的「多極世界」語彙，主張捨棄「集團」、摒棄「冷戰思維」、減少依賴「美元的治外法權」。
更令美國等盟友憂心的是，馬克宏在回程專機上接受政治新聞網站Politico歐洲版及2名法國記者專訪時表明，歐洲應推動法國主張的「戰略自主」，不該淪為美國的附庸，而且台灣安全不關歐洲的事。
馬克宏談及台灣時說：「更糟的是，歐洲人自認應該在這議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」
紐時報導寫道，台灣在經濟與政治理由上確實對歐洲很重要。
報導提到，台灣生產全球逾60％的半導體，先進半導體產量更占全球約90％，世界靠台灣的晶片運作。北京粉碎香港民主願望後一旦武力犯台、壓迫台灣自由民主，將為歐洲與馬克宏誓言替烏克蘭捍衛的理想帶來毀滅性影響。
馬克宏涉台言論惹議後，法國總統府愛麗舍宮（Elysee Palace）聲明對台立場不變，「我們支持現狀，維持我們和公認是民主體制的台灣的交流與合作。」
愛麗舍宮並澄清，法國和美國、中國並非保持等距，「美國是我們的盟友，我們有共同價值觀。」
美國總統拜登（Joe Biden）政府未出言批評法國，歐洲聯盟（EU）也對馬克宏與隨他訪中的歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之間的分歧輕描淡寫。馮德萊恩在北京時說「區域內任何人都不該以武力片面改變現狀」，直言不諱談台灣議題，與馬克宏訪中期間避提台灣形成鮮明對比。
波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）11日說，與美國同盟是歐洲安全的絕對根基，並暗諷馬克宏，提到某些西方國家領袖「夢想和所有人合作，包括俄羅斯和遠東一些大國。」
報導寫道，這番話凸顯馬克宏就算把歐洲雄心與夢想掛嘴邊，歐陸內部仍意見分歧。與俄羅斯接壤、依靠北大西洋公約組織（NATO）保護的前線國家，和馬克宏主張法國與美國「同盟但不事事一致」的戴高樂主義願景間的分歧最為明顯。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
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你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！