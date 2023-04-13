俄侵烏後無懼制裁仍取得數億美元美製晶片，經由中港供輸量飆升10倍
我們想讓你知道的是
英特爾在《日經亞洲》查詢此事時表示，已經全面停止對俄國和白羅斯的客戶出貨。德州儀器和亞德諾等其他報導中提及的美國半導體業者，也表示不會出售產品給俄國和其他遭制裁國家。不過，儘管晶片業者和較有名的批發商面臨美國當局的密切檢視，但還有大量的較小型貿易商，包括一人公司和最近才設立的公司，這類公司比較難以監控。
（中央社）《日經亞洲》調查發現，俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭開始超過1年後，儘管美國早已對俄國實施制裁，期間仍有價值數億美元美製半導體流入俄國，經由香港和中國輸俄數量更飆升10倍。
俄羅斯去（2022）年2月24日發動侵烏戰爭後，美國迅即禁止美製半導體輸往俄國，希望削弱俄國戰力，因為晶片是飛彈、戰車、無人機和軍機的重要零件，攸關這些武器導向系統、雷達和夜視裝置等的功能，而美國業者掌控高端產品的很大市占率。
儘管如此，俄國持續透過各種迂迴管道取得晶片，很大部分是經由香港和中國的小型貿易商。《日經亞洲》為揭露這些管道，由印度市場研究公司Export Genius取得俄國海關數據，並檢視俄國自去年2月24日至12月31日的進口紀錄。
這些紀錄顯示，期間有3292項價值至少10萬美元的相關進口交易，而且其中2358項標示為英特爾公司（Intel）、超微公司（Advanced Micro Devices）和德州儀器公司（Texas Instruments）等美國晶片業者的產品，比重約達7成。這些美製品的交易總值至少7億4000萬美元。
在這2358項交易中，有1774項是由香港或中國商家供貨，比率約達75％，其中很多是中小型公司，有些還是在俄國侵烏後才設立。這些交易的金額合計約5億7000萬美元。
相較之下，2021年同一期間的海關數據顯示，由香港和中國輸往俄國的高價值美國晶片只有230筆，總金額僅5100萬美元。
金額飆升10倍只是這項數據引人注意的一點，另一亮點是有些產品的價格。在其中一項價格最昂貴的交易中，香港的「啊咕信息技術有限公司」（Agu Information Technology）出口單價高達1萬美元的英特爾晶片到俄國。
根據國際金融協會（Institute of International Finance），去年1月至9月間，俄國進口的半導體和電子電路產品比前一年增加36％。
《日經亞洲》指出，前述高價可能反映出俄國尋求取得先進晶片。日本未來工學研究所的國防科技專家西山淳一（Junichi Nishiyama）表示：「要操控飛彈和防禦系統，需要大量具備高性能處理能力的半導體。」
前述出口資料中提及的高價值產品包括英特爾和超微的微處理器，還有超微子公司賽靈思（Xilinx）生產的可編程邏輯閘陣列（FPGA），後者是種積體電路，大都用於飛彈。
英特爾在《日經亞洲》查詢此事時表示，已經全面停止對俄國和白羅斯的客戶出貨。德州儀器和亞德諾半導體公司（Analog Devices）等其他報導中提及的美國半導體業者，也表示不會出售產品給俄國和其他遭制裁國家。
不過，儘管晶片業者和較有名的批發商面臨美國當局的密切檢視，但還有大量的較小型貿易商，包括一人公司和最近才設立的公司，這類公司比較難以監控。
以前述香港啊咕信息技術有限公司為例，根據資料即出口超過6萬件英特爾半導體產品，總值約1870萬美元，其中有些是單價1萬3000美元的微處理器。但當《日經亞洲》前往公司登記地址查看時，卻發現諸多可疑之處，連公司名牌都沒有，而且這家公司是在俄國侵烏後於去年4月成立。其他多家公司也情況類似。
貿易律師柯特澤瓦（Benjamin Kostrzewa）指出，香港和其他地方的小型貿易公司即使遭到制裁，可以改個名字就繼續運作。要追蹤這類公司的對俄供貨情況，即使不是不可能，也非常困難。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！