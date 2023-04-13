2023/04/13,
國際

法國空中巴士助中國圓飛機自製夢，賺了訂單卻養大競爭者

法國空中巴士助中國圓飛機自製夢，賺了訂單卻養大競爭者
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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拜美中關係惡化之賜，空巴在中國市場輕鬆打敗波音，到今年第1季空巴賣給中國的飛機超過2100架，市占超過一半。乘著地緣政治的翅膀在中國翱翔之際，空巴集團可能也要想想，北京的地緣政治大戰略是科技自主，當空巴養大紅色供應鏈時，也代表該被「斷奶」了。

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5至7日訪中一大成果是空中巴士（Airbus）與中國敲定160架新機銷售合約。其實這是去（2022）年宣布採購案的一部分，當時專家便指出中國自製飛機夢的助力將從俄國轉向法國。空巴在中國賺愈多，風險愈大。

去年7月中國三大航空公司宣布聯合採購292架空中巴士A320新型飛機，被喻為「史上最大訂單」。《紐約時報》（New York Times）指出，這筆訂單折扣前價值近400億美元（約新台幣1.2兆元），而6日空巴所宣布的就是其中160架飛機獲得中國政府批准、可以開始生產。

空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）是隨同馬克宏出訪的法國企業老闆之一，他獲得與中國商務部部長王文濤當面談話的機會。這次空巴在中國宣布的生意除了150架A320和10架A350-900寬體飛機，還包括出售50架直升機，與中國企業合作生產永續性航空燃料，以及在天津開設第2條飛機組裝產線。

從產業鏈下游的組裝開始往上游核心技術推進，是製造業升級路徑之一。中國政府多年來一直想自產飛機，去年正式交機、中國宣稱首次「自主研發」的C919型商用機，被《紐約時報》形容「幾乎與空巴在天津組裝的A320一模一樣」，而中國組裝廠是空巴在歐洲之外的唯一，可見其重要性。

去年8月歐盟亞洲事務研究中心（European Institute for Asian Studies, EIAS）學者張俊華在歐洲智庫GIS（Geopolitical Intelligence Services）撰文，分析中俄聯手想抗衡歐洲空巴、美國波音（Boeing）兩大巨頭的飛機夢，值得玩味。

該文指出，不同於窄體的C919由中國自製，中俄聯合開發中的寬體飛機CR929，則因俄烏戰爭前途未卜。在俄羅斯因全面入侵烏克蘭而遭到歐美等國制裁後，俄方希望所有CR929的零組件都由中俄自製，但中方不認為能夠完全排除西方零組件，且不願為此延後原定2025年推出的目標。

張俊華認為，西方制裁讓中國重新考慮是否繼續與俄國合作造飛機，並因而將目光更轉向歐洲，包括與空巴擴大合作，顯示「北京欲借助空巴的科技力量，改善自身研發能力。」除了天津組裝廠，去年6月空巴與蘇州工業園區簽定架構協議，將在蘇州建立研發中心，「有意無意間使空巴成為中國研發寬體飛機的背後力量。」

同時，也別忘了去年美國諮詢公司Horizon Advisory發布報告指出，空巴與中國國有軍事企業設有5家合資公司，包括成為中國航空工業集團的戰略性投資者，並且空巴某些關鍵零件已幾乎只由中國供應。

雖然多家外媒分析都已指出，中國製商用機要挑戰產業龍頭至少還需要10年，但空巴無疑正在養大潛在的挑戰者。

拜美中關係惡化之賜，空巴在中國市場輕鬆打敗波音，到今年第1季空巴賣給中國的飛機超過2100架，市占超過一半。

乘著地緣政治的翅膀在中國翱翔之際，空巴集團可能也要想想，北京的地緣政治大戰略是科技自主，當空巴養大紅色供應鏈時，也代表該被「斷奶」了。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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