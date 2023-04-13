烏克蘭戰俘疑遭斬首，澤倫斯基痛批俄國「畜生」；美情報文件估俄烏雙方逾35萬軍人傷亡
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根據在網路上公布的大量文件，在烏克蘭戰場上，俄烏雙方已有多達35萬4000名軍人喪生或受傷，這場戰事正朝長期衝突發展，可能持續到2023年以後。《路透社》指出，這些資料據稱是美國情報文件，看起來像是美國對於俄烏戰爭的秘密評估，以及美國針對盟友的若干情蒐活動，如果這些文件屬實，將能罕見地一窺華府如何評估這場戰事。
烏克蘭戰俘疑遭斬首，外流密件透露美憂烏反攻戰力
（中央社）社群媒體上近來出現烏克蘭戰俘遭斬首的影片，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）為此譴責俄羅斯是「畜生」。另外，美國外洩機密文件透露，美方正擔憂烏國在接下來反攻階段取得重大進展的能力。
- 烏克蘭戰俘疑遭斬首，澤倫斯基痛批俄國「畜生」
社群媒體上近來出現一段影片，疑為烏克蘭戰俘遭斬首的畫面，烏克蘭總統澤倫斯基12日譴責俄羅斯是「畜生」。聯合國也表示「震驚」，歐洲聯盟矢言追究戰犯責任，克宮則稱影片真實性待查。
在這段長約1分40秒的影片中，一名身著迷彩服的蒙面人將另一名穿著制服的男子斬首。拍攝現場傳出用俄語激勵劊子手的聲音。男子被斬首後，有個聲音還說應該把頭顱送給「指揮官」。
影片中可以看出被害者的背心上有烏克蘭三叉戟國徽。《法新社》無法獨立查證影片是否屬實。
- 美外洩機密文件：烏克蘭彈藥枯竭，美憂反攻戰力
根據《法新社》11日閱覽的報告和文件，美國高度關切烏克蘭在接下來反攻階段取得重大進展的能力，以及基輔當局持續抵禦俄羅斯砲火上所面臨的彈藥問題。
這份文件是大批外流於網路的高度敏感資訊之一。文件外洩案已引發美國展開刑事調查，美國國防部也說此事對國安構成「極為嚴重」的風險。
烏克蘭預計於今春對來犯的俄羅斯軍隊發動攻擊，為今年第一波大型軍事推進行動。然而，一份最高機密文件表示，俄羅斯牢固的防禦以及「烏克蘭長期以來訓練和彈藥供應的不足，恐將阻礙推進力並升高進攻期間的傷亡人數。」
在大量高度敏感文件外洩並流傳到網路上後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）11日與烏克蘭外長和防長進行會談，設法安撫盟邦烏克蘭。
- 美外洩機密文件爆：塞爾維亞願向基輔提供武器
五角大廈機密文件也顯示，塞爾維亞已同意或已向基輔當局提供武器。塞爾維亞是歐洲唯一拒絕因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁的國家。
這份名為「歐洲｜對俄烏持續衝突的回應」的文件以圖表形式，列出38個歐洲國家政府對烏克蘭軍事援助請求的「評估立場」。圖表顯示，塞爾維亞拒絕向烏克蘭軍隊提供訓練，但承諾提供或已提供致命援助。文件還說，塞爾維亞有政治意願和軍事能力，在未來向烏克蘭提供武器。
- 傳韓國同意出借美國50萬發砲彈，提升華府援烏彈性
韓國《東亞日報》12日報導，韓國與美國已達成協議，將出借美方50萬發155公厘口徑砲彈，此舉將使華盛頓在提供烏克蘭彈藥上有更多彈性。
《東亞日報》引述不具名的政府消息來源報導，韓國決定「出借」而非出售砲彈，是為了將砲彈被用於烏克蘭衝突的可能性降到最低。韓國總統尹錫悅曾表示，韓國法律禁止對衝突中的國家提供武器，因此可能難以提供武器給烏克蘭。
- 《華爾街日報》記者遭俄國拘留，拜登：完全不合法
美國總統拜登（Joe Biden）11日稱俄羅斯以間諜指控監禁美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）一事「完全不合法」，並告訴這位《華爾街日報》記者的家屬說自己正努力讓格什科維奇獲釋。
格什科維奇是《華爾街日報》資歷豐富的駐俄記者，他3月29日在莫斯科以東約1800公里的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）遭到拘留。
美國國務卿布林肯11日表示，俄國拘留格什科維奇且不允許領事探視傳遞出一項訊息，即全世界的人都應小心「踏足俄羅斯」。
- 美國女籃球星將出回憶錄，細述遭俄關10個月歷程
出版商11日宣布，去年遭俄羅斯關押的美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）正在撰寫回憶錄，內容是關於她入獄10個月，最後以引人注目換囚告終的經歷。
格林納是兩屆奧運金牌得主，曾奪下WNBA總冠軍，2022年2月在莫斯科市郊一個機場被捕，原因是在她的行李中發現了少量大麻油。她因走私毒品罪被判處9年徒刑。
後來美俄達成換囚協議，美國同意釋放惡名昭彰的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout），換取格林納於2022年12月獲釋。
- 嚴防役男逃兵，俄羅斯計劃採用電子徵兵文件
俄羅斯準備在該國史上首次採用電子軍事徵兵文件，致力讓男性更難逃過逃過兵役，俄羅斯下議院國家院11日對這項立法表示支持。
莫斯科正在尋求如何完善其徵兵制度，以強化在烏克蘭的軍事力量，上述舉措便是其中一環。不過，俄國政府官員表示目前沒有計劃徵召更多人到烏克蘭參戰。
- 烏克蘭盼印度提供更多醫療用品，邀印企協助重建
印度12日表示，烏克蘭要求提供更多藥品和醫療設備，並邀請印度企業協助重建因俄羅斯入侵而遭受重創的烏克蘭。
印度外交部在聲明中表示，烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）在為期4天的訪問期間提出此要求。這次訪問於12日結束。
印度外交部表示，扎帕洛娃與印度主管外交及文化事務國務部長雷奇（Meenakshi Lekhi）舉行會談，並將總統澤倫斯基寫給印度總理莫迪（Narendra Modi）的信交到雷奇手中。外交部沒有提供關於這封信的細節。
傳俄烏開戰已逾35萬軍人傷亡，今年可能打不完
《路透社》報導，根據在網路上公布的大量文件，在烏克蘭戰場上，俄烏雙方已有多達35萬4000名軍人喪生或受傷，這場戰事正朝長期衝突發展，可能持續到2023年以後。
《路透社》指出，這些資料據稱是美國情報文件，看起來像是美國對於俄烏戰爭的秘密評估，以及美國針對盟友的若干情蒐活動，如果這些文件屬實，將能罕見地一窺華府如何評估這場戰事。
《路透社》尚無法獨立核實這些文件的真實性，俄烏在內等部分國家也質疑這些文件是否真實，美國官員指稱，其中一些文件似乎已被篡改。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
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發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。