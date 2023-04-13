美國槍枝暴力猖獗，調查：1/5成人有親人命喪槍下，兇手作案武器多為合法購進

美國槍枝暴力猖獗，調查：五分之一成人有親人命喪槍下

（中央社）根據今天公布的調查報告，每5名美國成人中就有1人有過家族成員淪為槍下亡魂的遭遇。同時，有類似比例民眾說他們曾受到槍枝威脅。

《法新社》報導，公布報告的凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）表示，包括大規模槍擊案、自殺與意外等，美國槍枝暴力相關案件猖獗。根據基金會3月中對1271名成人所做調查，有84％美國成人說，他們曾採取預防措施保護自己與家人免於受到槍擊危害。

有超過三分之一受訪者說，由於可能遇到槍枝暴力，他們曾避免前往大量群眾聚集之處。另外，有約29％受訪者曾買槍保護自己與家人。

美國10日發生最新一起大規模槍擊案，肯塔基州路易維爾市（Louisville）一家銀行驚傳槍響造成5人死亡。州長貝希爾（Andy Beshear）說，其中一名受害者是他一個「很棒的朋友」。

3月27日，田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立小學發生槍擊案，造成3名孩童與3名成人死亡。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），2023年迄今有1萬1631人命喪槍下，其中4965例是謀殺案、意外與自衛使用槍枝事件，有6666人是舉槍自盡。

槍枝暴力檔案表示，2022年有2萬249人死於與謀殺、意外或防衛引起的槍擊案，有2萬4000多人以槍枝自我了斷。

凱撒家庭基金會表示，有41％美國成人家中擺放了槍枝，在其中44％受訪者家中，槍枝是存放在沒有上鎖的地方。

通報有認識的人遭遇槍擊的美國人中，非裔與西班牙語裔人士遠高於其他族群，他們普遍覺得受到槍枝暴力威脅，程度比美國白人嚴重。

調查報告顯示，有十分之三非裔成人曾親自目睹有人中彈，比率比白人成人高出超過兩倍。

美大規模槍案頻傳 研究：作案武器多為合法購進

（中央社）田納西州納希維爾以及肯塔基州路易維爾先後發生大規模槍擊案，是最新兩起凶嫌以合法購得槍枝犯罪的事件，讓美國再度掀起要求控管槍枝的聲浪。

在田納西州納希維爾，一名攜帶重型武器的槍手3月27日闖入聖約學校（The Covenant School）掃射，造成3名年幼孩童與3名教職員工死亡；而在肯塔基州路易維爾，10日發生一名25歲銀行雇員在他工作地點持槍殺害5人，並傷及8人，隨後遭警方擊斃。

美國新聞網站Axios報導，據美國司法部研究機構國家司法協會（National Institute of Justice）彙整資料，1966年至2019年這段期間，77％的大規模槍擊案犯嫌作案用的武器至少有部分是合法購入。

2019年之後情況沒有多大改變。根據數據，美國大型槍擊事件中，僅13％的歹徒以非法購得槍枝犯案，另有32.5％槍擊案作案槍枝來源無法確認。

且根據國家司法協會資料，美國K-12教育（K-12，指幼稚園至12年級）槍擊事件中，超過8成的行凶者是透過竊取家庭成員的槍枝犯案。

納希維爾槍擊事件發生後，總統拜登（Joe Biden）曾喊話敦促國會立法禁止突擊武器。每逢悲劇發生就能聽得到類似呼籲，但這類法案想在共和黨把持的聯邦眾議院過關，機會並不大。

拜登表示，他已窮盡「一己之力」防止槍枝氾濫；他再度懇求國會展開行動。

共和黨籍的田納西州聯邦眾議員柏謝特（Tim Burchett）則說，防範未來發生更多大型槍擊事件並非國會的責任，「我們不會試圖去解決這個問題，犯罪防不勝防」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，過去10年間，全美最致命的10件大規模槍擊事件中的犯案槍枝，都是合法購得。

昨天的路易維爾槍擊案中，槍手於犯案前1週在當地店家合法買進作案用武器。

今年3月的納希維爾槍擊案中，犯嫌備有兩支「突擊型槍枝」和一把手槍。警方表示，槍手從5個不同槍店合法購得7把槍，3月27日作案時用了其中3把。

2022年5月24日在德州尤瓦爾迪（Uvalde），凶嫌在洛伯小學（Robb Elementary School）大開殺戒，奪走19名兒童和2位成年人性命。「德州論壇報」（Texas Tribune）報導，凶嫌據說作案前短短幾天剛合法購買2支AR型步槍，其中1支用於犯案。

2022年5月14日在紐約州水牛城（Buffalo），被控血洗超市殺害10人的18歲凶嫌，據信在一間有聯邦執照的槍枝店合法購得AR-15型步槍。美聯社報導，這名凶嫌過去就買過獵槍，也曾收受一支步槍禮物。

2018年2月14日在佛羅里達州派克蘭（Parkland），持槍歹徒衝進道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）濫射造成17人死亡，有關單位表示，歹徒作案用的AR-15型步槍是合法購得。

2017年10月1日，槍手從內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）曼德雷灣賭場度假村（Mandalay Bay Resort and Casino）32樓朝下方參加「91號公路豐收音樂節」（Route 91 Harvest Festival）活動的民眾掃射，造成60人喪生。警方表示，凶嫌自1982年就開始囤槍，合法買進近50把槍。

2013年9月16日在華盛頓海軍工廠（Navy Yard）， 凶嫌槍殺12人，隨後遭到警方擊斃。警方表示，凶嫌通過了聯邦背景調查，並在槍擊事件發生前兩天從維吉尼亞州一家槍枝店合法購買了作案用槍。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺