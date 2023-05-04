烏克蘭文青漫迷加入國土防衛軍自製「萬歲」臂章，與台灣分享民防訓練經驗

文：鍾佑貞（中央社記者）

烏東戰爭前線背後，烏克蘭人無分年齡與性別，自願參與軍事訓練，從基本戰術、戰地醫療到反裝甲武器與無人機操作，堅實的民防團隊是烏國在炮火中屹立的基礎。記者鍾佑貞前往烏西利維夫，一探烏克蘭國土防衛軍日常訓練。

烏克蘭人安德烈最愛設計日式繪圖，IG滿是東洋風畫作。俄烏開打後他拋畫筆改持槍。有感於台灣與烏克蘭命運相繫，安德烈受訪時別上自製「萬歲」布質臂章，鉅細靡遺分享民防守則：做心理準備、別逞英雄。

31歲的安德烈（Andrii）暱稱「日本人」，是擁抱暴走族主題漫畫的烏克蘭文青，平常畫畫縫縫，毫無軍事經驗。俄羅斯去年入侵烏克蘭後，安德烈志願加入民防營訓練。這與多數烏克蘭年輕人無異，安德烈特別的地方是曾在上海唸過書，能講幾句中文，以及對台灣的高關注度，聊沒三句就提：俄軍會穿烏克蘭軍服，中國也會用這招滲透台灣陣地。

安德烈去年2月24日起擔任外國志願教官的翻譯，幾個月後自己也成為教官，負責戰術及無人機空中偵察訓練。他目前是烏克蘭西北部城市盧茨克（Lutsk）訓練中心教官組的指揮官，所在地距離親俄的白羅斯僅約400公里。

由於台灣與烏克蘭對於槍支彈藥的法律和文化天差地遠，烏克蘭民眾得以擁槍，台灣嚴格管制槍械。安德烈鼓勵台灣民眾先加入民防組織接受基本訓練，學會如何保護自己及親友，有餘力再學使用武器，於叢林、市區和建築物內部進行射擊訓練。

Photo Credit: 中央社 31歲的安德烈暱稱「日本人」，是擁抱暴走族主題漫畫的烏克蘭文青，平常畫畫縫縫，毫無軍事經驗。俄羅斯去年入侵烏克蘭後，志願加入民防營訓練。他戰後想去泰國及台灣看看。中央社記者鍾佑貞盧茨克攝 112年5月3日

在大小如國中操場的盧茨克訓練中心裡，安德烈精力旺盛，不時分享自己與東亞的連結，問問台灣明年的選情，話題又轉到危機爆發當下應有的作為，以正常人兩倍的語速敘述烏克蘭戰爭開始時，民眾紛紛逃到波蘭避難，邊界人龍綿延數公里，出境要花上幾天的時間。

「準備應急背包以備疏散，裡面必須有所有重要的文件，現金，最好是美金，最有價值的財產。做好心理準備，首先疏散孩子及年邁的爸媽，知道所有避難所的位置，當聽到警報聲時，不要猶豫，直接朝避難所奔去」。

他說，所有主要城市都將被轟炸，敵人會毫不猶豫地鎖定民用建築。他們的主要目標將是機場、軍事基地、關鍵基礎設施如電、油、天然氣廠。

考慮到這些因素，安德烈提醒，需要準備足夠的食物、水、淨水器、電池、行動電源、太陽能電池、充電器、燃料，特別是藥品。衝突爆發的第一個月，社會將面臨巨大的恐慌，民眾會前往最近的雜貨店裡搶走所有東西。網路可能很容易斷，「如果能取得星鏈（Starlink）衛星寬頻服務，請先準備」。

Photo Credit: 中央社 大城市是敵方火箭的第一個目標，戰時烏克蘭民眾撤離至郊外甚至林區，因此烏克蘭民防團體提醒，訓練自己在林區生存、偽裝，及在不暴露行蹤下生火等。圖為烏克蘭平民以背景為依據，進行個人偽裝。中央社記者鍾佑貞利維夫攝 112年5月3日

烏克蘭戰爭可見空中偵察是關鍵。他說，民眾需要知道如何正確操作無人機，使用軟體讓無人機處於隱蔽模式，避免受到敵方偵查。由於中國無人機充斥市場，所有無人機公司都在共產黨控制之下，台灣需要製造本土第一人稱視角FPV（First Person View）無人機和小型炸彈的投擲裝置。

「民眾身體更要動起來，為惡劣條件做足準備。（到時候可能要）帶著槍、背包等裝備，身體會承受更多重量，還必須長距離步行。最後但同樣重要的是，做好心理準備。在壓力下保持敏銳，分析並適應現狀，這將自救也將拯救友人。」

聊到戰後打算，身高194公分的安德烈語速終於放緩，他想將戰爭回憶留在烏克蘭，啟程再赴日本，或去泰國及台灣走走看看，開始新的生活。

Photo Credit: 中央社 烏克蘭民防團體建議摸清楚所有避難所的位置，當聽到警報聲時，不要猶豫，直接朝避難所奔去。圖為利維夫一處教堂下的避難所入口。中央社記者鍾佑貞利維夫攝 112年5月3日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀