法國軍艦穿越台灣海峽不是第一次，為什麼這次「普拉亞爾號」引發關注？

法國《挑戰》雜誌網站11日獨家報導，法國護衛艦「普拉亞爾號」（Prairial）於上週日（9日）穿越台灣海峽，適逢法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪問中國的行程，以及中共在台海軍演期間。

台灣網路媒體《菱傳媒》報導提供軍艦航行的進一步細節，「普拉亞爾號」於9日晚間從南往北進入台灣海峽，在10日午後離開台灣海峽北端，朝東海航行。報導指出，該艦在進入台灣海峽後，未與美、英、加等國軍艦沿台灣海峽中線以東航行，相當反常的在海峽中線以西，靠近中國一側航行，並且沒有開啟「船舶動態資訊系統」（AIS）。

台灣國防部情報次長顏有賢12日在記者會上證實法艦進入台灣海峽，但否認法艦沿著「靠中國一側」航行，強調法艦進入台灣海峽後都在海峽中線活動，國軍全程監控掌握。

根據海事網站「Mari Times Crimes」，「普拉亞爾號」屬於法國太平洋艦隊（ALPACI）以及駐紮在大溪地的法屬玻里尼西亞部隊（FAPF）。在結束造訪越南北部海防市和西沙群島海上巡邏之後，「普拉亞爾號」正恢復在北亞的任務，以鞏固法國在太平洋地區的平衡力量。

🚢Meanwhile 🇫🇷 Navy Frigate Prairial is on her regular mission in the South China Sea and further, mooring for joint training & sailing in int'l waters to ensure freedom of navigation.

France is committed to making #Indopacific a free, safe & open space & to reducing tensions. pic.twitter.com/8W3dQlbsfW — Sebastien_Surun (@SebastienSurun) April 12, 2023

法國軍艦為何這時出現在台灣海峽？

普拉亞爾號這時經過台灣海峽，國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，應該是履行今年1月「法澳安全對話」後的承諾。2023年1月31日，法國與澳洲外交部長和國防部長在巴黎會談，雙方達成共識一起關注印太安全，也將台海安全穩定放進議題內。

普拉亞爾號過台海，有哪些特別的地方？

美國海軍以「自由航行權」的名義多次經過台灣海峽，過去3年幾乎每個月都會例行通過台灣海峽；而雖然沒有那麼頻繁，但法國軍艦通過台海也是行之有年，根據法國國防部在2019年出版的「France and Security in the Indo-Pacific」報告，法國海軍巡防艦「葡月號」早在2015年與2018年就都通過台海，2019、2021年法國護衛艦「葡月號」、法國「普羅旺斯號」巡防艦也被發現在台海周邊。

值得注意的是，中國對法艦通過台灣海峽的態度轉變。

回顧2019年4月6日，法國護衛艦「葡月號」被發現行經台灣海峽，當時遭中共解放軍船艦尾隨，北京當局痛批法國「非法進入中國海域」，中國決定不邀請法國出席慶祝中國海軍建軍70年的的海上閱兵活動。

France Warship Sails Through The Taiwan Strait Angering China - Share about war news: Frigate Vendémiaire. Wikipedia Business Insider/Reuters: France sailed a warship through the Taiwan Strait, so an angry China said France couldn't come to its navy's… https://t.co/eU9qJ476Uz pic.twitter.com/wzssWxF9HX — NEWS UPDATE (@baztand) April 25, 2019

北京當局在2019年對法艦穿越台海的激烈反應，《外交官雜誌》當時分析，原因可能是法國越來越支持美國、日本和其他國家對中國在印太地區的警戒。當年法國和日本「2+2」會談重啟海事對話，承諾在印太地區展開海事合作。

中國聲稱對台灣海峽擁有主權，並對外國軍艦通過此水道越來越不滿，多年來一直抗議美國軍艦穿越台灣海峽。

不過這次法艦「普拉亞爾號」航經台灣海峽，中國為什麼沒反應？國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，中國這次沒有透過外交管道表達抗議，有兩個可能的狀況：第一是基於法國總統馬克宏和北京比較友善，再來就是法國可能有向中國進行通報，中共就不像對美、加軍艦那樣派船戒護。

「普拉亞爾號」經過台海的時間點，馬克宏剛結束訪中行程，他在接受媒體訪問時關於台灣問題時，稱台海危機是「美國的節奏與中國的過度反應」造成，加速對台灣議題採取行動「不是歐洲利益」，引發外界震驚，認為馬克宏背棄了美國盟友，轉向中國。

蘇紫雲進一步指出，台灣海峽是公海，依照國際法是不需要通報的，如果法國軍艦有事先通報，可能是基於與北京的戰略默契。

《中央廣播電台》分析也指出，「普拉亞爾號」沒有受到中國海軍的跟蹤，這表明該演習得到了中國當局的批准。報導指出，鑑於法國總統馬克宏近日對中國的友好表態，一些人將法艦過境視為「中法軍事合作的標誌」。

中法可能軍事合作嗎？

蘇紫雲指出，馬克宏訪中之後發布的聯合聲明提及，法國印太駐軍會和中國南部戰區進行相關事務的合作，具體項目是人道救援、或是海上巡邏合作，並沒有顯示細節，但無論如何，都表示北京和巴黎彼此保留一定程度的善意。

蘇紫雲指出，從現在來看，法國總統希望台海維持現狀，又想與北京維持對話，這個合作可能是一種軍事上的「信心建立措施」（Confidence Building Measures,CBM），代表雙方保持國防部等級的對話。

輔仁大學義大利語文學系系主任張孟仁指出，法國對中國的立場很難轉變，法國一直很需要中國的經濟支持，馬克宏本次訪中一大成果讓中國向法國買了160架空中巴士新機即是一例；另外軍事方面，馬克宏就是延續戴高樂主義，認為法國應該要與美國區分開來，法國在聯合國安理會有位置、也有核子武器，能成為獨立於美中以外的第三強國，應該帶領歐洲在印太上有既有的利益，不一定要在這裡附從美國。

不過學者皆認為，馬克宏的發言與法國官員不同步，而且對中的態度也曾改變過，馬克宏在2019年曾批評歐盟對中國過於天真，但這次訪中態度又變得懦弱，後續還要觀察。

法方怎麼說？

法國在台協會昨日以聲明表示，法國在台灣議題上維持一致的立場。不論是去年8月3日的七大工業國組織（G7）外長聲明，或是在去年12月1日馬克宏總統與美國總統拜登的共同聲明；或是今年1月30日法澳第二屆部長會談的聯合聲明，以及今年3月10日的第36屆英法高峰會的聯合聲明中，都有相關闡述。