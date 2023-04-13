民進黨正式提名賴清德出征2024，兩岸論述「尊英」強調現狀，下半年赴美受矚目
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在總統蔡英文這次出訪過境美國後持續升高，賴清德雖一再強調「和平」，但國民黨仍緊咬過去的「務實台獨工作者」言論，將這次選戰打為和平與戰爭的選擇，如何讓民眾信服他的兩岸論述，被外界視為賴清德進軍總統府的最大挑戰。黨政人士指出，所謂務實的台獨工作者，重點在於「務實」，這也是賴清德近來對黨內強調的重點。
賴清德競選起跑派系歸隊，目標總統當選國會單獨過半
（中央社）民進黨中執會12日通過提名身兼民進黨主席的副總統賴清德參選2024總統大選，黨政人士透露，將先成立競選辦公室，競選總部擬於10月以後成立，2024提名小組召集人潘孟安與民進黨秘書長許立明分工執掌大選兵符。
賴清德12日下午發表談話表示，明年的大選，將決定台灣未來的方向，事關民主體制的延續、後代子孫的幸福，以及印太的和平與穩定，因此他承諾將帶領全體立委候選人，結合社會進步力量，竭盡所能爭取全民的支持，完成2024大選的總目標：總統高票當選及國會單獨過半。
他表示，他將以穩定的民主力量，實踐「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」3大民主行動，來推動國家希望工程，達到「民主」、「繁榮」、「和平」的目標。
親賴人士表示，未來大選分工就是許立明負責黨，包括立委初選、不分區立委提名、2024大選戰略的擬定、2024大選政見的擬定等等；潘孟安可望出任總統競選總部總幹事，負責總統大選相關事宜，包括百工百業等組織群、文宣群等，兩人扮演賴清德左右手，備戰2024。
黨政人士表示，賴清德未來選舉團隊有兩大架構，分別是民進黨中央黨部與總統參選人賴清德競選總部，在這兩個架構下，黨中央負責各地方黨部、組織社團等單位；競選總部架構下則有百工百業、各個專業社團等單位，輔選架構雛形已具。
賴清德近日分別與黨內各派系餐敘、溝通，聽取建言，輔選幹部指出，在團結勝選的前提下，會廣納各派系操盤選舉的戰將、熟稔各項政策或文宣的好手，組成台灣隊，力拚2024總統勝選、立委單獨過半。
該人士表示，總統大選中間選票流向牽動勝敗，尤其是年輕人的聲音，賴陣營相當重視，青年議題的討論與政策的擬定，由前文化部長鄭麗君及立委洪申翰等人負責。
黨內人士說，前民進黨副秘書長林飛帆近期赴美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）擔任訪問研究員，預計2個月後回台，屆時，賴陣營也會請林飛帆幫忙青年政策與國際事務議題。
政策部分，包括前行政院長蘇貞昌的重要智囊吳祥榮等人，也都可望加入團隊，扮演政策銜接和溝通角色，強化能量。
親賴人士表示，總統大選幕僚作業都由信賴台灣願景協會（又稱信賴辦公室）統籌負責，信賴辦公室由親賴人士組成，全國建築師公會理事長劉國隆擔任會長、原任秘書長黃建嘉轉任民進黨副秘書長後，秘書長一職由前立委陳金德接任。
除了陳金德外，民進黨前主席卓榮泰、前秘書長羅文嘉、前立委段宜康等人也會不定期參與會議，討論政見。
民進黨立委表示，賴清德組成競選團隊，整合黨內力量，各派系都參與協助；歷次總統大選都是年輕世代的重要歷練戰場，2024需要很多人一起幫忙。
黨內人士表示，等總統、區域立委提名完成後，7月全代會將處理2024大選主訴求與選舉造勢；至於副手人選何時公布，相關人士認為不急，但928黨慶是合適的時間點，具體時程則尊重總統候選人。
兩岸論述尊英強調現狀，賴清德擬下半年赴美受矚
民進黨主席賴清德力拚2024總統大選，兩岸論述備受關注，學者認為，賴清德在提名後的談話中，談蔡總統路線、強調現狀，是好的起手式。黨政人士透露，賴清德下半年可能透過訪問友邦過境美國的機會，提出更具體的做法。
民進黨中執會12日通過提名參選總統後，賴清德發表談話時，延續總統蔡英文路線，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立，並多次強調「中華民國台灣」、「和平」。
兩岸緊張局勢，在總統蔡英文這次出訪過境美國後持續升高，賴清德雖一再強調「和平」，但國民黨仍緊咬過去的「務實台獨工作者」言論，將這次選戰打為和平與戰爭的選擇，如何讓民眾信服他的兩岸論述，被外界視為賴清德進軍總統府的最大挑戰。
黨政人士指出，所謂務實的台獨工作者，重點在於「務實」，這也是賴清德近來對黨內強調的重點。現任陸委會副主委、前台北市議員梁文傑也曾詮釋，所謂「務實的台獨」，指的是如何讓大家保持現在的生活方式、維持現狀。
除了未來會強化對內說明，黨內幹部也指出，賴清德需要把對於兩岸、國際的想法以及東亞的戰略，與美日有更多交流、對話與互信，這非常重要，賴清德正在努力做，但不可能一次談話就把整個政策說清楚，還要看各方回應，預計7月民進黨全代會後將明朗化。
黨政人士說，賴清德下半年可能透過訪問友邦過境美國的機會，會晤美方政要，或是透過美國大型智庫訪問台灣拜會各總統候選人的機會，提出具體的做法，這都是可能的路徑。
黨政人士表示，賴清德日前與「布魯金斯研究院」非常駐資深研究員、AIT前理事主席卜睿哲（Richard Bush）會晤時的談話，就清楚釋出，未來賴清德主政下的台灣不會是麻煩製造者，堅定且務實延續蔡英文4個堅持的路線。
民進黨立委吳思瑤表示，賴清德一定是延續蔡英文的路線，蔡總統的路線經過驗證，已成功翻轉台灣外交；過去國民黨執政只重中國，民進黨則是迎向世界，在外交上有亮眼成績。
吳思瑤認為，外界評判國家領導人處理外交事務的高度與前瞻，不應當過度側重兩岸關係，更重要的是與世界的關係。
另外，也有民進黨立委認為，賴清德之前的身分，包括擔任行政院長、副總統，對兩岸、國安、外交不宜過度發言，先前很多人對賴清德的兩岸政策了解是出於片段、有限的發言立場。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！