民進黨正式提名賴清德出征2024，兩岸論述「尊英」強調現狀，下半年赴美受矚目

賴清德競選起跑派系歸隊，目標總統當選國會單獨過半

（中央社）民進黨中執會12日通過提名身兼民進黨主席的副總統賴清德參選2024總統大選，黨政人士透露，將先成立競選辦公室，競選總部擬於10月以後成立，2024提名小組召集人潘孟安與民進黨秘書長許立明分工執掌大選兵符。

賴清德12日下午發表談話表示，明年的大選，將決定台灣未來的方向，事關民主體制的延續、後代子孫的幸福，以及印太的和平與穩定，因此他承諾將帶領全體立委候選人，結合社會進步力量，竭盡所能爭取全民的支持，完成2024大選的總目標：總統高票當選及國會單獨過半。

他表示，他將以穩定的民主力量，實踐「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」3大民主行動，來推動國家希望工程，達到「民主」、「繁榮」、「和平」的目標。

親賴人士表示，未來大選分工就是許立明負責黨，包括立委初選、不分區立委提名、2024大選戰略的擬定、2024大選政見的擬定等等；潘孟安可望出任總統競選總部總幹事，負責總統大選相關事宜，包括百工百業等組織群、文宣群等，兩人扮演賴清德左右手，備戰2024。

黨政人士表示，賴清德未來選舉團隊有兩大架構，分別是民進黨中央黨部與總統參選人賴清德競選總部，在這兩個架構下，黨中央負責各地方黨部、組織社團等單位；競選總部架構下則有百工百業、各個專業社團等單位，輔選架構雛形已具。

賴清德近日分別與黨內各派系餐敘、溝通，聽取建言，輔選幹部指出，在團結勝選的前提下，會廣納各派系操盤選舉的戰將、熟稔各項政策或文宣的好手，組成台灣隊，力拚2024總統勝選、立委單獨過半。

該人士表示，總統大選中間選票流向牽動勝敗，尤其是年輕人的聲音，賴陣營相當重視，青年議題的討論與政策的擬定，由前文化部長鄭麗君及立委洪申翰等人負責。

黨內人士說，前民進黨副秘書長林飛帆近期赴美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）擔任訪問研究員，預計2個月後回台，屆時，賴陣營也會請林飛帆幫忙青年政策與國際事務議題。

政策部分，包括前行政院長蘇貞昌的重要智囊吳祥榮等人，也都可望加入團隊，扮演政策銜接和溝通角色，強化能量。

親賴人士表示，總統大選幕僚作業都由信賴台灣願景協會（又稱信賴辦公室）統籌負責，信賴辦公室由親賴人士組成，全國建築師公會理事長劉國隆擔任會長、原任秘書長黃建嘉轉任民進黨副秘書長後，秘書長一職由前立委陳金德接任。

除了陳金德外，民進黨前主席卓榮泰、前秘書長羅文嘉、前立委段宜康等人也會不定期參與會議，討論政見。

民進黨立委表示，賴清德組成競選團隊，整合黨內力量，各派系都參與協助；歷次總統大選都是年輕世代的重要歷練戰場，2024需要很多人一起幫忙。

黨內人士表示，等總統、區域立委提名完成後，7月全代會將處理2024大選主訴求與選舉造勢；至於副手人選何時公布，相關人士認為不急，但928黨慶是合適的時間點，具體時程則尊重總統候選人。

兩岸論述尊英強調現狀，賴清德擬下半年赴美受矚

民進黨主席賴清德力拚2024總統大選，兩岸論述備受關注，學者認為，賴清德在提名後的談話中，談蔡總統路線、強調現狀，是好的起手式。黨政人士透露，賴清德下半年可能透過訪問友邦過境美國的機會，提出更具體的做法。

民進黨中執會12日通過提名參選總統後，賴清德發表談話時，延續總統蔡英文路線，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立，並多次強調「中華民國台灣」、「和平」。

兩岸緊張局勢，在總統蔡英文這次出訪過境美國後持續升高，賴清德雖一再強調「和平」，但國民黨仍緊咬過去的「務實台獨工作者」言論，將這次選戰打為和平與戰爭的選擇，如何讓民眾信服他的兩岸論述，被外界視為賴清德進軍總統府的最大挑戰。

黨政人士指出，所謂務實的台獨工作者，重點在於「務實」，這也是賴清德近來對黨內強調的重點。現任陸委會副主委、前台北市議員梁文傑也曾詮釋，所謂「務實的台獨」，指的是如何讓大家保持現在的生活方式、維持現狀。

除了未來會強化對內說明，黨內幹部也指出，賴清德需要把對於兩岸、國際的想法以及東亞的戰略，與美日有更多交流、對話與互信，這非常重要，賴清德正在努力做，但不可能一次談話就把整個政策說清楚，還要看各方回應，預計7月民進黨全代會後將明朗化。

黨政人士說，賴清德下半年可能透過訪問友邦過境美國的機會，會晤美方政要，或是透過美國大型智庫訪問台灣拜會各總統候選人的機會，提出具體的做法，這都是可能的路徑。

黨政人士表示，賴清德日前與「布魯金斯研究院」非常駐資深研究員、AIT前理事主席卜睿哲（Richard Bush）會晤時的談話，就清楚釋出，未來賴清德主政下的台灣不會是麻煩製造者，堅定且務實延續蔡英文4個堅持的路線。

民進黨立委吳思瑤表示，賴清德一定是延續蔡英文的路線，蔡總統的路線經過驗證，已成功翻轉台灣外交；過去國民黨執政只重中國，民進黨則是迎向世界，在外交上有亮眼成績。

吳思瑤認為，外界評判國家領導人處理外交事務的高度與前瞻，不應當過度側重兩岸關係，更重要的是與世界的關係。

另外，也有民進黨立委認為，賴清德之前的身分，包括擔任行政院長、副總統，對兩岸、國安、外交不宜過度發言，先前很多人對賴清德的兩岸政策了解是出於片段、有限的發言立場。