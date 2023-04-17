上海「地下偶像」演出疫後復甦，粉絲相約到場應援
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活動主辦方的成員小平提到，台灣的地下偶像這幾年也發展的不錯，平時有在關注台灣的地下偶像團體，例如「昼食彼女Lunch Girls」，希望有機會能在現場看欣賞他們的演出，以及和台灣的團隊交流、分享辦活動與經營地下偶像團體的心得。
（中央社）隨著疫情管制解封，上海「地下偶像」演出活動逐漸復常，如今每個週末在上海大小表演空間都有這些團體表演，不少粉絲們帶著手燈、周邊產品，到現場享受表演並為自己喜歡的成員應援。
4月初一個週末下午，位在上海浦東的一處表演空間外，已經排著長長的人龍，準備進場欣賞一場由10多個地下偶像團體接力演出的活動。實際進入現場後，大約有將近200名粉絲已在現場，有些人已預先備妥應援手燈等候開演。
活動主辦方的成員小平告訴《中央社》記者，已經好久沒有這樣的盛況了，一方面是因為這場活動是免費的，另一方面則是疫情讓大家悶太久了。
「地下偶像」一般形容沒有出道、沒有太多機會出現在主流媒體上，展演區域較小的偶像，收入主要來自於表演時販售的周邊商品、個人拍立得，以及收費合照等。部分地下偶像會和經紀公司簽約。
小平說，中國的地下偶像團體的實際數量沒有一個準，然而若是以上海來說，至少穩定有演出、社群互動活絡的團體也至少有4、50個。如果加上廣州、成都等地下偶像文化活絡的城市，全中國有在活動的地下偶像團體應該超過百個。
他提到，根據他所知，今年在上海、廣州等城市，已經演出、預計演出的地下偶像活動總計超過百場。現在在上海，每個週末都有不同的團體在不同的表演空間演出。
不少到現場觀賞地下偶像演出的粉絲，同時也喜歡如48系、坂道系或指原系等日本偶像團體，因此在他們的隨身物品上多少能看到一些偶像的徽章、吊飾等周邊。與此同時，他們也用同樣的方式應援中國的地下偶像。
一名在現場觀賞演出的粉絲小朱接受《中央社》訪問時表示，他看日本的偶像，也看中國的地下偶像，雖然都是偶像但是感受不太一樣，「我也會看乃木坂46的演出、買周邊商品支持，2019年來上海演出時我也在現場，但是看地下偶像還是親近些，畢竟距離更近，能夠見到真人，更重要的是能夠講中文交流。」
小朱說，每個人看地下偶像的動機不一樣，然而大抵上都是喜歡這樣的文化，有的人只看特定的團或者成員，也有人喜歡多方涉獵。而且不只中國人，粉絲中也外國人，過去就曾在其他的演出場合遇到在上海工作的日本人。
目前在上海一所大學念研究所的James則提到，不少地下偶像的支持者會在微博、微信等社群平台上組織，分享演出資訊或片段，也會在偶像生日的時候號召舉辦生日會或準備驚喜。他以自己所在的幾個群組為例，在疫情期間由於演出活動變少，確實比較沉寂一些，然而過去2個月明顯可以感受到大家都「活過來了」。
小平觀察，在疫情之後地下偶像的文化有明顯的復甦，過去幾個月也出現了不少新的團體，「偶像是給人夢想與勇氣的工作，在疫情過去後能有這麼多的偶像，帶來不同風格的表演，為大家打氣，也挺適合。」
他也提到台灣的地下偶像這幾年也發展的不錯，平時有在關注台灣的地下偶像團體，例如「昼食彼女Lunch Girls」，希望有機會能在現場看欣賞他們的演出，以及和台灣的團隊交流、分享辦活動與經營地下偶像團體的心得。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。