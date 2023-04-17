2023/04/17,
中國

上海「地下偶像」演出疫後復甦，粉絲相約到場應援

上海「地下偶像」演出疫後復甦，粉絲相約到場應援
疫情解封後，每個週末在上海大小表演空間都有地下偶像團體表演，不少粉絲們帶著手燈、周邊，到現場享受表演並為自己喜歡的成員應援。圖為8日一場地下偶像演出活動，台下粉絲手比愛心與台上的偶像互動。 中央社記者吳柏緯上海攝 112年4月16日

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活動主辦方的成員小平提到，台灣的地下偶像這幾年也發展的不錯，平時有在關注台灣的地下偶像團體，例如「昼食彼女Lunch Girls」，希望有機會能在現場看欣賞他們的演出，以及和台灣的團隊交流、分享辦活動與經營地下偶像團體的心得。

（中央社）隨著疫情管制解封，上海「地下偶像」演出活動逐漸復常，如今每個週末在上海大小表演空間都有這些團體表演，不少粉絲們帶著手燈、周邊產品，到現場享受表演並為自己喜歡的成員應援。

4月初一個週末下午，位在上海浦東的一處表演空間外，已經排著長長的人龍，準備進場欣賞一場由10多個地下偶像團體接力演出的活動。實際進入現場後，大約有將近200名粉絲已在現場，有些人已預先備妥應援手燈等候開演。

活動主辦方的成員小平告訴《中央社》記者，已經好久沒有這樣的盛況了，一方面是因為這場活動是免費的，另一方面則是疫情讓大家悶太久了。

「地下偶像」一般形容沒有出道、沒有太多機會出現在主流媒體上，展演區域較小的偶像，收入主要來自於表演時販售的周邊商品、個人拍立得，以及收費合照等。部分地下偶像會和經紀公司簽約。

小平說，中國的地下偶像團體的實際數量沒有一個準，然而若是以上海來說，至少穩定有演出、社群互動活絡的團體也至少有4、50個。如果加上廣州、成都等地下偶像文化活絡的城市，全中國有在活動的地下偶像團體應該超過百個。

上海地下偶像在台上盡全力演出
Photo Credit: 中央社
每個週末在上海大小表演空間都有地下偶像團體表演，不少粉絲們帶著手燈、周邊，到現場享受表演並為自己喜歡的成員應援。圖為地下偶像團體TapiokaLab成員彩虹（Nikki）在舞台上演出。中央社記者吳柏緯上海攝 112年4月16日

他提到，根據他所知，今年在上海、廣州等城市，已經演出、預計演出的地下偶像活動總計超過百場。現在在上海，每個週末都有不同的團體在不同的表演空間演出。

不少到現場觀賞地下偶像演出的粉絲，同時也喜歡如48系、坂道系或指原系等日本偶像團體，因此在他們的隨身物品上多少能看到一些偶像的徽章、吊飾等周邊。與此同時，他們也用同樣的方式應援中國的地下偶像。

一名在現場觀賞演出的粉絲小朱接受《中央社》訪問時表示，他看日本的偶像，也看中國的地下偶像，雖然都是偶像但是感受不太一樣，「我也會看乃木坂46的演出、買周邊商品支持，2019年來上海演出時我也在現場，但是看地下偶像還是親近些，畢竟距離更近，能夠見到真人，更重要的是能夠講中文交流。」

小朱說，每個人看地下偶像的動機不一樣，然而大抵上都是喜歡這樣的文化，有的人只看特定的團或者成員，也有人喜歡多方涉獵。而且不只中國人，粉絲中也外國人，過去就曾在其他的演出場合遇到在上海工作的日本人。

上海地下偶像吸引粉絲 10多個團體接力演出
Photo Credit: 中央社
中國的地下偶像團體的實際數量沒有準確數字，然而若是以上海來說，至少穩定有演出、社群互動活絡的團體也至少有4、50個。圖為8日一場在上海的地下偶像演出活動，一組地下偶像在舞台上演出。中央社記者吳柏緯上海攝 112年4月16日

目前在上海一所大學念研究所的James則提到，不少地下偶像的支持者會在微博、微信等社群平台上組織，分享演出資訊或片段，也會在偶像生日的時候號召舉辦生日會或準備驚喜。他以自己所在的幾個群組為例，在疫情期間由於演出活動變少，確實比較沉寂一些，然而過去2個月明顯可以感受到大家都「活過來了」。

小平觀察，在疫情之後地下偶像的文化有明顯的復甦，過去幾個月也出現了不少新的團體，「偶像是給人夢想與勇氣的工作，在疫情過去後能有這麼多的偶像，帶來不同風格的表演，為大家打氣，也挺適合。」

他也提到台灣的地下偶像這幾年也發展的不錯，平時有在關注台灣的地下偶像團體，例如「昼食彼女Lunch Girls」，希望有機會能在現場看欣賞他們的演出，以及和台灣的團隊交流、分享辦活動與經營地下偶像團體的心得。

地下偶像受上海民眾歡迎 開演前已排長長人龍
Photo Credit: 中央社
8日下午，位在上海浦東的一處表演空間外，已經排著長長的人龍，準備進場欣賞一場由10多個地下偶像團體接力演出的活動。中央社記者吳柏緯上海攝 112年4月16日

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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