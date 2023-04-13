2023/04/13,
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國美館35週年館慶大展《時代記憶》，4/15起親炙陳澄波、林玉山國寶畫作等近200件館藏

國美館35週年館慶大展《時代記憶》，4/15起親炙陳澄波、林玉山國寶畫作等近200件館藏
Photo Credit: 文化部提供

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為了迎接35周年館慶，國立台灣美術館將於4月15日推出《時代記憶—國美35典藏精選展》，展出近200件典藏品，其中包含林玉山的〈蓮池〉（1930）、陳澄波的〈嘉義遊園地〉等國寶級藏品。

為了迎接35週年館慶，國立台灣美術館（以下簡稱國美館）將於4月15日推出《時代記憶—國美35典藏精選展》，從2萬餘件作品中，展出近200件典藏品，其中包含林玉山的〈蓮池〉（1930）、陳澄波的〈嘉義遊園地〉等國寶級藏品，此外，展覽期間也會展出近期購藏的現當代藝術作品。

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Photo Credit: 文化部提供
林玉山，〈蓮池〉，1930，膠彩、絹，146.4 x 215.2公分，國立台灣美術館典藏
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Photo Credit: 文化部提供
陳澄波，〈嘉義遊園地〉，1937，油彩、麻布，130.2x162.5公分，國立台灣美術館典藏

《時代記憶—國美35典藏精選展》以介紹國美館開館至今所收藏的代表性典藏作品、歷年重要的研究與展覽發展為主軸，並扣合美術館的幾個關鍵性發展階段和代表性事件，組構出4個主題的展出架構，呈現4個不同時期的時代轉進。

這四個主題的展出架構與主題分別為：

  • 主題一：「台灣美術的溯源與風格變異」
  • 主題二：「台灣現代藝術的實驗與創新」
  • 主題三：「當代藝術的宣告和議題」
  • 主題四：「從生活的呢喃到介入歷史」

主題一「台灣美術的溯源與風格變異」表明國美館的收藏宗旨，強調台灣美術的主體性建構，以及美術風格在不同歷史階段的發展和轉變。國美館從開館第二年便推動系列性的主題研究，探討台灣美術發展的各類研究主題，並將其研究成果發展為研究展。此次所選作品主要呼應這些研究，可以一窺台灣美術史的風格溯源與變異，從不同的研究觀點展示台灣藝術獨特的風格發展。

主題二「台灣現代藝術的實驗與創新」聚焦國美館現代主義的抽象繪畫藏品，以及60至90年代受到西潮影響下的現代藝術及早期當代藝術藏品，包括國美館兩個代表性的現代藝術重要捐贈收藏之藝術家——李仲生及席德進，以及多位推動台灣現代藝術運動的五月、東方畫會藝術家們的代表性藏品，介紹台灣藝術家在60到70年代之後開始在視覺藝術的媒材、形式、觀念以及現代技術上的形式實驗和創新。

主題三「當代藝術的宣告和議題」則以1999年大型藝術行為「引爆台灣省立美術館」為引，宣告國美館的時代挑戰，美術館於此時期開始入藏台灣當代藝術作品，另外在展覽的形式上迎來策展人時代與當代藝術展覽生態的轉變。

在此主題下所展示的收藏作品有著當代藝術勇於直面挑戰舊制度、政治、社會、性別等禁忌的重要藝術特質和內涵，對於當下社會議題及現象有許多個人主張和宣告、批判及討論。相較於現代藝術透過形式的革新來達到風格的實驗，當代藝術則拓展更多元的綜合媒材、形式、題材，投入更多於反思社會議題、自我主張與意識型態。

而在千禧年後的藝術實踐，已經無法以過去的類型學方法來加以理解，也帶給美術館運營極大挑戰；又隨著科技的突進發展，「新媒體」與「跨領域」藝術於焉而起，相應之下的各種媒介應用也成為藝術家們關心的對象。

主題四「從生活的呢喃到介入歷史」即意圖呈現此一里程碑的重大變化，一方面以2000年作為時間基準，另一方面也試圖對應國美館在典藏歷程中的時代轉進，亦可從所選作品中觀察到藝術家對世界的焦慮與批判。

根據文化部指出，國美館表示，今（2023）年推出的典藏精選展的歷史意義：一來是回頭審視過去關鍵的事件、政策與相應的展示及研究等方向，二則，更重要的是推出精采的作品以饗喜愛藝術的觀眾。

展覽介紹

  • 名稱：「時代記憶—國美35典藏精選展」
  • 主題一 「台灣美術的溯源與風格變異」 2023.4.15-12.31 於301展覽室展出
  • 主題二 「台灣現代藝術的實驗與創新」 2023.4.15-12.31 於302展覽室展出
  • 主題三 「當代藝術的宣告和議題」 2023.4.15-7.23 於202展覽室展出
  • 主題四 「從生活的呢喃到介入歷史」 2023.4.15-6.25 於103-107展覽室 、203-205展覽室、美術街展出
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《時代記憶—國美35典藏精選展》主視覺

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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