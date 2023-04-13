坎城影展「影評人週」公布評審團主席，由金獅獎得主《正發生》導演奧黛麗迪萬出任
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震驚影壇的《正發生》導演奧黛麗迪萬，今年將以「影評人週」單元的評審團主席身份前往坎城，「影評人週」稱奧黛麗迪萬為新一代女性電影人，「其敏銳和形式上的自由，正在重塑規範並重新定義國際電影的界限」。
在坎城影展期間獨立舉行的平行單元，法國影評人協會所創立的「影評人週」（Critics Week），今（13）日宣布今（2023）年的評審團主席，由《正發生》法國女導演奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）擔任。
法國影評人協會目前由244名成員組成，包括評論家、作家和記者。此協會的使命是維持成員之間的友誼，捍衛他們的道德和物質利益，保障電影批評的自由和一般的言論自由，而透過全年的各種活動支持電影的創造力。
至於「影評人週」的起源，則要回溯至1961年第14屆坎城影展，當時在法國影評人協會的倡議下，影展放映了美國導演雪莉克拉克（Shirley Clarke）的《The Connection》，不過並未造成迴響，並遭到忽視。
有鑑於此，當時坎城影展的藝術總監Robert Favre Le Bret與法國國家電影中心協議，在隔年的坎城影展，委託法國影評人協會安排整週的單元節目，而當時的影評人暨導演Nelly Kaplan就將此命名為「影評人週」。
於是，「影評人週」就在法國影評人協會的主導之下，於1962年創立，是坎城影展官方單元以外的平行單元，「影評人週」主旨挖掘新銳影人，將聚焦於首部長片或是第二部長片。
在「影評人週」展映並在之後生涯大放異彩的導演，包含王家衛、肯洛區（Ken Loach）、賈克歐狄亞（Jacques Audiard）、馮斯瓦歐容（Francois Ozon）、阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Inarritu）等大導。
至於今年在台灣影迷圈獲得廣泛好評迴響，英國新銳導演夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）的《日麗》就在去（2022）年「影評人週」拿下評審團獎。
「影評人週」每年都會放映10部短片以及10部劇情長片，且評審團每年頒發4個獎項，首獎（長片）、French Touch 評審團獎、萊卡電影發現獎（短片）、Louis Roederer基金會崛起新星獎。此外，入選「影評人週」的導演首部長片，也能與其他單元的作品，共同角逐坎城影展旨在鼓勵新銳的金攝影機獎。
綜括而言，「影評人週」的目標有4大點，如下。
- 凸顯來自世界各地的影人人執導的首部和第二部電影
- 促使法國評論家能盡其所能地為年輕電影創作而戰並探索
- 支持今日的新銳，以便讓他們成為明天的人才。
- 重視中短片，這是導演職業生涯的第一步
從上所述，不難發現圍繞在「影評人週」的「新銳」氣質，事實上，今年擔任評審團主席的奧黛麗迪萬，也是電影界的新銳。
奧黛麗迪萬出生於1980年，曾是一名記者，而後轉戰拍攝電影工作，近年最有名的代表作品，則是執導的第二部劇情長片《正發生》，在韓國名導奉俊昊領軍的評審團手上，拿下了2021威尼斯影展最高榮譽金獅獎。
奧黛麗迪萬也是史上7位獲得金獅獎的女性導演之一，其餘6位得主分別是蘿拉柏翠絲（Laura Poitras）《所有的美麗與血淚》、趙婷《游牧人生》、蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）《在某處》、瑪格麗特馮卓塔（Margarethe von Trotta）《德國姐妹》、安妮華達（Agnès Varda）《無法無家》、米拉奈兒（Mira Nair）《雨季的婚禮》。
至於《正發生》改編自法國作家安妮艾諾（Annie Ernaux的同名小說，故事背景放置於1960年代的法國，聚焦於非法墮胎並討論女性身體自主權的相關議題，值得一提的是，除了金獅獎之外，《正發生》也在威尼斯獲得了國際影評人費比西獎。
奧黛麗迪萬表示：「我帶著憤怒拍了這部電影。我希望《正發生》能成為一種體驗，一場屬於年輕女性的旅程。」當時從歐洲搖相對望美國德州甫通過的嚴厲墮胎法，《正發生》在威尼斯的獲獎，或許對此議題更顯重要。
而離開威尼斯之後，奧黛麗迪萬則將以「影評人週」的評審團主席身份前往坎城，「影評人週」稱奧黛麗迪萬為新一代女性電影人，「其敏銳和形式上的自由，正在重塑規範並重新定義國際電影的界限」。
除了奧黛麗迪萬之外，今年「影評人週」的評審團成員也全數出爐，包含葡萄牙攝影師Rui Poças、德國演員Franz Rogowski、印度記者暨柏林影展節目顧問Meenakshi Shedde、日舞影展節目總監Kim Yutani。
本屆「影評人週」單元將從5月17日至25日舉行。
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核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
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