2023/04/14,
政治

郭台銘僅剩的一條路，是宣布獨立參選，朱立倫、侯友宜會立刻跪下

郭台銘僅剩的一條路，是宣布獨立參選，朱立倫、侯友宜會立刻跪下
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

如果最終不能選總統，朱立倫篤定徵召侯友宜，郭台銘兩個月來有需要演這齣嗎？不是洗國民黨的臉，就是被國民黨洗臉，郭董如果沒有這種氣魄，連國民黨都玩不過，朱立倫、侯友宜都不敢反，就不用玩政治了。

我說過，侯友宜不是最頂尖的，代表國民黨選總統，是他的命，也是國民黨的命。而郭台銘完全不適合政治。

郭台銘決定參選總統以來的幾個大動作，2月14日合體王金平。我的訊息：老王不是真心幫老郭的，就是老朋友找上了，虛應故事。

之後，郭台銘一頭熱，宣示願回復國民黨籍，等一套初選辦法，認為侯友宜是好人選，若要初選，那就公平競爭。

但郭董回復國民黨籍成定局了嗎？國民黨答應給一套初選辦法了嗎？

朱立倫不是吳敦義，以為有祕書長黃健庭當內應，妄想「架刀」國民黨，若非郭台銘太天真，就是首富財大氣粗到真以為，政界跟商界一樣好按耐，所有人都得圍著他的思維繞圈圈。

郭台銘顯然抱有不切實際的期待

據說，郭台銘在朱立倫勸說下展開訪美行程，4月5日提前返國開記者會，強調如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營贏得2024大選、政黨輪替，如果國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持，幫助國民黨勝選。

朱立倫徵召侯友宜的心證不變，郭董居然判斷能出線並「梭哈」，這不是把自己賣了嗎？

在名嘴「挺郭、黑朱、卡侯」之亂一個禮拜以後，朱立倫不演了，跟侯友宜交纏在一起。郭台銘至此被整合在「泛藍團結」的總統行列之內，成了2024跑龍套的角色。

下一步，反國民黨也不是，挺國民黨也不是。

如果最終不能選總統，朱立倫篤定徵召侯友宜，郭台銘兩個月來有需要演這齣嗎？

郭台銘僅剩下一條路

郭台銘僅剩的一條路，是宣布獨立參選。朱立倫、侯友宜會立刻跪下，柯文哲也會立刻趴下。

以郭台銘的人氣、財力，展開總統大選連署，獲28萬人連署，取得參選總統大選入場券，困難嗎？藍白陣營敢看不起郭台銘？當不上總統，至少要選一次總統，這輩子才算活得精彩、灑脫，不枉走這一遭。

郭台銘「熱臉貼冷屁股」，國民黨不知他的重要，只有真正硬起來、以實力原則對決，才算得上準總統候選人。

不是洗國民黨的臉，就是被國民黨洗臉，郭董如果沒有這種氣魄，連國民黨都玩不過，朱立倫、侯友宜都不敢反，就不用玩政治了。

既然當不了伍佰，只能當個二百五。嗚呼哀哉！

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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