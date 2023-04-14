郭台銘「梭哈記者會」直球對決侯友宜，用計布局一舉三得

文：楚焱堯

郭台銘提早結束原本「科技經濟開拓之旅」訪美行程，回國後立刻於早上10點開記者會，表達參加國民黨徵召的決心。

記者會有以下幾個重點：

攤牌：跟侯友宜直球對決，表達強烈參與徵召的決心，請唯一支持郭台銘。 團結：失敗續留，支持侯友宜。 放下身段，同時也抬高身價和正當性：記者會上長達八秒的鞠躬道歉。強調自己雖非國民黨人，但主席跟副主席都說我是國民黨重要資產。 傳達了一個重要的觀點：共同努力下架民進黨。

這一系列的組合拳，普遍都是好評，至少證明了他這次總算找到如何轉換成「政治人」的方式。藍營名嘴，有些雖然依然在重拳出擊，但也不否認郭台銘記者會的內容很好。有些則很明顯的已經態度放軟。

雖然郭台銘上次也是同樣說初選輸給韓國瑜會留下支持，這次會不會重蹈覆轍也是很多藍營名嘴質疑的地方。

筆者認為這次不會，初選即使失敗，留在國民黨，也沒太多損失（郭台銘難道在乎那幾年的黨費嗎？）。要不要盡力幫忙，就再說，可以看心情，表面敷衍也可以。聰明的人不會在同一個地方摔兩次。留一個下台的好背影，對他這樣的聰明人來說，當然懂這道理。

至於為何提早結束訪美行程回國，一般有兩種解讀，一種是沒見到想見的重要人物。第二種是不想跟雙英回國撞期。才提早回國。

筆者認為第一種可能性不高。如果對方不給他確認，而貿然去等對方有沒有空的可能性不高。而蔡英文和麥卡錫最終確定會面，一定會成為焦點，所以第二種的可能性高了一些，另外有傳聞說是朱立倫勸郭台銘提早回來宣布，這部份沒有當事人確認，姑且知道有這回事就好，不用太當真。

走「非典型政治人物」的路

四年前當郭台銘想選總統。很多人說是因為覺得國民黨會贏，想撿便宜。筆者當時就跟朋友說，「我覺得主要是受川普影響。一個商人走非典型政治人物的路線，選贏了幾乎不可能贏的希拉蕊。而且在任期間，還居然做得不錯，如果不是後來的新冠疫情，各種良好的數據都表明幾乎連任。而新冠疫情是初選後才發生的事。」

可惜郭四年前的種種操作，太過政治，最後當然被政治性更高的韓國瑜打敗。

如今看來，筆者當時的推測似乎正確。郭台銘從過完年說要參選，就一直低調在跑行程，訪美會見的是學院人士、青年、科技人才。就有人統計，從他上次接受採訪到這次記者會，共計35天。這段時間，郭很少出現在人們的視野。頂多就是臉書批評政府跟挺南投補選等等。

突襲訪美和回國表達參選決心這波操作，比過去的表現好多了。就連出國時間也刻意選在跟雙英撞期，3月27日無預警宣布要「科技經濟開拓之旅」。這次主要見的人物都是學界泰斗跟科技菁英（其中有目前最夯的ChatGPT的創辦人奧特曼）為主。政治性低，但是重要性極高。顯然他並沒有想拉高政治性。也就是繼續走「非典型政治人物」。

對照柯文哲從參政開始走的「非典型政治人物」（雖然他越來越政治了）路線，確實從藍綠中，吸引了一部分很忠誠的選民。這也是郭台銘看到的機會。

目前傳出可能代表國民黨參選總統的可是群雄並起，隨著馬英九訪陸的高聲量，連馬英九再戰2024的聲音都出現了。之前還有朱立倫辦公室主任證實，內參民調會納入韓國瑜。再加上張亞中、趙少康，還有個老而彌堅的王建煊等等。

不過真正有機會出線的，只有三個人：侯友宜、郭台銘跟朱立倫。

國民黨關鍵三人的三不

國民黨想選的很多，但目前有機會出線的，只有三個人：侯友宜、郭台銘跟朱立倫，各有其優缺點。可是他們在藍營內還有其他讓人缺乏信心的問題。

分別是朱立倫民調低也不死心、侯友宜拖到後面可能不會選、郭台銘萬一輸了不服氣。

這都是依據三人過去的行為和現況而判斷的。

朱立倫是現任國民黨主席，筆者過去文章有提到，國民黨主席是中央集權。有興趣請參考：〈為何民進黨初選撕裂後能合作，國民黨卻不行？差別在「利益分配」〉。

所以國民黨主席是握有主導權的位置，就像魔戒。如果黨主席想選，他絕對能搞出一套辦法讓自己出線。而朱立倫過去有換柱的歷史，而且還是在10月換柱，再加上他「從來沒說不選」。說過不選，最後還是參選的一大堆，何況沒說的，他絕對沒有徹底死心，最近還傳出要開國政記者會，這不是想選？

Photo Credit: 中央社

侯友宜雖然動作頻頻，但也遲遲不鬆口，會不會繼續往後拖，如果到時候民調不理想，沒有贏的把握，就不選了？這完全是很有可能的。畢竟他還缺乏正當性，也就是剛連任新北市長。他絕對有可能不選。畢竟侯友宜的年紀，應該還是能再等四年。有些侯友宜的支持者希望他早點表態，也是害怕他不選。

郭台銘，則是上次也說輸給韓國瑜，會留下來。結果呢？不但退出國民黨，讓子弟兵攻擊韓國瑜，並支持國民黨外的立委人選。這次當然也有可能不服初選結果。

這三個人的三不，讓國民黨總統候選人這場局猶如死結，但其實真正關鍵只有一個人，就是朱立倫。

兩個主要人選都出來了，郭台銘已表態，而侯友宜即使不表態，新北市議會也不會放過修理的機會。情況就會像四年前韓國瑜一樣，因為議會質詢表現很爛，不斷失血。韓國瑜也是到6月8號才表態，剛好距離現在還有兩個月。儘快從兩個人當中透過公平機制選出候選人才是正解。

當然朱立倫想自己選，那當然就是繼續拖，其實如果以朱立倫想自己選的立場看，目前這樣的作法，就對了！

郭台銘用計布局，一舉三得

郭台銘記者會當天的內容，很多人看不出「眉角」，筆者整理出三點深意。

1. 民調搶先：他跟侯友宜的民調差距一直不大，甚至越來越接近，主要是侯友宜的民調幾乎是斷崖式下墜。但消失35天的郭台銘，在三角督（柯也參選）的情況下，從來沒有低於20％，一對一當然更高。