郭台銘「梭哈記者會」直球對決侯友宜，用計布局一舉三得
我們想讓你知道的是
朱立倫民調低也不死心、侯友宜拖到後面可能不會選、郭台銘萬一輸了不服氣，這三個人的三不，讓國民黨總統候選人這場局猶如死結，但其實真正關鍵只有一個人，就是朱立倫。
文：楚焱堯
郭台銘提早結束原本「科技經濟開拓之旅」訪美行程，回國後立刻於早上10點開記者會，表達參加國民黨徵召的決心。
記者會有以下幾個重點：
- 攤牌：跟侯友宜直球對決，表達強烈參與徵召的決心，請唯一支持郭台銘。
- 團結：失敗續留，支持侯友宜。
- 放下身段，同時也抬高身價和正當性：記者會上長達八秒的鞠躬道歉。強調自己雖非國民黨人，但主席跟副主席都說我是國民黨重要資產。
- 傳達了一個重要的觀點：共同努力下架民進黨。
這一系列的組合拳，普遍都是好評，至少證明了他這次總算找到如何轉換成「政治人」的方式。藍營名嘴，有些雖然依然在重拳出擊，但也不否認郭台銘記者會的內容很好。有些則很明顯的已經態度放軟。
雖然郭台銘上次也是同樣說初選輸給韓國瑜會留下支持，這次會不會重蹈覆轍也是很多藍營名嘴質疑的地方。
筆者認為這次不會，初選即使失敗，留在國民黨，也沒太多損失（郭台銘難道在乎那幾年的黨費嗎？）。要不要盡力幫忙，就再說，可以看心情，表面敷衍也可以。聰明的人不會在同一個地方摔兩次。留一個下台的好背影，對他這樣的聰明人來說，當然懂這道理。
至於為何提早結束訪美行程回國，一般有兩種解讀，一種是沒見到想見的重要人物。第二種是不想跟雙英回國撞期。才提早回國。
筆者認為第一種可能性不高。如果對方不給他確認，而貿然去等對方有沒有空的可能性不高。而蔡英文和麥卡錫最終確定會面，一定會成為焦點，所以第二種的可能性高了一些，另外有傳聞說是朱立倫勸郭台銘提早回來宣布，這部份沒有當事人確認，姑且知道有這回事就好，不用太當真。
走「非典型政治人物」的路
四年前當郭台銘想選總統。很多人說是因為覺得國民黨會贏，想撿便宜。筆者當時就跟朋友說，「我覺得主要是受川普影響。一個商人走非典型政治人物的路線，選贏了幾乎不可能贏的希拉蕊。而且在任期間，還居然做得不錯，如果不是後來的新冠疫情，各種良好的數據都表明幾乎連任。而新冠疫情是初選後才發生的事。」
可惜郭四年前的種種操作，太過政治，最後當然被政治性更高的韓國瑜打敗。
如今看來，筆者當時的推測似乎正確。郭台銘從過完年說要參選，就一直低調在跑行程，訪美會見的是學院人士、青年、科技人才。就有人統計，從他上次接受採訪到這次記者會，共計35天。這段時間，郭很少出現在人們的視野。頂多就是臉書批評政府跟挺南投補選等等。
突襲訪美和回國表達參選決心這波操作，比過去的表現好多了。就連出國時間也刻意選在跟雙英撞期，3月27日無預警宣布要「科技經濟開拓之旅」。這次主要見的人物都是學界泰斗跟科技菁英（其中有目前最夯的ChatGPT的創辦人奧特曼）為主。政治性低，但是重要性極高。顯然他並沒有想拉高政治性。也就是繼續走「非典型政治人物」。
對照柯文哲從參政開始走的「非典型政治人物」（雖然他越來越政治了）路線，確實從藍綠中，吸引了一部分很忠誠的選民。這也是郭台銘看到的機會。
目前傳出可能代表國民黨參選總統的可是群雄並起，隨著馬英九訪陸的高聲量，連馬英九再戰2024的聲音都出現了。之前還有朱立倫辦公室主任證實，內參民調會納入韓國瑜。再加上張亞中、趙少康，還有個老而彌堅的王建煊等等。
不過真正有機會出線的，只有三個人：侯友宜、郭台銘跟朱立倫。
國民黨關鍵三人的三不
國民黨想選的很多，但目前有機會出線的，只有三個人：侯友宜、郭台銘跟朱立倫，各有其優缺點。可是他們在藍營內還有其他讓人缺乏信心的問題。
分別是朱立倫民調低也不死心、侯友宜拖到後面可能不會選、郭台銘萬一輸了不服氣。
這都是依據三人過去的行為和現況而判斷的。
朱立倫是現任國民黨主席，筆者過去文章有提到，國民黨主席是中央集權。有興趣請參考：〈為何民進黨初選撕裂後能合作，國民黨卻不行？差別在「利益分配」〉。
所以國民黨主席是握有主導權的位置，就像魔戒。如果黨主席想選，他絕對能搞出一套辦法讓自己出線。而朱立倫過去有換柱的歷史，而且還是在10月換柱，再加上他「從來沒說不選」。說過不選，最後還是參選的一大堆，何況沒說的，他絕對沒有徹底死心，最近還傳出要開國政記者會，這不是想選？
侯友宜雖然動作頻頻，但也遲遲不鬆口，會不會繼續往後拖，如果到時候民調不理想，沒有贏的把握，就不選了？這完全是很有可能的。畢竟他還缺乏正當性，也就是剛連任新北市長。他絕對有可能不選。畢竟侯友宜的年紀，應該還是能再等四年。有些侯友宜的支持者希望他早點表態，也是害怕他不選。
郭台銘，則是上次也說輸給韓國瑜，會留下來。結果呢？不但退出國民黨，讓子弟兵攻擊韓國瑜，並支持國民黨外的立委人選。這次當然也有可能不服初選結果。
這三個人的三不，讓國民黨總統候選人這場局猶如死結，但其實真正關鍵只有一個人，就是朱立倫。
兩個主要人選都出來了，郭台銘已表態，而侯友宜即使不表態，新北市議會也不會放過修理的機會。情況就會像四年前韓國瑜一樣，因為議會質詢表現很爛，不斷失血。韓國瑜也是到6月8號才表態，剛好距離現在還有兩個月。儘快從兩個人當中透過公平機制選出候選人才是正解。
當然朱立倫想自己選，那當然就是繼續拖，其實如果以朱立倫想自己選的立場看，目前這樣的作法，就對了！
郭台銘用計布局，一舉三得
郭台銘記者會當天的內容，很多人看不出「眉角」，筆者整理出三點深意。
1. 民調搶先：他跟侯友宜的民調差距一直不大，甚至越來越接近，主要是侯友宜的民調幾乎是斷崖式下墜。但消失35天的郭台銘，在三角督（柯也參選）的情況下，從來沒有低於20％，一對一當然更高。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
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第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。