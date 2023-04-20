辦桌請客過就可以算是「儀式婚」嗎？恐怕沒那麼簡單
我們想讓你知道的是
當事人認為，兩人曾經有辦桌請客過，因此認為這樣就算是有符合所謂的儀式婚規定，以當時的法律來看，兩人就算是結為夫妻，但實際真的是這樣嗎？
有辦桌，就算結婚成功了嗎？
有位婦人在過世後，其遺產全部都由僅有的一名子女繼承，然而對於這種情況，婦人的同居人感到不滿，因為他認為自己與婦人曾經已經透過所謂的「儀式婚」來完成終身大事，兩人在法律上是有實質夫妻關係的，因此向法院提出確認婚姻有效的訴訟，希望能透過這個方式來改變婦人遺產繼承的情況，
然而經過一二審的判決後，法院最終還是認定這位同居人所稱的儀式婚並不成立，認為他與婦人並非是法律上的夫妻。
會對於是否有婚姻關係存在這點這麼糾結，不只是為了證明兩人是夫妻，主要重點還是在於遺產繼承的問題，假如只是單純的同居人身分，婦人的遺產確實只能由子女來繼承，因為在法律上，同居人不等於是配偶，但如果今天兩人確實有婚姻關係，這樣一來，這位同居人就能夠與婦人的子女一同繼承其遺產。
辦桌請客過，可以算是儀式婚嗎？
這位同居人要用來證明他與婦人有婚姻關係最重要的依據，就是兩人曾經有辦桌請客過，因此認為這樣就算是有符合所謂的儀式婚規定，以當時的法律來看，兩人就算是結為夫妻，實際真的是這樣嗎？
在以前確實是這樣，在2008年以前，結婚如果沒有辦理公開儀式的話，結婚就不算數，就算兩人都已經去戶政事務所登記了，只要事後有人證明沒有公開儀式，該段婚姻關係就會無效，反之，只要有辦過公開儀式，並且有兩人以上的見證人見證，儘管事後沒去戶政機關登記，一樣會有法律上的夫妻關係。
而一開始提到的案例，最後是遭到法院認定沒有夫妻關係，主要的問題就在於見證的部分，儘管當時有辦桌請客，但是卻沒有人見證，因為當事人在同一天有買新房，大家都以為是在慶祝買房，因此就等同於兩人的婚姻儀式並沒有人見證並可以證實，所以就算有辦桌，仍然會因為不符合所謂的公開儀式而不算數。
而在2008年之後，新法規定結婚必須由雙方當事人向戶政機關辦理登記，婚姻才有效，公證結婚已不發生婚姻效力。因此現在若想要結為夫妻，需要書面並有兩個證人見證簽名，直接前往戶政機關登記，不需要大費周章先辦理公開儀式，如此一來也就能避免很多模糊的爭議，對於結婚的新人來說也更有法律上的保障及依據。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
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