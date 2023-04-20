辦桌請客過就可以算是「儀式婚」嗎？恐怕沒那麼簡單

有辦桌，就算結婚成功了嗎？

有位婦人在過世後，其遺產全部都由僅有的一名子女繼承，然而對於這種情況，婦人的同居人感到不滿，因為他認為自己與婦人曾經已經透過所謂的「儀式婚」來完成終身大事，兩人在法律上是有實質夫妻關係的，因此向法院提出確認婚姻有效的訴訟，希望能透過這個方式來改變婦人遺產繼承的情況，

然而經過一二審的判決後，法院最終還是認定這位同居人所稱的儀式婚並不成立，認為他與婦人並非是法律上的夫妻。

會對於是否有婚姻關係存在這點這麼糾結，不只是為了證明兩人是夫妻，主要重點還是在於遺產繼承的問題，假如只是單純的同居人身分，婦人的遺產確實只能由子女來繼承，因為在法律上，同居人不等於是配偶，但如果今天兩人確實有婚姻關係，這樣一來，這位同居人就能夠與婦人的子女一同繼承其遺產。

辦桌請客過，可以算是儀式婚嗎？

這位同居人要用來證明他與婦人有婚姻關係最重要的依據，就是兩人曾經有辦桌請客過，因此認為這樣就算是有符合所謂的儀式婚規定，以當時的法律來看，兩人就算是結為夫妻，實際真的是這樣嗎？

在以前確實是這樣，在2008年以前，結婚如果沒有辦理公開儀式的話，結婚就不算數，就算兩人都已經去戶政事務所登記了，只要事後有人證明沒有公開儀式，該段婚姻關係就會無效，反之，只要有辦過公開儀式，並且有兩人以上的見證人見證，儘管事後沒去戶政機關登記，一樣會有法律上的夫妻關係。

而一開始提到的案例，最後是遭到法院認定沒有夫妻關係，主要的問題就在於見證的部分，儘管當時有辦桌請客，但是卻沒有人見證，因為當事人在同一天有買新房，大家都以為是在慶祝買房，因此就等同於兩人的婚姻儀式並沒有人見證並可以證實，所以就算有辦桌，仍然會因為不符合所謂的公開儀式而不算數。

而在2008年之後，新法規定結婚必須由雙方當事人向戶政機關辦理登記，婚姻才有效，公證結婚已不發生婚姻效力。因此現在若想要結為夫妻，需要書面並有兩個證人見證簽名，直接前往戶政機關登記，不需要大費周章先辦理公開儀式，如此一來也就能避免很多模糊的爭議，對於結婚的新人來說也更有法律上的保障及依據。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航