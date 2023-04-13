不滿前總統杜特蒂被調查，菲政府持續上訴國際刑事法院「掃毒戰爭」管轄權

菲律賓首席律師於週三（12）表示，菲律賓將針對國際刑事法院（ICC）的管轄權繼續上訴，該國質疑國際刑事法院對前總統杜特蒂的「反毒戰爭」期間調查殺人事件的管轄權和權力。

據《路透社》報導，菲律賓現任總統小馬可仕3月時曾表示，在國際刑事法院拒絕菲律賓政府提出的暫停調查杜特蒂執政期發動的「掃毒戰爭」後，他將切斷與國際刑事法院的聯繫。

「上訴不會被撤回，我們會繼續努力。」曾在杜特蒂任內擔任司法部長、現為菲律賓首席律師的Menardo Guevarra表示，他認為總統小馬可仕的言論意味著菲律賓將以《羅馬規約》中規範的法律補救措施與國際刑事法院脫離接觸。

國際刑事法院於2021年9月批准針檢察官對菲律賓前總統杜特蒂任期內可能違反危害人類罪的調查，但應菲律賓的要求於2021年11月暫停了調查，同時菲律賓也在國內展開相關調查，菲律賓警方表示，在掃毒行動中共有6200名嫌疑人遭槍殺，但拒絕接受人權團體對法外處決與掩蓋真相的指控。而國際刑事法院的調查於2023年1月重新展開，對此，菲律賓再次要求國際刑事法院停止調查，但在3月被駁回。

Photo Credit:GettyImages 總部位於荷蘭海牙的國際刑事法庭。

菲律賓當局曾表示，菲律賓於2019年3月在時任總統杜特蒂的領導下退出了設立國際刑事法院的《羅馬規約》，該國不再是該國際法庭的簽署國，因此國際刑事法院無權干預菲律賓的國內事務。

對此，國際刑事法院檢察官Karim Khan於4月4日要求國際刑事法院駁回菲律賓的上訴，並維持其原本的決定，允許恢復調查。Karim Khan表示，菲律賓被指控的罪行「極其嚴重」，並援引人權組織的現有數據，在掃毒戰爭中多達3萬名平民，其中包括兒童，被警察或身份不明的人殺害。

菲律賓當地媒體《philstar》與《GMA NEWS ONLINE》報導，在一份長達59頁的文件中，Karim Khan指出國際刑事法院第一預審分庭允許檢方依據掃毒戰爭中觸犯到危害人類罪的謀殺進行調查，過程中「沒有顯示出任何錯誤」，他也強調：「菲律賓未能證明裁決中有任何錯誤，更不用說指出任何對裁決產生重大影響的錯誤；相反，分庭合理、正確地根據菲律賓所提供的資訊，並使用適合的法律進行裁決。」

Karim Khan也說明，第一預審分庭裁定國際刑事法院在菲律賓犯下的指控罪行具有管轄權是正確的，因為在這些謀殺發生時，該國仍是締約國。

菲律賓退出創建國際刑事法院的《羅馬規約》在2019年3月17日生效，而國際刑事法院的調查範圍涵蓋了2011年11月1日至2019年3月16日間杜特蒂涉嫌犯下的罪行，期間包含了他擔任達沃市（Davao）市長任期與總統任期。

「一個國家在被指控的罪行發生時必須是規約的締約方，但在展開調查時它不一定仍然是締約方。」Karim Khan強調。

此外，Karim Khan也表示國際刑事法院行使管轄權不需要與國家合作，因為其他國家不與法庭合作的情況並不少見，但這並不會影響到國際刑事法院的管轄權。

他也補充，《羅馬規約》的締約國，如果被發現在其領土上發生危害人類罪並且該國沒有進行真正的調查，國際刑事法院的管轄權便自動成立。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒