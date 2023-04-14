寧可被罵也要提「棄台論」，馬克宏的盤算是什麼？

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中後稱歐洲應該避免捲入台海問題、並且說歐洲對中政策要走自己的路，不能只是跟隨美國的腳步，此話一出，招來了國內外的罵聲，說他背棄了自由民主的價值、向中國低頭。

消息傳來，從許多媒體的評論來看似乎是感到失望甚至不滿的，但是即便是外交上長期「重美輕歐」的台灣也很清楚法國與中國之間的貿易依賴程度極高，中國是法國在東亞投資最多的國家，而且台灣和法國之間的官方往來極少，1964年斷交之後，幾乎可以說是不存在。

本來西方國家對馬克宏此次訪華尚抱有期望，寄望馬克宏能夠說服中國能夠出面調停俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，不料馬克宏不但沒有開口提及烏克蘭戰爭，隨後還加碼說出了前述被視為不利於台灣的說話。

馬克宏惹怒了法國國內的反對派倒也不意外，但是他還惹怒了立陶宛之類強力支持烏克蘭抗俄的國家；歐洲之外則是惹怒了美國國會議員，有的國會議員反應強烈到說出了從歐洲撤軍、讓法國擔負起更多防衛歐洲的責任等激進的語言，但是馬克宏的講話在台灣並沒有引起多大的批評，主要原因就是法國對台灣的重要性遠不如美國。

而且現在法國民眾正關注於反年金改革的浪潮，這已經夠令馬克宏焦頭爛額，要他開口敦促北京維護臺海穩定可能也有點痴心妄想，後疫情時代，法國需要裝一個經濟推動加速器，所以馬克宏寄望中國能夠成為這個加速器，中國也相當清楚，以馬克宏這次成功取得來自中國的客機與直升機、核能發電、海水淡化等等的訂單，都顯示馬克宏試圖丟一條救命的繩子，給這些因為種種因素陷入經營困難的產業，而中國也樂於配合。

中國強硬 「多說無益」？

例如德法兩國政府為最大股東的空中巴士集團（空中客車集團），在民航機部分，先是因為開發A380巨無霸客機未達原定銷售目標導致巨額虧損、後來疫情也使得交付客機的時程嚴重延誤，來自中國這個最具潛力市場的100架客機訂單，可以說是打了一劑強心針，更何況與他同時會見習近平的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），在會面時已經開口希望習近平能夠確保台海局勢穩定，卻是換來了習近平一句「台灣問題不可能退讓」。

對馬克宏而言，如果他也提台海穩定的話，那也是多說無益。

而且馬克宏說的也不是完全沒有道理，法國在台灣問題上從來就是能避過就不講，就連90年代初曾經罕見的出售拉法葉巡防艦和幻象2000戰鬥機給台灣，也是經過層層的賄賂安排、行賄對象範圍包括中國、法國以及台灣的高官、這個案子到現在還在訴訟當中。

法國距離台灣甚遠、軍事上與美國的所謂聯盟也就是北約而已，不像加拿大、澳大利亞、紐西蘭、英國那麼地與美國有著緊密的軍事與情報同盟，在印太地區也沒什麼重要的利益關係，法國目前無意介入東亞 ，所以最多也是道義上支持台灣，對馬克宏而言，可能也就無需惹惱北京。

作為歐盟龍頭國家的法國在俄烏戰爭開打之後，逐漸地失去了原先在歐盟的領導地位，反而是前華沙集團的中東歐與波羅的海國家在美國的號召下大力軍援烏克蘭，一些台灣分析人士認為，這對想要處身事外的法國而言，並不符合他們的利益，而且就法國而言，這是美國通過北約操控歐盟的外交政策、削弱了法國的影響力。

順著這個思維，如果法國要在外交上走自己的路，不再「任由美國指手畫腳」，法國自然就不要在台灣問題上表態，簡單的說，法國沒必要跟隨美國的對華政策、避免損及自身利益，但是會有多少歐盟成員國認同馬克宏，可能還要觀察一番，所以也有評論認為如果北京覺得「分化」歐盟成功的話，可能是「高興的太早」，就台灣而言，馬克宏的「棄台論」則是當初就沒期望，最多也只能表示遺憾。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九