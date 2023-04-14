寧可被罵也要提「棄台論」，馬克宏的盤算是什麼？
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法國總統馬克宏有關台灣的一席評論，在歐洲和美國可以說是炸了鍋，不過他心中應該自有想法：既然在經濟上有求於中國，當然不願意為台灣而惹惱北京政權。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中後稱歐洲應該避免捲入台海問題、並且說歐洲對中政策要走自己的路，不能只是跟隨美國的腳步，此話一出，招來了國內外的罵聲，說他背棄了自由民主的價值、向中國低頭。
消息傳來，從許多媒體的評論來看似乎是感到失望甚至不滿的，但是即便是外交上長期「重美輕歐」的台灣也很清楚法國與中國之間的貿易依賴程度極高，中國是法國在東亞投資最多的國家，而且台灣和法國之間的官方往來極少，1964年斷交之後，幾乎可以說是不存在。
本來西方國家對馬克宏此次訪華尚抱有期望，寄望馬克宏能夠說服中國能夠出面調停俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，不料馬克宏不但沒有開口提及烏克蘭戰爭，隨後還加碼說出了前述被視為不利於台灣的說話。
馬克宏惹怒了法國國內的反對派倒也不意外，但是他還惹怒了立陶宛之類強力支持烏克蘭抗俄的國家；歐洲之外則是惹怒了美國國會議員，有的國會議員反應強烈到說出了從歐洲撤軍、讓法國擔負起更多防衛歐洲的責任等激進的語言，但是馬克宏的講話在台灣並沒有引起多大的批評，主要原因就是法國對台灣的重要性遠不如美國。
而且現在法國民眾正關注於反年金改革的浪潮，這已經夠令馬克宏焦頭爛額，要他開口敦促北京維護臺海穩定可能也有點痴心妄想，後疫情時代，法國需要裝一個經濟推動加速器，所以馬克宏寄望中國能夠成為這個加速器，中國也相當清楚，以馬克宏這次成功取得來自中國的客機與直升機、核能發電、海水淡化等等的訂單，都顯示馬克宏試圖丟一條救命的繩子，給這些因為種種因素陷入經營困難的產業，而中國也樂於配合。
中國強硬 「多說無益」？
例如德法兩國政府為最大股東的空中巴士集團（空中客車集團），在民航機部分，先是因為開發A380巨無霸客機未達原定銷售目標導致巨額虧損、後來疫情也使得交付客機的時程嚴重延誤，來自中國這個最具潛力市場的100架客機訂單，可以說是打了一劑強心針，更何況與他同時會見習近平的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），在會面時已經開口希望習近平能夠確保台海局勢穩定，卻是換來了習近平一句「台灣問題不可能退讓」。
對馬克宏而言，如果他也提台海穩定的話，那也是多說無益。
而且馬克宏說的也不是完全沒有道理，法國在台灣問題上從來就是能避過就不講，就連90年代初曾經罕見的出售拉法葉巡防艦和幻象2000戰鬥機給台灣，也是經過層層的賄賂安排、行賄對象範圍包括中國、法國以及台灣的高官、這個案子到現在還在訴訟當中。
法國距離台灣甚遠、軍事上與美國的所謂聯盟也就是北約而已，不像加拿大、澳大利亞、紐西蘭、英國那麼地與美國有著緊密的軍事與情報同盟，在印太地區也沒什麼重要的利益關係，法國目前無意介入東亞 ，所以最多也是道義上支持台灣，對馬克宏而言，可能也就無需惹惱北京。
作為歐盟龍頭國家的法國在俄烏戰爭開打之後，逐漸地失去了原先在歐盟的領導地位，反而是前華沙集團的中東歐與波羅的海國家在美國的號召下大力軍援烏克蘭，一些台灣分析人士認為，這對想要處身事外的法國而言，並不符合他們的利益，而且就法國而言，這是美國通過北約操控歐盟的外交政策、削弱了法國的影響力。
順著這個思維，如果法國要在外交上走自己的路，不再「任由美國指手畫腳」，法國自然就不要在台灣問題上表態，簡單的說，法國沒必要跟隨美國的對華政策、避免損及自身利益，但是會有多少歐盟成員國認同馬克宏，可能還要觀察一番，所以也有評論認為如果北京覺得「分化」歐盟成功的話，可能是「高興的太早」，就台灣而言，馬克宏的「棄台論」則是當初就沒期望，最多也只能表示遺憾。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。